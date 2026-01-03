ETV Bharat / international

'మండుతున్న అగ్నిపై పెట్రోల్ పోసినట్లే'- మమ్దానీ నిర్ణయాలపై ఇజ్రాయెల్ ఆగ్రహం

న్యూయార్క్ కొత్త మేయర్ జోహ్రాన్ మమ్దానీ నిర్ణయాలపై ఇజ్రాయెల్ తీవ్ర ఆగ్రహం- ఇజ్రాయెల్ బహిష్కరణ ఆంక్షలు, యూదుల వ్యతిరేకత నిర్వచనంపై ఉన్న ఆదేశాల రద్దు

Zohran Mamdani
Zohran Mamdani (IANS)
ETV Bharat Telugu Team

Published : January 3, 2026 at 8:40 AM IST

Israel On Zohran Mamdani : ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వంతో న్యూయార్క్ నగర మేయర్ జోహ్రాన్ మమ్దానీ మధ్య వివాదం ముదిరింది. న్యూయార్క్ సిటీ మేయర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తొలి రోజే మమ్దానీ తీసుకున్న కీలక నిర్ణయాలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ముఖ్యంగా ఇజ్రాయెల్‌పై బహిష్కరణలకు సంబంధించిన ఆదేశాలు, యూదుల వ్యతిరేకత వ్యాఖ్యలపై ఆయన వైఖరిని ఇజ్రాయెల్ తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది.

శుక్రవారం నాడు ఇజ్రాయెల్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ అధికారికంగా స్పందిస్తూ, మమ్దానీ చర్యలను యూదుల వ్యతిరేకతను ప్రోత్సహించేవిగా అభివర్ణించింది. "న్యూయార్క్ సిటీ మేయర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన మొదటి రోజే మమ్దానీ తన నిజమైన భావాన్ని చూపించారు. యూదుల వ్యతిరేకతకు సంబంధించిన ఐహెచ్ఆర్ఏ (IHRA) నిర్వచనాన్ని రద్దు చేశారు. ఇజ్రాయెల్‌పై బహిష్కరణలకు ఉన్న ఆంక్షలను తొలగించారు. ఇది నాయకత్వం కాదు. ఇప్పటికే మండుతున్న అగ్నికి యూదుల వ్యతిరేకత అనే పెట్రోల్ పోసినట్టే" అంటూ ఎక్స్ (మాజీ ట్విటర్) వేదికగా ఇజ్రాయెల్ మండిపడింది.

వాస్తవానికి, మమ్దానీ గురువారం అర్ధరాత్రి న్యూయార్క్ సిటీ హాల్‌లో మేయర్‌గా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. బాధ్యతలు చేపట్టిన కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే, మాజీ మేయర్ ఎరిక్ అడమ్స్ జారీ చేసిన రెండు కీలక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్లను ఆయన రద్దు చేశారు. ఈ ఆదేశాలు నగర ప్రభుత్వ విభాగాలు ఇజ్రాయెల్‌ను బహిష్కరించకుండా నిరోధించడంతో పాటు, ఇజ్రాయెల్‌పై కొన్ని రకాల విమర్శలను యూదుల వ్యతిరేక చర్యలుగా పరిగణించేలా ఉన్నాయి.

ఈ నిర్ణయంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తడంతో, శుక్రవారం మమ్దానీ మీడియాతో మాట్లాడారు. తన నిర్ణయాన్ని సమర్థించుకుంటూ, న్యూయార్క్ నగరంలోని పలువురు యూదు సంఘాలు కూడా ఆ విస్తృత నిర్వచనంపై ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశాయని తెలిపారు. "యూదుల వ్యతిరేకతను అరికట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ విమర్శలన్నింటినీ యూదుల వ్యతిరేకతగా ముద్ర వేయడం సరైంది కాదు. న్యాయబద్ధమైన విమర్శలకు, ద్వేషానికి మధ్య స్పష్టమైన తేడా ఉండాలి" అని మమ్దానీ పేర్కొన్నారు.

అలాగే, కొత్తగా ఎన్నికైన మేయర్‌కు పాత ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్లను కొనసాగించాలా, మార్పులు చేయాలా, లేక పూర్తిగా రద్దు చేయాలా అనే స్వేచ్ఛ ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. "మేం యూదు న్యూయార్కర్లను రక్షించేందుకు కట్టుబడి ఉన్నాం. అది వాస్తవంగా ఫలితాలిచ్చే విధంగా ఉండాలి" అని మమ్దానీ వ్యాఖ్యానించారు. డెమోక్రాటిక్ సోషలిస్టుగా పేరుగాంచిన జోహ్రాన్ మమ్దానీ, అమెరికాలోనే అత్యంత ఖరీదైన నగరాల్లో ఒకటైన న్యూయార్క్‌లో జీవన వ్యయ భారం తగ్గించడమే తన ప్రధాన లక్ష్యంగా ముందుకు వచ్చారు.

గత వేసవిలో జరిగిన డెమోక్రటిక్ ప్రైమరీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి రాజకీయ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచారు. ఖర్చుల తగ్గింపు, సామాన్య ప్రజలకు ఊరట కలిగించే విధానాలే ఆయన ప్రచారంలో ప్రధానంగా నిలిచాయి. 34 ఏళ్ల వయసులో మమ్దానీ చరిత్ర సృష్టించారు. న్యూయార్క్ నగరానికి తొలి ముస్లిం మేయర్‌గా, తొలి దక్షిణాసియా వంశజుడిగా, అలాగే శతాబ్దానికి పైగా కాలంలో అతి పిన్న వయస్కుడైన మేయర్‌గా ఆయన రికార్డు నెలకొల్పారు. "ఇది నా జీవితంలో అత్యంత గౌరవప్రదమైన క్షణం" అంటూ ప్రమాణ స్వీకారం అనంతరం మమ్దానీ భావోద్వేగంగా స్పందించారు.

ప్రైవేట్ కార్యక్రమంలో జరిగిన ప్రమాణ స్వీకారానికి ఆయన భార్య, కళాకారిణి రామా దువాజీ హాజరయ్యారు. అలాగే ఆయన తల్లిదండ్రులు, ప్రముఖ సినీ దర్శకురాలు మీరా నాయర్, ప్రఖ్యాత అకాడమిషియన్ మహ్మూద్ మమ్దానీ కూడా పాల్గొన్నారు. క్వీన్స్‌కు చెందిన మాజీ స్టేట్ అసెంబ్లీ సభ్యుడైన మమ్దానీ, తన ప్రచారంలో యూనివర్సల్ చైల్డ్‌కేర్, దాదాపు 20 లక్షల రెంట్-స్టెబిలైజ్డ్ అద్దెకారులకు అద్దె ఫ్రీజ్, నగర బస్సులను ‘ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్రీ’గా మార్చడం వంటి హామీలిచ్చారు.

