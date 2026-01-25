బంగ్లాదేశ్లో మరో హిందువు దారుణ హత్య- పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన దుండగులు
బంగ్లాదేశ్లో దారుణహత్యకు గురైన మరో హిందు వ్యక్తి- నిద్రిస్తున్న సమయంలో సజీవ దహనం చేసిన దుండగులు
January 25, 2026
Updated : January 25, 2026 at 10:30 AM IST
Hindu Man Killed In Bangladesh : బంగ్లాదేశ్లో మరో హిందువు దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. బంగ్లాదేశ్లోని నార్సింగ్డి ప్రాంతంలో ఓ దుకాణంలో నిద్రిస్తున్న చంచల్ భౌమిక్ అనే హిందూ యువకుడిని కొందరు దుండగులు సజీవ దహనం చేశారు. శుక్రవారం రాత్రి ఈ ఘటన జరిగినట్టు తెలుస్తోంది. బాధితుడు నిద్రిస్తున్న దుకాణం షట్టర్ మూసివేసిన అల్లరి మూకలు పెట్రోల్ పోసి నిప్పు అంటించాయి. ఈ ఘటనలో చంచల్ సజీవ దహనం అయ్యాడు. చంచల్ మరణించాడని నిర్ధరించుకున్న తర్వాతే దుండగులు అక్కడి నుంచి పారిపోయినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు పేర్కొన్నారు.
మృతుడికి తల్లి, ఇద్దరు సోదరులు ఉన్నారు. వీరిలో ఒకరు దివ్యాంగుడు. వీరి తండ్రి చాలా కాలం క్రితమే మృతి చెందాడు. చంచల్ ఆదాయంపైనే ఆ కుటుంబం ఆధారపడి జీవిస్తోంది. పథకం ప్రకారమే ఈ హత్య చేసినట్లు అతడి కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. గతంలో బంగ్లాదేశ్లో దీపు చంద్రదాస్, ఖోకొన్ చంద్రదాస్ అనే వ్యక్తులను కూడా ఇదే తరహాలో అల్లరిమూకలు హత్య చేశాయి.