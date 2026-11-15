అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో స్పేస్ఎక్స్ మరో చారిత్రక ఘట్టం- స్టార్షిప్ను గాల్లోనే పట్టుకున్న లాంచ్ టవర్
Spacex Starship Landed : రోదసి నుంచి తిరిగివచ్చిన స్టార్షిప్ వ్యోమనౌకను లాంచ్ ప్యాడ్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన భారీ మెకానికల్ చేతులతో విజయవంతంగా ఒడిసిపట్టింది.
Published : November 15, 2026 at 6:55 AM IST
అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన స్పేస్ ఎక్స్ సంస్థ మరో అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించింది. రోదసిలోకి వెళ్లి తిరిగి భూమికి చేరుకున్న భారీ స్టార్షిప్ వ్యోమనౌకను లాంచ్ ప్యాడ్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన భారీ మెకానికల్ చేతులతో విజయవంతంగా ఒడిసిపట్టింది. 22 గంటల సుదీర్ఘ ప్రయాణం తర్వాత శనివారం ఈ చారిత్రక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. అయితే శుక్రవారం ప్రయోగం తర్వాత తొలి దశ బూస్టర్ సరిగా పనిచేయకపోవడంతో సముద్ర జలాల్లో కూలి పేలిపోయింది. దీంతో 'డబుల్ క్యాచ్' చేయాలన్న సంస్థ లక్ష్యం నెరవేరలేదు. అయినప్పటికీ, బుల్లెట్ ఆకారంలో ఉన్న స్టార్షిప్ సురక్షితంగా లాంచ్ ప్యాడ్ను చేరుకోవడంతో భవిష్యత్తులో చంద్రుడు, అంగారక యాత్రలకు మార్గం సుగమమైంది. ఈ ప్రయోగం విజయవంతం పట్ల, అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ నాసా హర్షం వ్యక్తంచేసింది. బూస్టర్ రికవరీ విఫలమైనప్పటికీ స్టార్షిప్ను మళ్లీ మళ్లీ వాడుకునే సాంకేతికత చంద్రుడు, మార్స్ యాత్రలకు అత్యంత కీలకమని స్పేస్ ఎక్స్ తెలిపింది.