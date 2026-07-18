ETV Bharat / international

ఇరాన్​లోని చాబహార్ పోర్ట్ నిఘా టవర్‌ ధ్వంసం- మొత్తం 38 మంది మృతి- ఏడో రోజు కూడా అమెరికా దాడులు!

చాబహార్ పోర్టులోని నిఘా టవర్‌ను ధ్వంసం చేసినట్లు అమెరికా సెంట్​కామ్ ప్రకటన- పౌర మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులతో 38 మంది మృతి, 400 మందికిపైగా గాయాలు అని ఇరాన్ ఆరోపణ

US Iran War Updates
This screen grab taken from video footage released on July 17, 2026 by Iran's Revolutionary Guards (IRGC)'s Sepah News website shows a missile being launched from an undisclosed location towards US targets in Qatar, Kuwait and Oman. (AFP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 18, 2026 at 7:05 AM IST

|

Updated : July 18, 2026 at 7:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

US Iran War Updates : అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు రోజురోజుకూ తీవ్రమవుతున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా కొనసాగుతున్న సైనిక చర్యలు ఇప్పుడు మరింత విస్తరించి గల్ఫ్ ప్రాంత భద్రతపై ఆందోళనలను పెంచుతున్నాయి. ఇరాన్‌పై అమెరికా చేపట్టిన వరుస వైమానిక దాడులు ఏడో రోజుకు చేరుకోగా, మరోవైపు అమెరికా సైనిక స్థావరాలు, నౌకాదళ ఆస్తులపై ప్రతిదాడులు చేపట్టినట్లు ఇరాన్ ప్రకటించింది.

అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ (సెంట్​కామ్) శుక్రవారం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో, ఇరాన్‌లోని చాబహార్ పోర్టు వద్ద ఉన్న షాహిద్ కలంతరీ పోర్ట్ నిఘా టవర్‌ను విజయవంతంగా ధ్వంసం చేసినట్లు తెలిపింది. గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్ తీరప్రాంతంలో ఉన్న ఈ టవర్‌ను ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్‌జీసీ) వాణిజ్య నౌకల కదలికలను పర్యవేక్షించేందుకు ఉపయోగిస్తోందని అమెరికా ఆరోపించింది. ముఖ్యంగా హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణించే నౌకలపై నిఘా నిర్వహించేందుకు ఈ వ్యవస్థ ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొంది. ఈ దాడి ద్వారా ఐఆర్‌జీసీ సముద్ర కార్యకలాపాల సామర్థ్యాన్ని బలహీనపరిచామని, వాణిజ్య నౌకాయాన స్వేచ్ఛను రక్షించడమే లక్ష్యమని సెంట్​కామ్ వెల్లడించింది. అమెరికా రక్షణ శాఖ అధిపతి పీట్ హెగ్‌సెత్ కూడా ధ్వంసమైన టవర్ ఫొటోను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకున్నారు.

ఇరాన్ తీవ్ర అభ్యంతరం
అయితే దాడులపై ఇరాన్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. అమెరికా పౌర మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుందని ఆరోపించింది. ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా ప్రకారం హోర్మోజ్గాన్, బుషెహర్, సిస్థాన్​- బలూచిస్థాన్, ఖుజెస్టాన్, లోరెస్టాన్ ప్రావిన్సుల్లో పలు ప్రాంతాలు దాడులకు గురయ్యాయి. ఈ దాడుల్లో కనీసం 38 మంది మరణించగా, 400 మందికిపైగా గాయపడ్డారని ఇరాన్ ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. మృతుల్లో మహిళలు, ఒక బాలుడు కూడా ఉన్నట్లు తెలిపింది. గాయపడిన వారిలో పలువురు ఇంకా ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు.

హోర్మోజ్గాన్ ప్రావిన్స్‌లోని ఖామిర్ కౌంటీలో ఆరు వంతెనలు ధ్వంసమైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. దీంతో బందర్ అబ్బాస్, బందర్ ఖామిర్ తదితర ప్రాంతాలను కలిపే కీలక రవాణా మార్గాలు దెబ్బతిన్నాయి. బందర్ అబ్బాస్‌లోని ఒక నివాస ప్రాంతంపై జరిగిన దాడిలో ఒకరు మరణించగా, పలువురు గాయపడ్డారని స్థానిక అధికారులు తెలిపారు. రైల్వే జంక్షన్‌కు కూడా నష్టం వాటిల్లినట్లు వెల్లడించారు. చాబహార్ పోర్టులోని నిఘా టవర్ ధ్వంసమైనప్పటికీ, పోర్టు బెర్తులు, సరుకు లోడింగ్-అన్‌లోడింగ్ సదుపాయాలు, ఇతర కార్యకలాప మౌలిక వసతులకు పెద్దగా నష్టం జరగలేదని ఇరాన్ వార్తా సంస్థ ఐఆర్‌ఎన్‌ఏ తెలిపింది. భద్రతా తనిఖీలు పూర్తైన తర్వాత పోర్టు కార్యకలాపాలు పునరుద్ధరించే చర్యలు ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది.

అమెరికా బలగాల్లో భయాందోళనలు!
అమెరికా దాడులకు ప్రతిస్పందనగా ఇరాన్ కూడా విస్తృత స్థాయిలో సైనిక చర్యలు చేపట్టినట్లు ప్రకటించింది. ఇరాన్ సైన్యం, ఐఆర్‌జీసీ సంయుక్తంగా విడుదల చేసిన ప్రకటనల ప్రకారం ఖతార్, కువైట్, జోర్డాన్, ఒమన్, సిరియాలోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలు లక్ష్యంగా దాడులు నిర్వహించామని పేర్కొంది. ఇరాన్ సైన్యం నిర్వహిస్తున్న "ఆపరేషన్ లైట్నింగ్"లో భాగంగా ఉత్తర హిందూ మహాసముద్రంలో ప్రయాణిస్తున్న అమెరికా నౌకపై తీర ప్రాంతం నుంచి క్రూయిజ్ క్షిపణులు ప్రయోగించినట్లు తెలిపింది. ఈ దాడితో ఆ నౌక వెనక్కి వెళ్లాల్సి వచ్చిందని, అమెరికా బలగాల్లో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయని ఇరాన్ పేర్కొంది.

మరోవైపు ఐఆర్‌జీసీ చేపడుతున్న "ఆపరేషన్ నస్ర్-2"లో భాగంగా ఖతార్‌లోని అల్ ఉదైద్ ఎయిర్ బేస్‌పై దాడులు జరిపినట్లు ప్రకటించింది. ఈ దాడుల్లో అమెరికా దీర్ఘశ్రేణి రాడార్ వ్యవస్థలు, గగనతల ఇంధన నింపే విమానాలకు నష్టం కలిగించామని పేర్కొంది. కువైట్‌లో హిమార్స్ క్షిపణి వ్యవస్థను ధ్వంసం చేశామని, జోర్డాన్‌లోని అమెరికా యుద్ధవిమానాలు, ఇంధన నింపే విమానాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నామని వెల్లడించింది. సిరియాలోని అల్- తన్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉన్న అమెరికా ప్రత్యేక దళాల కేంద్రంపై కూడా దాడి చేశామని, కొంతమంది అమెరికా సైనికులను బంధించామని ఐఆర్‌జీసీ పేర్కొంది. అయితే ఈ వాదనలను అమెరికా సెంట్కామ్ వెంటనే ఖండించింది. ఆ ప్రాంతంలో తమ సైనికులు ఎవరూ మరణించలేదని స్పష్టం చేసింది.

ఏడో రోజు కూడా!
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా సైనిక చర్యలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. శుక్రవారం కూడా ఇరాన్‌పై మరో విడత దాడులు చేపట్టినట్లు సెంట్​కామ్ ప్రకటించింది. ఇది వరుసగా ఏడో రోజు నిర్వహిస్తున్న సైనిక చర్య అని పేర్కొంది. ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యాలను మరింత బలహీనపరచడమే ఈ ఆపరేషన్ల లక్ష్యమని వెల్లడించింది. ఇక గల్ఫ్ ప్రాంతంలో పరిస్థితులు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారుతున్నాయి. అమెరికా నౌకాదళ కదలికలన్నీ తమ నిఘాలోనే ఉన్నాయని ఐఆర్‌జీసీ నౌకాదళం హెచ్చరించింది. అమెరికా బలగాలు "ఆపరేషన్ల జీరో అవర్"కు దగ్గరవుతున్నాయని పేర్కొంటూ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన 14 అంశాల అవగాహన ఒప్పందం విఫలమైన తర్వాత ఈ ఘర్షణలు మరింత వేగంగా పెరిగాయి.

అమెరికా యుద్ధ విమానాలను కూల్చివేసిన ఇరాన్- టెహ్రాన్​ వంతెన, విద్యుత్ కేంద్రాలపై దాడులు

బ్రిటన్ కొత్త ప్రధానిగా ఆండీ బర్న్‌హామ్- వచ్చే వారమే బాధ్యతలు స్వీకరణ

Last Updated : July 18, 2026 at 7:14 AM IST

TAGGED:

US IRAN CONFLICT
CENTCOM IRAN STRIKES
IRAN RETALIATORY STRIKES
IRAN US WAR NEW
US IRAN WAR UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.