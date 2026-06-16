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నేను జోక్యం చేసుకోకుంటే ఇజ్రాయెల్ ఎప్పుడో నాశనమయ్యేది : ట్రంప్​

ఒకప్పుడు ఆ దేశం చాలా గొప్పగా ఉండేది- కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది- జీ-7 శిఖరాగ్ర సదస్సులో ఇజ్రాయెల్​పై ట్రంప్​ కీలక వ్యాఖ్యలు

US President Donald Trump
US President Donald Trump (X/@WhiteHouse)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 16, 2026 at 7:32 PM IST

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Trump Comments On Israel : లెబనాన్​, హెజ్​బొల్లా విషయంలో ఇజ్రాయెల్​ వైఖరిపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాదు, తాను జోక్యం చేసుకోకుంటే ఇజ్రాయెల్ ఎప్పుడో నాశనమయ్యేదని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒకప్పుడు ఆ దేశం చాలా గొప్పగా ఉండేదని, కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉందన్నారు. ఫ్రాన్స్‌లో జరుగుతున్న జీ-7 శిఖరాగ్ర సదస్సులో భాగంగా ట్రంప్‌ వివిధ దేశాధినేతలతో సమావేశమవుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా లెబనాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ దాడులను ట్రంప్‌ తీవ్రంగా ఖండించారు.

ఒప్పందానికి ముందు బీరూట్‌పై దాడులు చేయడం తనకు నచ్చలేదని ట్రంప్‌ చెప్పారు. లెబనాన్‌పై ఇజ్రాయెల్‌ దాడులు చేసినప్పటికీ, ఇరాన్‌తో కుదిరిన శాంతి ఒప్పందం నిలబడుతుందన్నారు. లెబనాన్‌ వివాదాన్ని తాను ఓ చిన్న యుద్ధంగా పరిగణిస్తానని, ఇరాన్‌తోనే అసలు చిక్కు ఏర్పడిందన్నారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహుతో తనకు గొప్ప సంబంధాలు ఉన్నాయన్నారు. అయితే, లెబనాన్ విషయంలో నెతన్యాహు మరింత బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని హితవు పలికారు. హెజ్‌బొల్లాను తుదిముట్టించే బాధ్యత సిరియాకు అప్పగించాలని ఇజ్రాయెల్‌కు సూచించినట్లు ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యానించారు.

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TRUMP ON IRAN DEAL
US ISRAEL RELATIONS
TRUMP COMMENTS ON ISRAEL

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