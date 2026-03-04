ETV Bharat / international

అమెరికా మిస్సైళ్ల నిల్వలు తగ్గిపోతున్నాయా? ఇరాన్‌తో మరో 10రోజులు యుద్ధం కొనసాగితే ఇబ్బందులేనా? పెంటగాన్ నివేదిక వైరల్

అధిక ధర, తగ్గుతున్న ఆయుధాలు - ఇరాన్​తో మరో 10 రోజులు యుద్ధం కొనసాగితే అమెరికా క్షిపణి నిల్వలు తగ్గే అవకాశం - హెచ్చరించిన పెంటగాన్

Pentagon Report On US Missile Stockpiles
Pentagon Report On US Missile Stockpiles (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 4, 2026 at 12:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Pentagon Report On US Missile Stockpiles : ఇరాన్‌తో సైనిక ఘర్షణ వేళ అమెరికా రక్షణ శాఖ అధికార వర్గాలు కీలక హెచ్చరిక చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ ఇరాన్‌పై దాడులు మరో 10 రోజులకుపైగా కొనసాగితే అమెరికా మిస్సైళ్ల నిల్వలు తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుందని పెంటగాన్ సీనియర్ అధికారి ఒకరు చెప్పారంటూ అంతర్జాతీయ మీడియా రాసుకొచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ కథనం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. అమెరికా ఇప్పటికే టోమాహాక్ ల్యాండ్ ఎటాక్ మిస్సైళ్లు, గగనతల రక్షణ వ్యవస్థల్లో వినియోగించే ఎస్ఎం-3 ఇంటర్‌సెప్టర్ల కొరతను ఎదుర్కొంటోందని ఆ అధికారి చెప్పారని కథనంలో సదరు మీడియా పేర్కొంది.

Pentagon Report On US Missile Stockpiles
అమెరికా క్షిపణి నిల్వలపై పెంటగాన్ నివేదిక (From Tulgar Capital Xpost)

రాబోయే 24 గంటల్లో ఇరాన్‌పై దాడులకు అమెరికా పెద్ద సంఖ్యలో మిస్సైళ్లు, ఇంటర్‌సెప్టర్ల‌ను వినియోగించే అవకాశం ఉందని ఆ పెంటగాన్ అధికారి తెలిపారు. దీంతో అమెరికా సైన్యం వద్దనున్న ఆయుధ నిల్వలు ఒక్కసారిగా తగ్గిపోతాయన్నారు. మరో నాలుగైదు వారాల పాటు ఈ యుద్ధం కొనసాగొచ్చనే సంకేతాలు ఇచ్చేలా ఇటీవలే అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈనేపథ్యంలో అమెరికా పెంటగాన్ అధికార వర్గాల నుంచి ఆయుధాల కొరతతో ముడిపడిన వార్త బయటకి రావడం గమనార్హం.

TAGGED:

US IRAN WAR CONFLICTS
PENTAGON FACING SHORTAGE
US MISSILE STOCKS
MIDDLE EAST WAR UPDATE
PENTAGON REPORT ON US MISSILE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.