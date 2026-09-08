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అంటార్కిటికాలో 695 బిలియన్ టన్నుల మంచు- ఎలా చేరింది? కారణమేంటి?

2021-23 మధ్య తూర్పు అంటార్కిటికాలో భారీగా మంచు చేరిక- ఉష్ణమండల సముద్రంలోని వేడి- వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో మంచుపై ప్రభావం- భారీ మంచు వర్షాలకు కారణమైన అట్మాస్ఫెరిక్ రివర్స్

Antartica Billions Tons Ice
అంటార్కిటికా చిత్రం (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2026 at 1:13 PM IST

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Antartica Billions Tons Ice : భూతాపం పెరుగుతున్న వేళ అంటార్కిటికాలో మంచు కరిగిపోవడమే సహజంగా కనిపిస్తోంది. కానీ 2021 నుంచి 2023 మధ్య మాత్రం అక్కడ అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ముఖ్యంగా తూర్పు అంటార్కిటికాలో ఏకంగా 695 బిలియన్ టన్నుల మంచు చేరింది. ఇది GRACE ఉపగ్రహ మిషన్‌ రికార్డుల్లో నమోదైన అతిపెద్ద పెరుగుదలగా శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. చైనా అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్‌కు చెందిన పరిశోధకులు నిర్వహించిన అధ్యయనం ఆ విషయాన్ని వెల్లడించింది. నేచుర్ జర్నల్‌లో 2026 ఆగస్టు 19న అధ్యయనం ప్రచురితమైంది.

సాధారణంగా మంచు తగ్గుతూనే!
గత రెండు దశాబ్దాలుగా అంటార్కిటికా ఐస్‌షీట్‌ నుంచి ఏటా సగటున సుమారు 140.5 బిలియన్ టన్నుల మంచు తగ్గుతూ వచ్చింది. మంచు కరిగిపోవడం, సముద్రంలోకి మంచు ప్రవాహం పెరగడం వంటివి దీనికి కారణాలు. ఇది ప్రపంచ సముద్ర మట్టాల పెరుగుదలపై ప్రభావం చూపుతోంది. అయితే 2021-23 మధ్య ఆ పరిస్థితిలో తాత్కాలిక మార్పు వచ్చింది. మొత్తం అంటార్కిటికా మంచు పెరిగింది. అందులో ప్రధాన వాటా తూర్పు అంటార్కిటికాదే. ఆ మార్పు వెనుక అసలు కారణం ఏంటో తెలుసుకునేందుకు పరిశోధకులు పలు రకాల డేటాను పరిశీలించారు. GRACE ఉపగ్రహాల గురుత్వాకర్షణ కొలతలు, మంచు పొరల్లో నమోదైన మంచు వర్షపాతం వివరాలు, వాతావరణ నమూనాలు, వాతావరణ ప్రసరణకు సంబంధించిన సిమ్యులేషన్లను విశ్లేషించారు.

వేల కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి ప్రభావం
పరిశోధనలో ఆసక్తికరమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. తూర్పు అంటార్కిటికాలో మంచు పెరగడానికి అక్కడి వాతావరణమే కాకుండా, వేల కిలోమీటర్ల దూరంలోని ఉష్ణమండల సముద్రం కీలకంగా పనిచేసిందని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. 2021-23 కాలంలో పశ్చిమ పసిఫిక్, తూర్పు హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతాల మధ్య ఉన్న ట్రాపికల్ వార్మ్ పూల్​లో సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి. ఆ వేడి వాతావరణంలో భారీ స్థాయి తరంగాలను సృష్టించింది. వీటినే రాస్‌బీ వేవ్స్ అంటారు. రాస్‌బీ తరంగాలు వేల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి వాతావరణ పరిస్థితులను ప్రభావితం చేయగలవు. ఆ తరంగాలు దక్షిణ దిశగా అంటార్కిటికా వైపు వెళ్లడంతో తూర్పు అంటార్కిటికా మీదుగా ప్రత్యేకమైన వాతావరణ ప్రసరణ ఏర్పడింది.

మారిన గాలులు- పెరిగిన మంచు వర్షాలు
ఆ వాతావరణ మార్పు కారణంగా ఆస్ట్రేలియాకు దక్షిణంగా తక్కువ వాయు పీడనం, తూర్పు అంటార్కిటికా తీర ప్రాంతాల్లో అధిక వాయుపీడనం ఏర్పడింది. ఫలితంగా గాలుల దిశ, తేమ ప్రయాణించే మార్గాలు మారిపోయాయి. మధ్య అక్షాంశాల హిందూ మహాసముద్రం నుంచి పెద్ద మొత్తంలో తేమ అంటార్కిటికా వైపు చేరింది. ఆ తేమను మోసుకెళ్లే సన్నని, పొడవైన వాతావరణ మార్గాలను అట్మాస్ఫెరిక్ రివర్స్ అంటారు. ఆ నదుల్లాంటి తేమ ప్రవాహాలు తూర్పు అంటార్కిటికాలోని క్వీన్ మేరీ ల్యాండ్, విల్క్స్ ల్యాండ్ ప్రాంతాలకు భారీగా తేమను తీసుకెళ్లాయి. దీంతో అక్కడ విస్తృతంగా మంచు వర్షాలు కురిశాయి. పడిన మంచు కరిగిపోకుండా ఐస్‌షీట్‌పై పేరుకుపోవడంతో మొత్తం మంచు ద్రవ్యరాశి భారీగా పెరిగింది.

భూతాపం పాత్ర ఎంత?
వాతావరణ నమూనాలతో పరిశోధకులు చేసిన ప్రయోగాలు కూడా ఆ పరిణామానికి ట్రాపికల్ వార్మ్ పూల్‌లోని వేడి ప్రధాన కారణమని సూచించాయి. మానవ కార్యకలాపాల కారణంగా ఏర్పడిన గ్లోబల్ వార్మింగ్ ప్రభావం ఆ ప్రత్యేకమైన మంచు పెరుగుదలలో కేవలం 9 శాతం వరకు మాత్రమే ఉందని అధ్యయనం అంచనా వేసింది. అంటే, 695 బిలియన్ టన్నుల మంచు చేరికకు ప్రధాన కారణం సహజ వాతావరణ మార్పులు, ముఖ్యంగా ఉష్ణమండల సముద్రంలోని అసాధారణ వేడి అని పరిశోధకుల విశ్లేషణ.

కానీ ఇది శాశ్వత మార్పు కాదు!
అయితే ఆ పరిణామాన్ని చూసి అంటార్కిటికాలో మంచు నష్టం ఆగిపోయిందని భావించకూడదని శాస్త్రవేత్తలు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ట్రాపికల్ వార్మ్ పూల్‌లో ఇలాంటి నిరంతర వేడి పరిస్థితులు సుమారు పదేళ్లకు ఒకసారి కనిపించే అవకాశం ఉందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. అందుకే దీన్ని తాత్కాలికంగా అంటార్కిటికా మంచును ప్రభావితం చేసే ఒక రిమోట్ రెగ్యులేటర్​గా పేర్కొంటున్నారు. మరోవైపు పశ్చిమ అంటార్కిటికాలో మంచు తగ్గుదల కొనసాగుతూనే ఉంది. తూర్పు అంటార్కిటికాలోని కొన్ని అవుట్‌లెట్ గ్లేసియర్లకు కూడా సముద్రపు నీటి కారణంగా అడుగు భాగం నుంచి కరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

ఇది భవిష్యత్తులో మంచు సముద్రం వైపు ప్రవహించే వేగాన్ని పెంచే అవకాశం ఉంది. అంటార్కిటికాలో 2021-23 మధ్య నమోదైన 695 బిలియన్ టన్నుల మంచు పెరుగుదల ఒక అసాధారణమైన, కానీ తాత్కాలిక పరిణామం. వేల కిలోమీటర్ల దూరంలోని ఉష్ణమండల సముద్ర పరిస్థితులు కూడా ధ్రువ ప్రాంతాల వాతావరణాన్ని ఎంతగా ప్రభావితం చేయగలవో ఆ పరిశోధన స్పష్టం చేస్తోంది. అయితే దీర్ఘకాలంలో అంటార్కిటికా ఎదుర్కొంటున్న మంచు నష్టం ముప్పు మాత్రం కొనసాగుతూనే ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు.

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