హర్మూజ్ నుంచి రికార్డు స్థాయిలో చమురు వెలికితీశాం- ఇరాన్ లొంగిపోవడం ఖాయం: డొనాల్డ్ ట్రంప్
పశ్చిమాసియా యుద్ధంపై యూఎస్ అధినేత డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు- చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనంతగా హర్మూజ్ జలసంధి నుంచి రికార్డు స్థాయిలో చమురును వెలికితీశామని వెల్లడి
డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
Published : September 30, 2026 at 11:57 AM IST
Donald Trump On Hormuz Strait : ఇరాన్తో యుద్ధం, హర్మూజ్ జలసంధి గురించి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇరాన్ తమ ఎదుట లొంగిపోతుందని వ్యాఖ్యానించారు. చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనంతగా గత రెండు రోజుల్లో హర్మూజ్ జలసంధి నుంచి అమెరికా ఎక్కువ చమురును వెలికితీసిందని అన్నారు. ప్రముఖ టెక్ కంపెనీల ఎగ్జిక్యూటివ్లతో మీటింగ్ అనంతరం వైట్హౌస్లో విలేకరులతో ఈ మేరకు ట్రంప్ మాట్లాడారు.