'బాస్ ఎవరో నెతన్యాహుకు బాగా తెలుసు'- భేటీ వేళ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు
వైట్హాస్లో సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని నెతన్యాహు తనను అభ్యర్థించారని తెలిపిన ట్రంప్- త్వరలో ఇరుదేశాధినేతలు భేటీ అయ్యే అవకాశం- ట్రంప్నకు అమెరికా 250వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన నెతన్యాహు
Netanyahu And Trump (Associated Press)
Published : July 5, 2026 at 8:34 AM IST
Trump Netanyahu Meeting : ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మధ్య త్వరలో వైట్ హౌస్లో జరగనున్న సమావేశానికి ముందు ఒక ఆసక్తికరమైన పరిణామం జరిగింది. నెతన్యాహుతో తనకున్న సంబంధాల గురించి ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, "ఆయనకు (నెతన్యాహుకు) బాస్ ఎవరో బాగా తెలుసు" అని వ్యాఖ్యానించారు. నాటో శిఖరాగ్ర సమావేశం అనంతరం వైట్ హౌస్లో సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని నెతన్యాహు అభ్యర్థించారని ట్రంప్ తెలిపారు. ఈ మేరకు అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలో కథనాలు వెలువడ్డాయి. అలాగే, జులై 4న అమెరికా 250వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని నెతన్యాహు, ట్రంప్నకు ఫోన్ చేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.