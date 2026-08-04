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పీఓకేలో జర్నలిస్టుల అదృశ్యం, మీడియా ఆంక్షలపై అమ్మెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ ఆందోళన

పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లో తగ్గని హింస- నిరసనకారులను అణిచివేయడంపై పాక్ సర్కార్‌పై అమ్మెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ ఫైర్- మీడియాపై ఆంక్షలను ఖండించిన సీపీజే

Amnesty International On POK Violence
Muzaffarabad, the capital of Pakistan-administered Kashmir (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 4, 2026 at 10:13 AM IST

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Amnesty International On POK Violence : పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (పీఓకే)లో కొనసాగుతున్న నిరసనల నేపథ్యంలో తీవ్రమవుతున్న ప్రభుత్వ హింస, పత్రికలపై ఆంక్షలు, మీడియా అణచివేతను మానవ హక్కుల సంస్థ ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ ఖండించింది. అలాగే కమిటీ టు ప్రొటెక్ట్ జర్నలిస్ట్స్ (సీపీజే ఆసియా) సహా ప్రపంచ మానవ హక్కులు, పత్రికా స్వేచ్ఛ పర్యవేక్షక సంస్థలు అత్యవసర ప్రకటనలు జారీ చేశాయి. పీఓకేలో విదేశీ మీడియా సంస్థలపై ఆంక్షలు, పాత్రికేయులు అదృశ్యాలు, ఇంటర్నెట్ నిలిపివేతపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. నిరసనకారులు, మీడియాపై అణచివేతను తక్షణమే నిలిపివేయాలని, మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలపై పారదర్శక విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేశాయి.

TAGGED:

POK PROTEST AGAINST PAKISTAN
AMNESTY CONDEMNS POK VIOLENCE
CPJ ON MEDIA RESTRICTIONS IN PAK
PAKISTAN RESTRICTIONS ON MEDIA
AMNESTY ON POK VIOLENCE

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