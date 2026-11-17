నా తప్పులను నేను ఒప్పుకుంటున్నా- CEOగా తిరిగి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా: జెన్సన్ హువాంగ్
Jensen Huang Return As CEO : జెన్సన్ హువాంగ్ మొదటిసారిగా బహిరంగ ప్రకటనను విడుదల చేశారు. తాను చేసినవి 'తీవ్రమైన తప్పులు' అని హువాంగ్ అంగీకరించారు.
జెన్సన్ హువాంగ్ (AFP)
Published : November 17, 2026 at 10:46 PM IST
ఆరోపిత చైనా గూఢచర్య కుంభకోణంలో చిక్కుకున్నప్పటి నుంచి జెన్సన్ హువాంగ్ మొదటిసారిగా బహిరంగ ప్రకటన విడుదల చేశారు. తాను చేసినవి 'తీవ్రమైన తప్పులు' అని హువాంగ్ అంగీకరించారు. కానీ బోర్డు మద్దతు ఇస్తే కంపెనీ అధిపతిగా తిరిగి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని స్పష్టం చేశారు. గత వారం రోజులుగా, స్నేహితులు, సహోద్యోగులు నుంచి లభించిన ప్రేమ, మద్దతుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.