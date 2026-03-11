ETV Bharat / international

చమురు ధరల స్థిరీకరణలో భారత్ పాత్ర భేష్​- అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్​ ప్రశంసలు

భారత్​పై అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్​ ప్రశంసలు- భారత్‌కు 30 రోజుల మినహాయింపు ట్రంప్‌ నిర్ణయమన్న శ్వేతసౌధం

US on India Russia Oil
US on India Russia Oil (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 11, 2026 at 3:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

US on India Russia Oil : అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలను స్థిరీకరించడంలో భారత్​ పాత్రను అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్​ కొనియాడారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు. "ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడి చమురు ధరలు స్థిరంగా ఉండడంలో భారత్​ చాలా కీలక పాత్ర పోషించింది. ఆ ప్రయత్నాల్లో రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయడం భాగమని అమెరికా గుర్తించింది. అత్యధిక చమురు వినియోగంతో పాటు శుద్ధి చేసే దేశాల్లో భారత్ ఒకటి. ఇరుదేశాల పౌరుల మార్కెట్​ స్థిరీకరణ కోసం అమెరికా భారత్​ కలిసి పనిచేయడం చాలా కీలకం." అని సెర్గియో గోర్ అన్నారు.

చమురు సరఫరా లోటును భర్తీ చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నామని వెల్లడి
అంతకుముందు ఇరాన్‌తో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో రష్యా చమురును కొనుగోలు చేసేందుకు భారత్‌కు అనుమతి ఇచ్చామని వైట్​హౌజ్​ తెలిపింది. భారత్‌లో ఉన్న కొందరు మంచి మిత్రుల వల్లే ఆ దేశానికి చమురు కొనుగోలు చేయడానికి అనుమతి ఇచ్చినట్లు శ్వేతసౌధం మీడియా కార్యదర్శి కరోలిన్ లీవిట్ అన్నారు. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఆర్థికమంత్రి స్కాట్ బెస్సెంట్, జాతీయ భద్రతా బృందం కలిసే భారత్‌కు మినహాయింపులపై నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. అమెరికా భాగస్వామి అయిన భారత్‌ గతంలో నిబంధనలకు కట్టుబడి రష్యన్ చమురు కొనుగోలును నిలిపివేసిందని ఆమె వివరించారు. ఇరాన్‌ కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏర్పడిన తాత్కాలిక చమురు సరఫరా లోటును భర్తీ చేసేందుకు తాము కృషి చేస్తున్నామని చెప్పారు.

భారత్‌కు 30 రోజుల మినహాయింపు ట్రంప్‌ నిర్ణయమన్న శ్వేతసౌధం
రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు నిలిపివేయమని గతంలో ట్రంప్‌ చెప్పిన వెంటనే భారత్‌ ఆపేసిందని లీవిట్​ గుర్తు చేశారు. అందువల్లే వారికి అవసరం ఉన్న సమయంలో ఇబ్బందిపెట్టకుండా అనుమతులు ఇచ్చినట్లు వెల్లడించారు. సముద్రంలో ఇప్పటికే ఉన్న రష్యా ముడి చమురును భారత్‌ కొనుగోలు చేయడం వల్ల రష్యాకు పెద్ద ఆర్థిక లబ్ధి కూడా ఉండదని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇరాన్‌ వల్ల చమురు సరఫరా విషయంలో ప్రపంచ దేశాలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను తగ్గించడానికి అమెరికా కృషి చేస్తోందని వివరించారు.

ఇదిలా ఉండగా, చైనా రిఫైనరీల వద్ద అన్‌లోడ్ కోసం వేచి చూస్తూ దక్షిణ ఆసియా సముద్రంలో నిలిచిపోయిన రష్యా చమురును కొనుగోలు చేయమని భారత్‌కు సూచించినట్లు అమెరికా ఇంధనమంత్రి క్రిస్ రైట్ ఏబీసీ న్యూస్‌ ఇచ్చిన ఇంటర్య్వూలో అన్నారు. దీనివల్ల మార్కెట్‌లో ఒత్తిడి తగ్గుతుందని తెలిపారు. ఇది రష్యా పట్ల అమెరికా విధానంలో వచ్చిన మార్పు కాదని, కేవలం ధరలను అదుపులో ఉంచేందుకు తీసుకున్న తాత్కాలిక చర్య మాత్రమే అని వివరించారు.

మరోవైపు హర్మూజ్‌ జలసంధి మీదుగా వెళ్తున్న చమురు ట్యాంకర్లను అమెరికా నావికాదళం ఎస్కార్ట్ చేసినట్లు ఆ దేశ ఇంధనశాఖ మంత్రి క్రిస్ రైట్ సోషల్‌ మీడియాలో వెల్లడించారు. గల్ఫ్‌ ప్రాంతంలో పెరుగుతోన్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ప్రపంచ మార్కెట్లు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా ఉండేందుకు ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు వివరించారు. అయితే కొద్దిసేపటి తర్వాత ఆ పోస్టును డిలీట్‌ చేశారు. కాగా, ఈ విషయంపై స్పందించిన అమెరికా అధ్యక్ష కార్యాలయం వైట్ హౌస్, మంత్రి క్రిస్ రైట్ వ్యాఖ్యలను ఖండించింది. హర్మూజ్‌ జలసంధి మీదుగా వెళ్లే చమురు ట్యాంకర్లు, నౌకలకు అమెరికా ఎస్కార్ట్ చేయలేదని క్లారిటీ ఇచ్చింది. క్రిస్ రైట్ షేర్‌ చేసిన వీడియోకు తమ సిబ్బంది అనుకోకుండా తప్పుడు వ్యాఖ్యలను జత చేశారని ఓ అధికారి వివరించారు. అటు క్రిస్ రైట్ ప్రకటనను ఇరాన్ సైతం తిరస్కరించింది. ఏ చమురు ట్యాంకర్‌ను అమెరికా దళాలు హర్మూజ్‌ మీదుగా తీసుకెళ్లలేదని ఐఆర్‌జీసీ స్పష్టం చేసింది.

TAGGED:

US ON INDIA RUSSIA OIL
US SANCTIONS ON INDIA RUSSIAN OIL
SERGIO GOR ON INDIA
SERGIO GOR COMMENTS ON INDIA
US ON INDIA RUSSIA OIL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.