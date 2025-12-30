ETV Bharat / international

మతోన్మాదం- బంగ్లాదేశ్​లో మరో హిందువు దారుణ హత్య

బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులపై కొనసాగుతున్న దాడులు- బజేంద్ర బిశ్వాస్‌ అనే హిందూ వ్యక్తిని కాల్చి చంపిన సహోద్యోగి- తుపాకీతో బిశ్వాస్‌పై కాల్పులు జరిపిన నోమన్ మియా - నోమన్‌ మియాను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

Hindu Murdered In Bangladesh
Hindu Murdered In Bangladesh (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 30, 2025 at 5:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Hindu Murdered In Bangladesh : బంగ్లాదేశ్​లో దీపూ చంద్ర దాస్‌, అమృత్‌ మండల్‌ అనే హిందూ యువకుల హత్యోదంతాలు మరవక ముందే మరో హిందువు హత్యకు గురయ్యాడు. మయమన్‌సింగ్‌ జిల్లాలోని ఒక కర్మాగారంలో సెక్యూరిటీగార్డుగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న బజేంద్ర బిశ్వాస్‌ను అతడి సహోద్యోగి నోమన్ మియా కాల్చి చంపినట్లు స్థానిక మీడియా వర్గాలు వెల్లడించాయి. సోమవారం సాయంత్రం 6 గంటల 45 నిమిషాలకు ఈ ఘటన చోటుచేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. కర్మాగారంలో ఇద్దరూ సరదాగా మాట్లాడుకుంటున్న సమయంలో నోమన్‌ తన వద్ద ఉన్న తుపాకీని బిశ్వాస్ వైపు గురిపెట్టగా అది అనుకోకుండా పేలి అతని ఎడమ కాలికి తగిలిందని మీడియా సంస్థలు తెలిపాయి. తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో ఆస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధరించారని పేర్కొన్నాయి. పోలీసులు నోమన్‌ను అరెస్టు చేసి అతని వద్ద ఉన్న తుపాకీని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించాయి. అటు బంగ్లాదేశ్‌లో కొనసాగుతున్న అల్లర్లలో దీపూ చంద్ర దాస్‌పై అల్లరి మూకలు దాడి చేసి హత్య చేశాయి. అది మరవకముందే ఇటీవల మరో హిందూ యువకుడిని రాజ్‌బరి జిల్లా పంగ్షా సర్కిల్‌లో గ్రామస్థులు కొట్టి చంపారు. తాజాగా మరో హత్య చోటు చేసుకోవడంతో ఆ దేశంలో హిందువుల భద్రతపై ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.

TAGGED:

BANGLADESH HINDU MURDER NEWS
HINDU MURDERED IN BANGLADESH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.