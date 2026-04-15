అండమాన్ సముద్రంలో పడవ బోల్తా- 250 మంది మిస్సింగ్

రోహింగ్యా శరణార్థులు, బంగ్లాదేశ్ పౌరులతో వెళ్తున్న పడవ ప్రమాదం- చిన్నారులు సహా దాదాపు 250 మంది గల్లంతు- మలేసియా వెళ్తుండగా భారీ గాలులు, అలల కారణంగా మునక

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 15, 2026 at 12:16 PM IST

Boat Capsizes In Andaman Sea : అండమాన్ సముద్రంలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. రోహింగ్యా శరణార్థులు, బంగ్లాదేశ్ పౌరులతో వెళ్తున్న ఓ పడవ మునిగిపోవడంతో దాదాపు 250 మంది గల్లంతయ్యారు. ఈ ఘటన సముద్ర ప్రయాణాల్లో ఉన్న ప్రమాదాలను మరోసారి బయటపెట్టింది. గల్లంతైన వారిలో మహిళలు, చిన్నారులు కూడా ఉండటంతో పరిస్థితి మరింత విషాదంగా మారింది. ప్రస్తుతం గల్లంతైన వారి కోసం సముద్రంలో ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.

ఎక్కువ మందిని ఎక్కించటం కూడా ప్రమాదానికి కారణమా?
సమాచారం ప్రకారం, ఆ పడవ బంగ్లాదేశ్ దక్షిణ ప్రాంతంలోని టేక్‌నాఫ్ నుంచి బయల్దేరింది. మలేసియా వైపు ప్రయాణిస్తుండగా అండమాన్ సముద్రంలో తీవ్ర ఈదురుగాలులు, భారీ కెరటాల కారణంగా అదుపుతప్పి మునిగిపోయింది. అదనంగా, పడవలో అనుమతించిన దానికంటే ఎక్కువ మందిని ఎక్కించటం కూడా ప్రమాదానికి కారణమై ఉండొచ్చని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.ఈ ఘటనపై ఐక్యరాజ్యసమితి శరణార్థుల హైకమిషనర్ (UNHCR), ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ మైగ్రేషన్ (IOM) సంయుక్తంగా స్పందించాయి. ఈ ప్రమాదం పట్ల తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూ ప్రకటన విడుదల చేశాయి.

జీవన పరిస్థితులు కష్టతరంగా మారడంతో
ఇదే సమయంలో, రోహింగ్యా సమస్య తీవ్రతను కూడా ఐరాస ప్రస్తావించింది. మయన్మార్‌లో కొనసాగుతున్న హింస, రఖైన్ రాష్ట్రంలో భద్రతా పరిస్థితులు క్షీణించడం వల్ల రోహింగ్యాల స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లే అవకాశాలు తగ్గిపోయాయని పేర్కొంది. మరోవైపు బంగ్లాదేశ్‌లోని శరణార్థి శిబిరాల్లో జీవన పరిస్థితులు కష్టతరంగా మారడంతో వారు ఇలాంటి ప్రమాదకర సముద్ర ప్రయాణాలకు దిగుతున్నారని వివరించింది. ప్రత్యేకంగా కాక్స్ బజార్‌లో ఉన్న శరణార్థి శిబిరాలు కిక్కిరిసిపోవడం, ఉద్యోగ అవకాశాలు లేకపోవడం, విద్యా సదుపాయాలు తక్కువగా ఉండటం వంటి కారణాలతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మెరుగైన జీవితం కోసం మలేసియా వంటి దేశాలకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే ఈ ప్రయాణాల్లో మానవ అక్రమ రవాణా ముఠాలు వారిని మోసం చేస్తూ ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగిస్తున్నాయని ఐరాస హెచ్చరించింది.

తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఐరాస పిలుపు
అండమాన్ సముద్రం, బంగాళాఖాతం మార్గాలు ఇప్పటికే ప్రమాదకరంగా పేరుపొందాయి. ఇలాంటి మార్గాల్లో ప్రయాణాలు చేస్తూ ప్రతి ఏడాది పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అయినప్పటికీ, సరైన సమాచారం లేకపోవడం, మోసపూరిత హామీలు కారణంగా ప్రజలు ఈ ప్రమాదకర మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ సమాజం తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఐరాస పిలుపునిచ్చింది. రోహింగ్యా శరణార్థులకు అవసరమైన సహాయం అందించడంతో పాటు, వారి సమస్యలకు దీర్ఘకాలిక పరిష్కారాలు కనుగొనాలని సూచించింది. ముఖ్యంగా బంగ్లాదేశ్‌లోని శరణార్థి శిబిరాలకు నిధులు పెంచి, జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచాలని కోరింది.

సహాయక చర్యలకు అడ్డంకిగా వాతావరణ పరిస్థితులు
అదే సమయంలో మయన్మార్‌లో పరిస్థితులను సర్దుబాటు చేసి, రోహింగ్యాలు స్వచ్ఛందంగా, సురక్షితంగా తమ స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లేలా చర్యలు తీసుకోవాలని పేర్కొంది. లేనిపక్షంలో ఇలాంటి విషాద ఘటనలు మరిన్ని చోటుచేసుకునే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది. ప్రస్తుతం గల్లంతైన వారిని కనుగొనేందుకు సముద్రంలో రక్షణ బృందాలు నిరంతరం గాలింపు కొనసాగిస్తున్నాయి. అయితే తీవ్ర వాతావరణ పరిస్థితులు సహాయక చర్యలకు అడ్డంకిగా మారుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఎవరెవరిని రక్షించగలిగారు, ఎంతమంది మృతి చెందారన్న వివరాలు పూర్తిగా వెల్లడికాలేదు.

ఈ ఘటన రోహింగ్యా సంక్షోభం ఎంత తీవ్రంగా ఉందో మరోసారి స్పష్టం చేసింది. సరైన జీవన సదుపాయాలు లేకపోవడం, భద్రతా సమస్యలు, అవకాశాల లేమి కారణంగా వేలాది మంది ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ఇలాంటి ప్రమాదకర మార్గాలను ఎంచుకోవాల్సి వస్తోంది. అంతర్జాతీయ సమాజం వెంటనే స్పందించి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కనుగొనాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

