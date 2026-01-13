బంగ్లాదేశ్లో ఆగని హింస- మరో హిందూ యువకుడి దారుణ హత్య- ఆటో కోసం నరికి చంపిన దుండగులు!
పొలాల్లో శవమై తేలిన సమీర్ దాస్- శరీరంపై కత్తి గాట్లు- 24 రోజుల్లోనే ఇది 9వ ఘటన- మైనారిటీల రక్షణ గాలికి- ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన భారత్
Published : January 13, 2026 at 8:12 AM IST
Hindu Man Killed In Bangladesh : బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీలైన హిందువులపై దాడుల పర్వం కొనసాగుతోంది. ఫెని జిల్లాలో సమీర్ దాస్ (27) అనే హిందూ ఆటో డ్రైవర్ను దుండగులు దారుణంగా హత్య చేశారు. దాగాన్భుయాన్ ఉపజిల్లాలోని జగత్పుర్ గ్రామ పొలాల్లో సోమవారం ఆయన మృతదేహం లభించింది. ఆదివారం సాయంత్రం ఆటో తీసుకుని బయటకు వెళ్లిన సమీర్ రాత్రికి ఇంటికి తిరిగి రాలేదు. కుటుంబ సభ్యులు గాలించినా ఆచూకీ దొరకలేదు. సోమవారం ఉదయం పొలాల్లో కత్తిపోట్లతో ఉన్న సమీర్ మృతదేహాన్ని స్థానికులు గుర్తించారు.
ఆటో కోసమే సమీర్ను నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి చంపి ఉంటారని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఆటో ఇంకా దొరకలేదు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. గత 24 రోజుల్లో బంగ్లాదేశ్లో హిందువులపై జరిగిన 9వ దాడి ఇది. ఈ ఘటన హిందూ సమాజంలో ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది. మైనారిటీలపై జరుగుతున్న వరుస దాడులపై భారత్ జనవరి 9న తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. మైనారిటీల రక్షణకు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.