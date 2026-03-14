అమెరికా ఆఫర్ - ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ సహా సీనియర్ నేతల ఆచూకీ చెబితే రూ.93కోట్ల నజరానా
Published : March 14, 2026 at 10:11 AM IST
US Reward On Iran Supreme Leader : ఇరాన్తో యుద్ధం వేళ అగ్రరాజ్యం అమెరికా కీలక ప్రకటన చేసింది. ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీతో పాటు ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC)కి చెందిన సీనియర్ నాయకుల ఆచూకీ చెబితే 10 మిలియన్ డాలర్లు (భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ.93 కోట్లు) రివార్డు ఇస్తామని ప్రకటించింది. ఈ మేరకు అమెరికా స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ తన 'రివార్డ్స్ ఫర్ జస్టిస్' కార్యక్రమం ద్వారా ఈ ప్రకటనను శుక్రవారం రిలీజ్ చేసింది.
వారు ఉగ్రవాదాన్ని ఎగదోస్తున్నారు : అమెరికా
అమెరికా స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రకటించిన జాబితాలో ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీతో పాటు, ఆయన కార్యాలయ డిప్యూటి చీఫ్ అలీ అస్గర్ హెజాజీ, ఇరాన్ భద్రతాధికారి అలీ లారిజాని సహా పలువురి పేర్లు ఉన్నాయి. వీరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉగ్రవాదాన్ని ఎగదోస్తున్నారని ఆరోపణలు గుప్పించింది. వీరికి సంబంధించిన సమాచారం ఉంటే ఎన్క్రిప్టెడ్ మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్ లేదా టోర్ నెట్వర్క్ ద్వారా తమకు తెలియజేయాలని తెలిపింది. అందుకు గానూ రివార్డు ఇస్తామని ప్రకటించింది. మొజ్తాబాతో పాటు ఇతర కీలక నేతల సమాచారం అందించిన వారికి పునరావాసం కల్పించనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. కాగా, ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా ఇరాన్పై దాడులను ప్రారంభించాయి. తొలిరోజు జరిపిన దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ ప్రాణాలు విడిచారు. ఆ తర్వాత ఆయన వారసుడిగా మొజ్తాబా ఖమేనీ వచ్చారు. అయితే మొజ్తాబా ఇప్పటి వరకు బహిరంగంగా ఎక్కడా కనిపించలేదు. ఈ క్రమంలో ఆయన ఆచూకీ తెలిపిన వారికి అమెరికా భారీ రివార్డును ప్రకటించింది.
మొజ్తాబా ఖమేనీ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు : యూఎస్ రక్షణ మంత్రి
అంతకుముందు ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీ గురించి అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ దాడుల్లో మొజ్తాబా ఖమేనీ తీవ్రంగా గాయపడ్డారని అన్నారు. గుర్తు పట్టలేనంత విధంగా మారినట్లు భావిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. పెంటగాన్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో పీట్ హెగ్సెత్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
'నిరాశతో అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారు'
అమెరికా జరిపిన సైనిక చర్యల కారణంగా ఇరాన్ నాయకత్వం బలహీనపడిందని పీట్ హెగ్సెత్ ఆరోపించారు. నిరాశతో వారంతా అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారని విమర్శించారు. భయంతో ఎలుకల్లా దాక్కున్నారని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాగే గల్ఫ్పై మరిన్ని దాడులు చేస్తామని, హర్మూజ్ జలసంధిని మూసివేస్తామని ఇరాన్ అధినేతగా ఎన్నికయ్యాక గురువారం తొలిసారిగా మొజ్తాబా ఖమేనీ చేసిన ప్రకటనపైనా హెగ్సెత్ స్పందించారు. మొజ్తాబా ఓ బలహీనమైన ప్రకటన విడుదల చేశారని హెగ్సెత్ మండిపడ్డారు. ఆ ప్రకటనా సందేశంలో వీడియో కానీ, కనీసం ఆయన గొంతుకానీ లేదన్నారు. ఇరాన్లో చాలా కెమెరాలు, వాయిస్ రికార్డులున్నాయని, అయినప్పటికీ లిఖితపూర్వక ప్రకటన ఎందుకు చేశారని ప్రశ్నించారు. మొజ్తాబా తండ్రి చనిపోయారని, గాయపడిన మొజ్తాబా భయంతో పారిపోయారని విమర్శించారు.
ఖర్గ్ దీవిపై దాడి చేశాం : ట్రంప్
మరోవైపు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్తో యుద్ధం గురించి కీలక ప్రకటన చేశారు. పశ్చిమాసియా ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకోవడం, అలాగే ఇజ్రాయెల్ను పూర్తిగా నాశనం చేయడం ఇరాన్ లక్ష్యమని ఆరోపించారు. అయితే ఆ యత్నాలు ఇప్పుడు పూర్తిగా విఫలమయ్యాయని తెలిపారు. అలాగే ఇరాన్ చమురుకు వ్యూహాత్మక హబ్ అయిన ఖర్గ్ దీవిపై దాడి చేసిట్లు వెల్లడించారు. ఇది పశ్చిమాసియా చరిత్రలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన దాడిగా పేర్కొన్నారు.
తన తొలి అధ్యక్ష పదవీకాలంలో అమెరికా సైన్యాన్ని అత్యంత శక్తివంతంగా మార్చామని డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం యూఎస్ సైన్యం ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రభావవంతమైన ఆర్మీగా ఉందన్నారు. అమెరికా లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న దాడులను అడ్డుకునే సామర్థ్యం ఇరాన్కు లేదన్నారు. అమెరికా దాడులను నిలువరించేందుకు ఇరాన్ చేయగలిగేది ఏమీ లేదని తేల్చిచెప్పారు. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకా రవాణాకు అంతరాయం కలిగితే, చమురు ట్యాంకర్లకు అమెరికా సైన్యం రక్షణ కల్పించడానికి సిద్ధంగా ఉందని ప్రకటించారు.
