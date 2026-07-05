ETV Bharat / international

'బాస్ ఎవరో నెతన్యాహుకు బాగా తెలుసు'- భేటీ వేళ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు

వైట్​హాస్​లో సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని నెతన్యాహు తనను అభ్యర్థించారని తెలిపిన ట్రంప్​- త్వరలో ఇరుదేశాధినేతలు భేటీ అయ్యే అవకాశం- ట్రంప్​నకు అమెరికా 250వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన నెతన్యాహు

Netanyahu And Trump
Netanyahu And Trump (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 5, 2026 at 8:34 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump Netanyahu Meeting : ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మధ్య త్వరలో వైట్ హౌస్​లో జరగనున్న సమావేశానికి ముందు ఒక ఆసక్తికరమైన పరిణామం జరిగింది. నెతన్యాహుతో తనకున్న సంబంధాల గురించి ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, "ఆయనకు (నెతన్యాహుకు) బాస్ ఎవరో బాగా తెలుసు" అని వ్యాఖ్యానించారు. నాటో శిఖరాగ్ర సమావేశం అనంతరం వైట్​ హౌస్​లో సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని నెతన్యాహు అభ్యర్థించారని ట్రంప్​ తెలిపారు. ఈ మేరకు అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలో కథనాలు వెలువడ్డాయి. అలాగే, జులై 4న అమెరికా 250వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని నెతన్యాహు, ట్రంప్‌నకు ఫోన్ చేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

TAGGED:

KNOWS WHO THE BOSS IS TRUMP
TRUMP NETANYAHU RELATIONSHIP
TRUMP NETANYAHU WHITE HOUSE MEET
TRUMP NETANYAHU MEETING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.