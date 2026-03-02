ఇరాన్ దాడులను ఖండించిన గల్ఫ్ దేశాలు, అమెరికా- సంయుక్త ప్రకటన విడుదల
ఇరాన్ దాడులపై స్పందించిన అమెరికా, గల్ఫ్ దేశాలు
Published : March 2, 2026 at 9:26 AM IST
Joint Statement On Iran Attack : పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్ చేస్తున్న దాడులను అమెరికా, గల్ఫ్ దేశాలు ఖండించాయి. ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉద్రిక్తతలను పెంచుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. ఈ మేరకు అమెరికా, బహ్రెయిన్, జోర్డాన్, కువైట్, ఖతార్, సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశాయి. ఇరాన్ చాలా దేశాల సార్వభౌమత్వాన్ని ఉల్లంఘించినట్లు ఆరోపించాయి.
The United States, Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates strongly condemn the Islamic Republic of Iran’s indiscriminate and reckless missile and drone attacks against sovereign territories across the region, including Bahrain,… pic.twitter.com/diUS7Ccz8Z— ANI (@ANI) March 2, 2026