చంద్రుడిపై అణు రియాక్టర్ల ఏర్పాటు- అమెరికా, చైనా, రష్యా పోటీ!
2030 నాటికి చంద్రుడి దక్షిణ ధృవంపై నాసా అణు రియాక్టర్ నిర్మాణం- ఔటర్ స్పేస్ ట్రీటీకి భంగం కలుగుతుందంటున్న నిపుణులు
Published : October 5, 2026 at 9:53 AM IST
Nuclear Reactors On Moon : అంతరిక్ష పరిశోధన రంగంలో ఇప్పుడు సరికొత్త పోటీ మొదలైంది. అగ్రరాజ్యాలైన అమెరికా, రష్యా, చైనాలు చంద్రుడిపై అణు రియాక్టర్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు పోటీ పడుతున్నాయి. చంద్రుడిపై శాశ్వత స్థావరాలు నిర్మించడానికి, వనరులను అన్వేషించడానికి, అంతరిక్షంలోకి మరింత లోతుగా వెళ్లడానికి అణుశక్తి చాలా ముఖ్యమైని ఈ దేశాలు విశ్వసిస్తున్నాయి.
ది న్యూయార్క్ టైమ్స్ ప్రకారం, 2030 డిసెంబర్ నాటికి చంద్రుడి దక్షిణ ధృవం సమీపంలో ఎలాంటి నిర్వహణ అవసరం లేకుండా పనిచేయగల అణు రియాక్టర్ను ఏర్పాటు చేయాలని నాసా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మరోవైపు చైనాతో ఒక రహస్య భాగస్వామ్యం ఏర్పాటు చేసుకొని, రష్యా 2036 నాటికి సెలీనా అనే అణురియాక్టర్ను చంద్రుడిపై ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రణాళిక వేస్తోంది. చంద్రునిపై ఉన్న చైనా నేతృత్వంలోని స్థావరాలకు విద్యుత్ అందించడమే ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యమని తెలుస్తోంది.
చంద్రుడిపై అణు రియాక్టర్లు ఎందుకు?
చంద్రుడిపై శాశ్వత స్థావరాలు ఏర్పాటుచేసుకోవాలంటే, కచ్చితంగా చాలా విద్యుత్ అవసరం ఏర్పడుతుంది. పగటిపూట సౌరఫలకాలు విద్యుత్ను అందిస్తాయి. కానీ చంద్రుడిపై వాతావరణం భూమిపై ఉన్నట్లు ఉండదు. చంద్రుడిపై రాత్రులు రెండు వారాల కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి కేవలం సౌరశక్తిపై ఆధారపడడం కష్టం. కానీ అణు రియాక్టర్లు సూర్యరశ్మి లేకుండా పనిచేస్తాయి. వాటి నిర్వహణకు పరిమిత స్థాయిలో మానవ వనరులు ఉంటే చాలు, సుదీర్ఘ కాలం పాటు విద్యుత్ను సరఫరా చేయగలవు. అందుకు అగ్రదేశాలు అక్కడ అణు రియాక్టర్లను ఏర్పాటు చేయాలని చూస్తున్నాయి. ప్రారంభ దశలో పరికరాలను వేడిగా ఉంచడానికి, చంద్రునిపై ఉన్న వాహనాలకు ఛార్జింగ్ చేయడానికి సౌరశక్తి, రేడియోఐసోటోప్ వ్యవస్థలను ఉపయోగించాలని అమెరికా, చైనాలు యోచిస్తున్నాయి. అయితే పెద్ద, శాశ్వత స్థావరాలు ఏర్పాటు చేయాలంటే మాత్రం కచ్చితంగా మరింత ఎక్కువ విద్యుత్ అవసరం అవుతుంది.
ది న్యూయార్క్ టైమ్స్ నివేదిక ప్రకారం, నాసా ప్రతిపాదించిన లూనార్ రియాక్టర్ 1 ఏకంగా 20 కిలోవాట్ల విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేస్తుందని, ఇది ఎలాంటి అవాంతరాలు లేకుండా 5 సంవత్సరాల పాటు పనిచేస్తుందని అంచనా. ఇక రష్యాకు చెందిన సెలెనా రియాక్టర్ 10 కిలోవాట్ల వరకు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడానికి, ఒక దశాబ్దం పాటు స్వయంప్రతిపత్తితో పనిచేయడానికి రూపొందించబడిందని తెలుస్తోంది.
భద్రత ఆందోళనలు
అగ్రదేశాలు ఇలా ఒకదానికొకటి పోటీపడుతూ, చంద్రునిపై అణురియాక్టర్లను నిర్మించడానికి ప్రయత్నిస్తుండడంపై శాస్త్రవేత్తలు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది తీవ్రమైన ప్రమాదాలు సృష్టించగలదని హెచ్చరిస్తున్నారు. రాకెట్ ప్రయోగాల వైఫల్యాలు అణు రియాక్టర్లకు సంబంధించిన ప్రమాదాలకు కారణం కావచ్చని, అది రేడియోధార్మిక పదార్థాలను వ్యాప్తి చేసే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. చంద్రునిపై అణు రియాక్టర్లు ఏర్పాటు చేయడం, నిర్వహించడం సవాల్తో కూడుకున్న పని అని అంటున్నారు.
రియాక్టర్లల నుంచి రేడియేషన్ వ్యాప్తి చెందకుండా పటిష్టమైన భద్రతా నిర్మాణాలు భూమిపై ఏర్పాటు చేయవచ్చు. కానీ చంద్రునిపై నిర్మించే అణురియాక్టర్ల పరిస్థితి వేరు. వాటి నుంచి రేడియేషన్ వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించడం చాలా కష్టసాధ్యం. అందుకే వ్యోమగాములకు, పరికరాలకు రేడియేషన్ ప్రమాదాలను తగ్గించడానికి, వాటి చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాలను కూడా నియంత్రించాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ది న్యూయార్క్ టైమ్స్ నివేదిక ప్రకారం, అమెరికా, రష్యాలు తమ రియాక్టర్లను పూర్తి నిష్క్రియాత్మక స్థితిలో చంద్రుడిపైకి పంపాలని ఆలోచిస్తున్నాయి. దీని వల్ల ప్రయాణ సమయంలో ప్రమాదాలు తగ్గుతాయని భావిస్తున్నాయి. అయితే ఎన్ని భద్రతా చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ, ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాన్ని కొట్టిపారేయలేమని నిపుణులు అంటున్నారు.
ఇంతకీ చంద్రుడిపై హక్కు ఎవరికి ఉంది?
1967 నాటి అంతరిక్ష ఒప్పందం ప్రకారం, ఏ దేశం కూడా చంద్రుడిని తమ భూభాగంగా చెప్పుకోకూడదు. అయితే చంద్రునిపై ఆయా దేశాలు ఏర్పాటు చేసుకున్న స్థావరాలు, వాటి చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఇతరుల ప్రవేశాన్ని అవి అడ్డుకోగలవా? చంద్రుని ఉపరితలం నుంచి వెలికితీసిన వనరులను తమ సొంతం చేసుకోగలవా? అనే వాటిపై ప్రశ్నలు ఇంకా మిగిలే ఉన్నాయి.
చైనా, రష్యాలు నిర్మించే అణు రియాక్టర్ చంద్రుడిపై ఒక నియంత్రిత మండలాన్ని ఏర్పాటుచేసి, తమ వ్యోమగాములు, రోవర్లు ప్రయాణించే ప్రదేశాలను పరిమితం చేస్తాయనే భయందోళనలు అమెరికాకు ఉన్నాయి. అందుకే నాసా తన ప్రణాళికలను వేగవంతం చేసింది. అయితే అమెరికా భద్రతా కారణాలు గురించి చెబుతున్నప్పటికీ, చంద్రుడిపై అణురియాక్టర్లను ఏర్పాటు చేయడం, అంతరిక్ష ఒప్పందానికి విరుద్ధమని న్యాయనిపుణులు అంటున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం అగ్రరాజ్యాల ఆలోచనలు అన్నీ ప్రతిపాదనల వరకే ఉన్నాయి. ఇంకా అవి తాము ప్రతిపాదించిన రియాక్టర్లను చంద్రుడిపై ఏర్పాటు చేసి, వాటిని నిర్వహించగలమని నిరూపించాల్సి ఉంది.
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