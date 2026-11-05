అమెరికా మిడ్ టర్మ్ ఫలితాలు: భారత్పై ప్రభావం ఎంత?- అమెరికా మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందంపై ప్రభావం చూపనుందా?
US Elections Impact On India- US Trade Deal : అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలు భారత్- అమెరికా మధ్య ప్రతిపాదిత తాత్కాలిక వాణిజ్య ఒప్పందంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం ఉండబోదని ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
Published : November 5, 2026 at 10:00 PM IST
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నేతృత్వంలోని రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఎదురుదెబ్బ తగిలినప్పటికీ, భారత్- అమెరికా మధ్య ప్రతిపాదిత తాత్కాలిక వాణిజ్య ఒప్పందంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం ఉండబోదని ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. డెమొక్రాట్లు ప్రతినిధుల సభతో పాటు సెనేట్లోనూ ఆధిక్యం సాధించిన నేపథ్యంలో ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య చర్చల భవితవ్యంపై నెలకొన్న సందేహాలకు ఈ ప్రకటన ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఈ ఒప్పందానికి అమెరికా కాంగ్రెస్ నుంచి అధికారిక ఆమోదం అవసరం లేదని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
భారత్, అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం తొలి దశకు సంబంధించిన ముసాయిదాను ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఖరారు చేశారు. అయితే అమెరికా సుంకాల విధానంలో వచ్చిన మార్పుల కారణంగా ఆ ఒప్పందంపై మరిన్ని చర్చలు జరపాల్సిన వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో మధ్యంతర ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీకి ఎదురైన రాజకీయ పరిణామాలు ఒప్పందాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయా? అనే ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. అయితే భారత్- అమెరికా మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందానికి కాంగ్రెస్ అధికారిక ఆమోదం అవసరం లేదని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి.
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్లకు ఎదురైన ప్రతికూల ఫలితాలు ట్రంప్ వాణిజ్య విధానాన్ని మార్చకపోవచ్చని గ్లోబల్ ట్రేడ్ రీసెర్చ్ ఇనిషియేటివ్ (GTRI) అభిప్రాయపడింది. డెమొక్రాట్లు, రిపబ్లికన్లు ఇద్దరూ దేశీయ తయారీ రంగానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం, ఆర్థిక జాతీయవాదాన్ని ప్రోత్సహించడం, బలమైన సరఫరా వ్యవస్థలను నిర్మించడం వంటి అంశాల్లో దాదాపు ఒకే వైఖరితో ఉన్నారని సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు అజయ్ శ్రీవాస్తవ తెలిపారు. డెమొక్రాటిక్ చట్టసభ సభ్యులు కూడా స్థానిక యూనియన్ కార్మికుల కోసం రక్షణాత్మక సుంకాలను సమర్థిస్తున్నారని చెప్పారు. అందువల్ల ఎన్నికల ఫలితాలతో అమెరికా మొత్తం వాణిజ్య విధానంలో పెద్దగా మార్పు ఉండకపోవచ్చని అంచనా వేశారు.
మిడ్టర్మ్ ఎన్నికల్లో డెమొక్రాట్లు విజయం
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా మిడ్- టర్మ్ ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీ సీట్లు కోల్పోవడం సహజమే అయినప్పటికీ ఈసారి డెమొక్రాట్లు సాధించిన విజయం ఒక రాజకీయ సునామీని తలపించింది. ముఖ్యంగా రిపబ్లికన్ల కంచుకోట అయిన టెక్సాస్లో దశాబ్దాల తర్వాత డెమొక్రాట్ అభ్యర్థి గవర్నర్గా గెలవగా ఎన్నికల ప్రచారంలో ఇండియన్ రెస్టారెంట్లో దోశలు వేసి భారతీయ ఓటర్లను ఆకర్షించిన జేమ్స్ తలారికో 32 ఏళ్ల రికార్డును బద్దలు కొడుతూ సెనేట్కు ఎన్నికయ్యారు. ఇరాన్ యుద్ధం, పెరిగిన ధరలు, ట్రంప్ అస్తవ్యస్త టారిఫ్ విధానాలపై అమెరికన్ ఓటర్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఫలితాలు అమెరికాలోని లక్షలాది మంది ప్రవాస భారతీయులకు, ముఖ్యంగా ఐటీ నిపుణులు, విద్యార్థులకు తక్షణ ఊరటనిచ్చాయి. ట్రంప్ 'మాగా' వర్గం సృష్టించిన వలస వ్యతిరేక విధానాలు, విదేశీ నిపుణులపై విద్వేషపూరిత వాతావరణం ఇకపై తగ్గుముఖం పట్టనుంది. ఈసారి ఎన్నికల్లో భారతీయ అమెరికన్లు గంపగుత్తగా డెమొక్రాట్లకు ఓటేయగా వీసాల స్థిరత్వం, గ్రీన్ కార్డ్ బ్యాక్లాగ్ల విషయంలో వారిలో ఆందోళన తగ్గనుంది. అయితే అమెరికా కాంగ్రెస్లో డెమొక్రాట్లకు మెజారిటీ వచ్చినంత మాత్రాన భారత్కు వాణిజ్యపరమైన ఇబ్బందులు తొలగిపోయినట్లు కాదు. కమాండర్-ఇన్-చీఫ్గా ట్రంప్కు విదేశాంగ, రక్షణ విధానాల్లో పూర్తి స్వతంత్ర అధికారాలు ఉంటాయి. ట్రంప్ నిర్ణయాలను అడ్డుకోవాలంటే డెమొక్రాట్లకు ఉభయ సభల్లో మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ ఉండాలి, కానీ వారికి అంత బలం లేదు. జాతీయ భద్రత పేరుతో టారిఫ్లు విధించే అధికారం, ఆంక్షలు పెట్టే అధికారం పూర్తిగా అధ్యక్షుడి చేతిలోనే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నందుకు భారత్పై 100 శాతం ఆంక్షలు విధించే 'గ్రాహం యాక్ట్' మినహాయింపును రద్దు చేసే అధికారం కూడా ట్రంప్ చేతిలోనే ఉంది. కాబట్టి వాణిజ్య ఒప్పందాల కోసం భారత్ ఇప్పటికీ నేరుగా వైట్హౌస్తోనే సంప్రదింపులు జరపాల్సి ఉంటుంది.
మరోవైపు హౌస్ ఫారిన్ అఫైర్స్, ఆర్మ్డ్ సర్వీసెస్ వంటి కీలక కమిటీల ఛైర్మన్ పదవులు ఇప్పుడు డెమొక్రాట్ల చేతికి రానున్నాయి. సీనియర్ ఇండియన్-అమెరికన్ చట్టసభ సభ్యులు అమీ బేరా దక్షిణాసియా లేదా ఇండో-పసిఫిక్ సబ్-కమిటీకి ఛైర్మన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల క్రిటికల్ టెక్నాలజీ, ఉమ్మడి రక్షణ ఉత్పత్తులు, క్వాడ్ కూటమికి అమెరికా కాంగ్రెస్ నుంచి బలమైన మద్దతు లభిస్తుంది. అయితే భారత విదేశాంగ శాఖకు మరో కొత్త తలనొప్పి కూడా మొదలవనుంది. డెమొక్రాట్ పార్టీకి చెందిన ప్రమీలా జయపాల్ వంటి నేతలు భారత్లో మానవ హక్కులు, మైనారిటీల మత స్వేచ్ఛ వంటి అంశాలను మళ్లీ తెరపైకి తెచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనడాన్ని కూడా డెమొక్రాట్లు గట్టిగా ప్రశ్నించవచ్చు. మొత్తానికి వాషింగ్టన్లో ప్రభుత్వాలు మారినా, కాంగ్రెస్లో ఆధిపత్యం చేతులు మారినా భారత్-అమెరికా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం మాత్రం వ్యక్తులపై కాకుండా ఇండో-పసిఫిక్ భద్రత, టెక్నాలజీ, రక్షణ అవసరాలపై ఆధారపడి ఉంది. ట్రంప్ దూకుడును, డెమొక్రాట్ల విమర్శలను సమర్థంగా ఎదుర్కొంటూ భారత దౌత్య యంత్రాంగం ఎప్పటిలాగే తన జాతీయ ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా అడుగులు వేయాల్సి ఉంటుంది.
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