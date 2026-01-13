'మా దేశం శత్రువుల ముందు తలొగ్గదు'- అమెరికాకు ఇరాన్ వార్నింగ్
ఇప్పటికైనా అమెరికా రాజకీయ నాయకులు తమ మోసపూరిత చర్యలు ఆపాలని ఇరాన్ హితవు
Published : January 13, 2026 at 5:23 PM IST
Iran Warning to US : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరికలకు కౌంటర్ ఇచ్చింది ఇరాన్. శత్రువుల గురించి తమకు తెలుసని, తాము బలంగా ఉన్నామని హెచ్చరించింది. వారిని ఎదుర్కోనేందుకు మేం ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటామని ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ చెప్పారు. "మా దేశం శత్రువుల ముందు తలొగ్గదని పలుమార్లు చాటిచెప్పాం. ఇప్పటికైనా అమెరికా రాజకీయ నాయకులు తమ మోసపూరిత చర్యలు ఆపాలని, మా దేశానికి ద్రోహం చేస్తోన్న కిరాయి వ్యక్తులపై ఆధారపడటం మానేయాలని హెచ్చరిస్తున్నాం. ఇరాన్ బలమైన, శక్తిమంతమైన దేశం. మాకు శత్రువు గురించి తెలుసు. వారిని ఎదుర్కోనేందుకు మేం ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాం" అని ఖమేనీ రాసుకొచ్చారు.
శత్రువుల గురించి తమకు తెలుసని, తాము బలంగా ఉన్నామని హెచ్చరించింది. దేశంలో జరిగిన ప్రభుత్వ అనుకూల సమావేశాలు విదేశీ శత్రువుల ప్రణాళికలను విఫలం చేశాయని తెలిపింది. ఈ మేరకు భారత్లోని ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయం ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది. మంగళవారం ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా రాజధాని నగరం టెహ్రాన్లోని ఎంఘెలాబ్ స్క్వేర్ వద్ద వేల మంది ప్రదర్శనకారులు గుమిగూడారు. దేశాధ్యక్షుడు పెజెష్కియాన్, విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చి తదితరులు అందులో పాల్గొన్నారు.
ఇంటర్నెట్ బ్యాన్ కొనసాగింపు
మరోవైపు అనేక ప్రాంతాల్లో విధించిన ఇంటర్నెట్ బ్యాన్పై ఇరాన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సైబర్ స్పేస్ అధ్యక్షుడు స్పందించారు. అల్లర్ల నేపథ్యంలో జనవరి 9న విధించిన ఇంటర్నెట్ నిషేధం కొనసాగుతుందని తెలిపారు. అధికారులు భద్రతా పరిస్థితులను అంచనా వేసిన అనంతరం బ్యాన్ తొలగింపుపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని వివరించారు. ప్రత్యర్థులు చేపడుతున్న దేశ వ్యతిరేక చర్యలను ఎదుర్కొనేందుకు ఇంటర్నెట్ నిషేధం అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే, అవసరమైన ఆన్లైన్ సేవలను నిర్వహించేందుకు వీలుగా నేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్వర్క్ వ్యవస్థ అమలులో ఉందని వివరించారు.
సుమారు 646 మంది ఆందోళనకారులు మృతి
పెరిగిన ధరలకు తోడు రికార్డు స్థాయిలో కరెన్సీ విలువ పతనం, ఆర్థిక సంక్షోభం వల్ల ఇరాన్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రాజధాని టెహ్రాన్లో ప్రారంభమైన ఆందోళనలు వివిధ ప్రాంతాలకు విస్తరించాయి. ప్రస్తుత పాలనకి వ్యతిరేకంగా పెద్దఎత్తున ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చి ఆందోళన చేస్తున్నారు. ర్యాలీల్లో ఇరాన్ సుప్రీం నేత అయతొల్లా ఖమేనీకి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు నినాదాలు చేస్తున్నారు. అమెరికాలో తలదాచుకుంటున్న యువరాజు రెజా పహ్లావి పిలుపుతో నిరసనలు మరింత ఉధృతంగా మారాయి. ఈ ఆందోళనల్లో యువత చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు. ప్రభుత్వ వాహనాలను దహనం చేస్తున్నారు. ఈ ఘర్షణల్లో ఇప్పటివరకు సుమారు 646 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
పౌరులకు అమెరికా అడ్వైజరీ
మరోవైపు ఇరాన్పై చర్యల్లో భాగంగా ఆ దేశంపై వైమానిక దాడులు చేపట్టడం ఒక ఆప్షన్ కావొచ్చని ఇటీవల ట్రంప్ యంత్రాంగం ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలోనే ఇరాన్లోని అమెరికా పౌరులకు అగ్రరాజ్య ప్రభుత్వం అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. ఉద్రిక్తతలు మరింత హింసాత్మకంగా మారే అవకాశం ఉందని, తక్షణమే ఆ దేశాన్ని వీడాలని తమ పౌరులను హెచ్చరించింది. ఒకవేళ దేశం నుంచి బయటకు రాలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలివెళ్లాలని చెప్పింది. ఇరాన్పై అమెరికా వైమానిక దాడులు చేపట్టే అవకాశాలున్నట్లు వార్తలు వస్తోన్న వేళ ఈ హెచ్చరికలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. అంతకుముందే ఇరాన్తో వాణిజ్యం జరిపే అన్ని దేశాల పైనా 25 శాతం సుంకాలు విధిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. అవి తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయని వివరించారు. కాగా, ఇరాన్తో ఎక్కువగా వాణిజ్యం చేసే దేశాల్లో చైనా, తుర్కియే, యూఏఈ, ఇరాక్, భారత్ ఉన్నాయి.