డాలర్ నోట్లపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంతకం- చరిత్ర సృష్టించనున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు
అమెరికా కీలక నిర్ణయం- డాలర్ నోట్లపై అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంతకం- ఈ మేరకు వెల్లడించిన యూఎస్ ట్రెజరీ శాఖ
Donald Trump (Source : AP (File))
Published : March 27, 2026 at 10:23 AM IST
Donald Trump Signature On Dollar : అగ్రరాజ్యం అమెరికా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. యూఎస్ 250వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కొత్తగా ముద్రించబోయే డాలర్ నోట్లపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో పాటు ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెసెంట్ సంతకం కూడా ఉండనుంది. ఈ విషయాన్ని యూఎస్ ట్రెజరీ శాఖ ఒక అధికారిక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. కాగా, సిట్టింగ్ అధ్యక్షుడి సంతకం అమెరికా కరెన్సీపై ఉండడం ఇదే తొలిసారి అని పేర్కొంది.