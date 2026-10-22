యుద్ధం విషయంలో ఇరాన్తో ఎలాంటి చర్చలు జరపడం లేదు : డొనాల్డ్ ట్రంప్
ఇరాన్ అణు ఆయుధాలను అభివృద్ధి చేయకుండా అమెరికా అడ్డుకుందని డొనాల్డ్ ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇది తన పాలనా కాలంలో సాధించిన అత్యంత ముఖ్యమైన విజయాలలో ఒకటని పేర్కొన్నారు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
Published : October 22, 2026 at 11:36 AM IST
Donald Trump On Iran War : ఇరాన్తో యుద్ధం గురించి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా ప్రస్తుతం ఇరాన్తో ఎటువంటి చర్చలు జరపడం లేదన్నారు. అయితే త్వరలోనే ఏదో ఒకటి జరగబోతోందని తెలిపారు. ఇరాన్ అణు ఆయుధాలను అభివృద్ధి చేయకుండా అడ్డుకోవడం తన పరిపాలనా కాలంలో సాధించిన అత్యంత ముఖ్యమైన విజయాలలో ఒకటని పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ అమెరికా జోక్యం చేసుకోకపోతే, ఇరాన్ ఇప్పటికే అణు ఆయుధాలను ఉపయోగించి ఉండేదని పేర్కొన్నారు.