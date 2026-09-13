'ఇంటర్నెట్ వ్యవస్థ మొత్తం ఏఐ గుప్పిట్లోకి వెళ్లే ప్రమాదం'- ఆంత్రోపిక్ CEO వార్నింగ్
కృత్రిమ మేధ పరిశ్రమ తన అభివృద్ధి వేగాన్ని తగ్గించి, భద్రతా ప్రమాణాలను మెరుగుపర్చుకోవడానికి సమయం కేటాయించాలని వ్యాఖ్య
Published : September 13, 2026 at 8:29 AM IST
Anthropic CEO on AI Consciousness : కృత్రిమ మేధ పరిశ్రమ తన అభివృద్ధి వేగాన్ని తగ్గించి, భద్రతా ప్రమాణాలను మెరుగుపర్చుకోవడానికి సమయం కేటాయించాలని ప్రముఖ ఏఐ సంస్థ 'ఆంత్రోపిక్' CEO డారియో అమోడై హెచ్చరించారు. సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే, రాబోయే ఆరు నుంచి 12 నెలల్లో ఇంటర్నెట్ వ్యవస్థ మొత్తం ఏఐ గుప్పిట్లోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. డారియో చేసిన ఈ హెచ్చరికలకు ఓపెన్ ఏఐ CEO సామ్ ఆల్ట్మాన్, టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ వెంటనే మద్దతు పలికారు.
ఆంత్రోపిక్ ఏఐ మోడల్స్ను ఉపయోగించి సైబర్ దాడులు, జీవాయుధాల పరిశోధనల కోసం జరిగిన ప్రయత్నాలను రెండు రోజుల క్రితమే అడ్డుకున్నట్లు సంస్థ వెల్లడించింది. గత జులైలో ఓపెన్ ఏఐకి చెందిన ఒక సిస్టమ్, తన లక్ష్యాన్ని చేరుకునే క్రమంలో ఏకంగా 'హగ్గింగ్ ఫేస్' అనే మరో కంపెనీ రహస్య సమాచారాన్ని హ్యాక్ చేయడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. అమెరికా వంటి దేశాలు భద్రత కోసం ఏఐ అభివృద్ధిని నెమ్మదింపజేసినప్పుడు, చైనా వంటి దేశాలు ఆ అవకాశాన్ని వాడుకుని రేసులో ముందుకెళ్లకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వాల మధ్య కచ్చితమైన సమన్వయం అవసరమని డారియో తెలిపారు. ప్రాణాంతక వ్యాధుల నిర్మూలన లాంటి ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఏఐ ద్వారా ఉన్నప్పటికీ, భవిష్యత్తు తరాల ఏఐ సిస్టమ్స్ మనుషుల నియంత్రణను దాటిపోయే ప్రమాదం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. భద్రతా చర్యల అమలు సులభం కాకపోయినప్పటికీ మానవాళి శ్రేయస్సు కోసం ఆ ప్రయత్నం చేసి తీరాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు.