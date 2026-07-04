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"అమెరికన్ జెయింట్స్​"- యూఎస్​ మాజీ అధ్యక్షులకు ట్రంప్ ఘన నివాళులు

దేశ ప్రజలనుద్దేశించి ప్రసంగించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్- 250వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల వేళ- జార్జ్ వాషింగ్టన్, థామస్ జెఫర్సన్, అబ్రహం లింకన్, రూజ్‌వెల్ట్‌లపై ప్రశంసలు

Donald Trump
Donald Trump (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 4, 2026 at 5:18 PM IST

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Trump Salutes American Giants : అమెరికా 250వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మౌంట్ రష్మోర్‌లోని బ్లాక్ హిల్స్‌పై చెక్కిన దిగ్గజ యూఎస్ మాజీ అధ్యక్షుల విగ్రహాలకు (ముఖాలకు) నివాళులర్పించారు. ఈ క్రమంలో తనకంటే ముందు అమెరికా అధ్యక్షులుగా పనిచేసిన, అత్యంత ప్రభావవంతమైన నలుగురు ప్రెసిడెంట్‍లైన జార్జ్ వాషింగ్టన్, థామస్ జెఫర్సన్, అబ్రహం లింకన్, థియోడర్ రూజ్‌వెల్ట్‌ల సేవలను గుర్తు చేసుకున్నారు. అమెరికా 250వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవానికి ముందు రోజు (శుక్రవారం) దేశభక్తితో నిండిన జనసమూహాన్ని ఉద్దేశించి సౌత్ డకోటాలో ట్రంప్ ప్రసంగించారు.

"అమెరికా పితామహుడైన జార్జ్ వాషింగ్టన్‌కు, స్వాతంత్ర్య ప్రకటన రచయిత థామస్ జెఫర్సన్‌కు, దేశ ఐక్యతకు కారకుడు, గొప్ప విమోచకుడు అబ్రహం లింకన్‌కు, యూఎస్‌ను ప్రపంచంలో అగ్రరాజ్యంగా నిలిపిన థియోడర్ రూజ్‌వెల్ట్‌కు వందనాలు. ఈ నలుగురు మాజీ అధ్యక్షులు కార్యదక్షకులు, సాహసవంతులు, మంచి ఆశయం గలవారు. వారి నాయకత్వం అమెరికాలో ఒక గొప్ప ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పింది. అది ఇప్పటికీ అమెరికాను ముందుకు నడిపిస్తోంది. ఇలాంటి వ్యక్తులు అమెరికాలోనే ఉంటారు. ఈ నలుగురి ముఖాల ప్రతిరూపాలు ఈ కొండచరియలపై చెక్కి ఉన్నాయి. వీరు మనం ఎవరో మనకు ఎప్పటికీ గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ వీరులు దేశంలో కాలాతీతమైన, శాశ్వతమైన, నిత్యమైన స్వభావానికి నిదర్శనం" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

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