'అమెరికా ప్రజలు యుద్ధాన్ని తిరస్కరించారు'- ఎన్నికల ఫలితాలపై ఇరాన్ స్పీకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Iran On US War : అమెరికా ఓటర్ల తీర్పు యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా ఉందని మహ్మద్ బాగేర్ గలీబాఫ్ అన్నారు. ప్రజల ఆకాంక్షలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తే తమ 'నో' పీడకలగా మారుతుందని హెచ్చరించారు.
Published : November 4, 2026 at 1:28 PM IST
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల ఫలితాలపై ఇరాన్ స్పందించింది. ఈ ఎన్నికల ద్వారా అమెరికా ప్రజలు యుద్ధాన్ని తిరస్కరించినట్లు స్పష్టమైందని పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహ్మద్ గలీబాఫ్ వ్యాఖ్యానించారు. ఓటర్ల తీర్పు యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా వెలువడిందని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన ఆయన, అమెరికన్లు యుద్ధానికి 'నో' చెప్పారని, తాము ఈ సందేశాన్ని సమర్థిస్తున్నామని తెలిపారు. అయితే అమెరికా ప్రభుత్వం తన ప్రజల ఆకాంక్షలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని హెచ్చరించారు.
"వివేకమో లేదా జీవన వ్యయమో, కారణం ఏదైనా అమెరికన్లు యుద్ధానికి నో చెప్పారు. మేము ఈ సందేశాన్ని సమర్థిస్తున్నాం. ఒకవేళ అమెరికా ప్రభుత్వం అంతర్జాతీయ యజమానులకు, బ్లాక్మెయిలర్లకు సేవ చేయడం కోసం తమ దేశ ప్రజల సంకల్పాన్ని మోసం చేస్తే వారు ఇచ్చిన తీర్పు ఒక పీడకలగా మారుతుందని తెలుసుకుంటారు."
- మహ్మద్ బాగేర్ గలీబాఫ్, ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్
నవంబర్ 3న జరిగిన మధ్యంతర ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతున్న సమయంలో గలీబాఫ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అమెరికా రాజకీయాల్లో ఈ ఎన్నికలు కీలకంగా మారాయి. ఓటర్ల ఆర్థిక ఆందోళనలు, విదేశాంగ విధానంపై అసంతృప్తి, ముఖ్యంగా ఇరాన్తో కొనసాగుతున్న సైనిక ఉద్రిక్తతలు ఎన్నికలపై ప్రభావం చూపినట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
కాంగ్రెస్పై పట్టు కోసం డెమోక్రాట్ల ప్రయత్నం
అమెరికా కాంగ్రెస్లోని ప్రతినిధుల సభకు మొత్తం 435 స్థానాలకు, సెనేట్లోని 35 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. వెలువడుతున్న ఫలితాలు వాషింగ్టన్లో అధికార సమతుల్యతపై ప్రభావం చూపే అవకాశముంది. డెమోక్రాట్లు కాంగ్రెస్లో తమ బలాన్ని పెంచుకునే దిశగా సాగుతుండగా, రిపబ్లికన్ల శాసనసభ మెజారిటీకి సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ పరిణామాలు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పదవీకాలం మిగిలిన సమయంలో రాజకీయ ప్రతిష్టంభనకు దారితీయవచ్చనే అంచనాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రతినిధుల సభ, సెనేట్ రెండింటిలోనూ డెమోక్రాట్లు ఆధిక్యం సాధిస్తారనే అంచనాల నేపథ్యంలో ఎన్నికల ఫలితాలు అమెరికా రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
డెమోక్రాట్ల విజయాలకు ట్రంప్ అభినందనలు
మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమోక్రాట్లు సాధించిన విజయాలను అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అభినందించారు. రిపబ్లికన్లకు ఇది పెద్ద ఎన్నికల ఎదురుదెబ్బ అని అంగీకరించినట్లు అక్కడి మీడియా పేర్కొంది. ప్రతిపక్ష పార్టీ విజయాలను స్వాగతిస్తూ, డెమోక్రాట్లతో కలిసి పనిచేయడానికి కూడా సుముఖత వ్యక్తం చేశారు. 'నేను ఎన్నికల బరిలో లేను. ఒకవేళ పోటీ చేసి ఉంటే మేము భారీ మెజారిటీతో గెలిచేవాళ్లం' అని ట్రూత్ సోషల్లో రాసుకొచ్చారు.
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