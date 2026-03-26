ETV Bharat / international

ఇరాన్‌తో యుద్ధంపై అమెరికా కీలక ప్రకటన- 10వేలకుపైగా లక్ష్యాలపై దాడులు చేసినట్లు వెల్లడి

ఇరాన్‌పై విరుచుకుపడుతున్న అగ్రరాజ్యం అమెరికా- యుద్ధం ప్రారంభమైన ఫిబ్రవరి 28 నుంచి ఇప్పటి వరకు తమ శత్రు దేశంలోని 10వేలకుపైగా లక్ష్యాలపై దాడులు చేసినట్లు ప్రకటన

US Attacks In Iran
US Attacks In Iran (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 26, 2026 at 1:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

US Attacks In Iran : ఇరాన్‌తో జరుగుతున్న యుద్ధం గురించి అమెరికా కీలక ప్రకటన చేసింది. తమ దేశ భద్రతా దళాలు యుద్ధం ప్రారంభమైన నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇరాన్‌లోని 10,000కు పైగా లక్ష్యాలపై దాడులు చేసినట్లు తెలిపింది. తాము జరిపిన దాడుల్లో మూడింట రెండొంతులు ఆయుధ కర్మాగారాలపైనేనని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు యూఎస్ నేవీ అడ్మిరల్ బ్రాడ్ కూపర్ పేర్కొన్నారు.

"అమెరికా తన మిత్రదేశమైన ఇజ్రాయెల్ కలిపి ఇరాన్‌లోని వేలాది లక్ష్యాలను ఛేదించింది. మా కచ్చితమైన దాడులు ఇరాన్ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేశాయి. అమెరికా యుద్ధ విమానాలు ఇరాన్‌పై విరుచుకుపడ్డాయి. దీంతో ఆ దాడుల ప్రభావం ఇరాన్‌పై స్పష్టంగా పడింది. మా దాడిలో ఇరాన్ నేవీకి చెందిన అతిపెద్ద నౌక 92 శాతం ధ్వంసమైంది. పశ్చిమాసియా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా తమ నౌకాదళ శక్తిని, ప్రభావాన్ని ప్రదర్శించే సామర్థ్యాన్ని ఇప్పుడు ఇరాన్ కోల్పోయింది. మేము ఇరాన్‌పై జరిపిన దాడుల్లో మూడింట రెండొంతులు ఆయుధ కర్మాగారాలపైనే. మా దాడిలో ధ్వంసమైన వాటిలో క్షిపణులు, డ్రోన్లు, నౌకాదళ ఉత్పత్తి సౌకర్యాలు, షిప్‌యార్డులు ఉన్నాయి. ఇంకా మా పని పూర్తి కాలేదు. ఇరాన్ విస్తృత సైనిక తయారీ వ్యవస్థను పూర్తిగా నిర్మూలించే దిశగా దూసుకెళ్తున్నాం" అని బ్రాడ్ కూపర్ స్పష్టం చేశారు.

TAGGED:

AMERICA 10000 ATTACKS IN IRAN
US HITS OVER 10000 TARGETS IN IRAN
IDF ATTACK ON ISFAHAN
IDF ATTACK ON IRAN INFRASTRUCTURES
US ATTACKS IN IRAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.