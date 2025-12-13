Telangana Panchayat Elections Results2025

జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్​తో దిగిన ఫొటో పెద్ద విషయం ఏం కాదు: అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్​

జెఫ్రీతో ఫోటో విషయంపై స్పందించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు

TRUMPS PHOTO WITH JEFFREY EPSTEIN
TRUMPS PHOTO WITH JEFFREY EPSTEIN (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 13, 2025 at 2:00 PM IST

TRUMPS PHOTO WITH JEFFREY EPSTEIN : అగ్రరాజ్యంలో కలకలం రేపిన అతిపెద్ద సె*క్స్ కుంభకోణంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ స్కాంలో దోషిగా తేలిన జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌ పక్కనే ట్రంప్ నిలబడి యువతుల కళ్లలోకి కళ్లు పెట్టి చూస్తున్న ఫొటో ఒకటి తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. పూలమాలలు ధరించిన ఆరుగురు యువతుల నడుమ నిలబడి, వారి భుజాలపై చేతులు వేసుకొని ట్రంప్ దిగిన మరో ఫొటో కూడా బయటికి వచ్చింది. సాక్షాత్తూ అమెరికా ప్రతినిధుల సభకు చెందిన ఓవర్ సైట్ కమిటీలోని విపక్ష డెమొక్రటిక్ పార్టీ సభ్యులే ఈ ఫొటోలను శుక్రవారం రోజు విడుదల చేశారు. వీటి గురించి వైట్ హౌస్‌లోని ఓవల్ ఆఫీస్ వద్ద ట్రంప్‌ను మీడియా ప్రశ్నించగా, అది పెద్ద విషయమేం కాదని వ్యాఖ్యానించారు. ఓవర్ సైట్ కమిటీ విడుదల చేసిన ఫొటోలను తాను ఇంకా చూడలేదని ఆయన తెలిపారు. ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలోని ఎల్ బ్రిల్లో వే పామ్ బీచ్‌కు చెందిన జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌ గురించి అందరికీ తెలుసని ట్రంప్ చెప్పారు. ప్రతీ ఒక్కరితోనూ జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌ ఫొటోలు దిగాడన్నారు. అతడితో ఫొటోలు దిగిన వాళ్ల సంఖ్య వందల్లోనే ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అందుకే అది పెద్ద విషయమేం కాదని, ఎప్‌స్టీన్‌ గురించి తనకేమీ తెలియదని ట్రంప్ తేల్చి చెప్పారు.

ట్రంప్ క్యారికేచర్‌‌తో కండోమ్ ప్యాకెట్లు
ఓవర్ సైట్ కమిటీ తాజాగా మొత్తం 19 ఫొటోలను విడుదల చేసింది. వీటిలో జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌‌తో అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్, మాజీ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ బిల్ క్లింటన్, మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత బిల్ గేట్స్, వర్జిన్ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు రిచర్డ్ బ్రాన్సన్, వైట్ హౌస్ మాజీ ఉన్నతాధికారి స్టీవ్ బానన్, బ్రిటన్ ప్రిన్స్ ఆండ్రూ వంటి ప్రముఖులు ఉండటం కలకలం రేపింది. న్యూయార్క్‌‌లోని ‘ఫిష్స్ ఎడ్డీ’ నావెల్టీ స్టోర్ ట్రంప్ క్యారికేచర్‌తో తయారుచేసిన కండోమ్‌ ప్యాకెట్ల ఫొటో కూడా ఈ వివాదాస్పద ఫొటోల జాబితాలో ఉంది. ట్రంప్ క్యారికేచర్‌ కింద ‘ఐయామ్ హ్యూజ్’ అని రాసి ఉన్న కండోమ్ ప్యాకెట్లు ఆ ఫొటోలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆ కండోమ్ ప్యాకెట్ల పక్కనే ‘ట్రంప్ కండోమ్ 4.50 డాలర్లు’ అని రాసిన చిన్నపాటి బ్లాక్ బోర్డ్ పెట్టి ఉంది.

శక్తివంతమైన వ్యక్తులతో జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌‌‌కు లింకులు : డెమొక్రాట్లు
సె*క్స్ కుంభకోణంపై దర్యాప్తు చేసిన ప్రత్యేక టీమ్, జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌‌‌కు చెందిన ఎల్ బ్రిల్లో వే పామ్ బీచ్‌ నుంచి దాదాపు 95వేలకుపైగా ఫొటోలను సేకరించింది. వాటిలో నుంచే 19 ఫొటోలను తాజాగా ‘ఎక్స్’ వేదికగా ఓవర్ సైట్ కమిటీ బహిర్గతపర్చింది. ఈ ట్వీట్‌లో ఓవర్ సైట్ కమిటీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. అమెరికాను పాలించే స్థాయిలో ఉన్న, అంతర్జాతీయ స్థాయి నిర్ణయాలను తీసుకునే స్థితిలో ఉన్న శక్తివంతమైన వ్యక్తులతో ఆనాడు జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌‌ సంబంధాలను కలిగి ఉండటాన్ని ఆందోళన కలిగించే అంశంగా కమిటీ అభివర్ణించింది. ఇకనైనా ఇలాంటి స్కాంలను వెనకేసుకు రావడాన్ని వైట్ హౌస్ ఆపాలని హితవు పలికింది. జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌‌ సెక్స్ కుంభకోణంతో ముడిపడిన అన్ని ఫైళ్లను బహిర్గత పర్చాలని ఓవర్ సైట్ కమిటీ డిమాండ్ చేసింది.

డెమొక్రాట్లకూ ఎప్‌స్టీన్‌‌తో సంబంధాలు : వైట్ హౌస్
అయితే ఓవర్ సైట్ కమిటీ విడుదల చేసిన ఫొటోలను ఎవరు తీశారు ? ఎక్కడ తీశారు ? ఎప్పుడు తీశారు ? అనే సమాచారం తెలియరాలేదు. ఈ అంశంపై వైట్ హౌస్ అధికార ప్రతినిధి అబిగెయిల్ జాక్సన్ ఘాటుగా స్పందించారు. ప్రజల్లోకి తప్పుడు సందేశాన్ని పంపాలనే దురుద్దేశంతోనే కొన్ని ఫొటోలను మాత్రమే ఎంపిక చేసి ఓవర్ సైట్ కమిటీలోని విపక్ష డెమొక్రటిక్ పార్టీ సభ్యులు ట్వీట్ చేశారని ఆమె విమర్శించారు. హకీమ్ జెఫ్రీస్, స్టాసీ ప్లాస్కెట్ లాంటి కొంతమంది డెమొక్రటిక్ పార్టీ సభ్యులకు కూడా జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌‌తో లింకులు ఉన్నాయని ఆరోపించారు. జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌‌ స్కాంలోని బాధితులకు ట్రంప్ సర్కారు అండగా నిలిచిందని అబిగెయిల్ జాక్సన్ తెలిపారు. పారదర్శకంగా వ్యవహరించేందుకే ఆ కేసు దర్యాప్తుతో ముడిపడిన వేలాది డాక్యుమెంట్లను ఇప్పటికే బహిర్గతం చేశామన్నారు. జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌‌తో డెమొక్రటిక్ పార్టీ ప్రముఖులకు ఉన్న సంబంధాలపై ఇంకా దర్యాప్తు జరగాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. విపక్ష పార్టీ మాటలకు, చేష్టలకు చాలా తేడా ఉందని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.

