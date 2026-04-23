'ఇరాన్ యుద్ధానికి నెతన్యాహు ప్రపోజల్- ముగ్గురు అధ్యక్షులు 'నో', ట్రంప్ మాత్రం 'యస్''
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య చల్లారని ఆగ్రహజ్వాలలు- ఇరాన్పై యుద్ధం గురించి గతంలో నెతన్యాహు ముగ్గురు అమెరికా అధ్యక్షుల వద్ద ప్రపోజల్ తెచ్చారన్న యూఎస్ మాజీ విదేశాంగ మంత్రి- యుద్ధానికి వారు అంగీకరించలేదని వెల్లడి
Published : April 23, 2026 at 1:23 PM IST
John Kerry On Netanyahu War Proposal : ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజిమిన్ నెతన్యాహు గురించి అమెరికా మాజీ విదేశాంగ మంత్రి జాన్ కెర్రీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుత అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ను సంప్రదించడానికి ముందే, ఇరాన్తో యుద్ధం గురించి గతంలో ముగ్గురు అమెరికా అధ్యక్షులకు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు ప్రతిపాదన చేశారని ఆరోపించారు. అయితే ఆ ముగ్గురు యూఎస్ అధ్యక్షులు నెతన్యాహు ప్రతిపాదనను తిరస్కరించారని వెల్లడించారు. అలాగే గత అమెరికా ప్రభుత్వాలు నెతన్యాహు చేసిన యుద్ధ ప్రతిపాదనను ఎలా ప్రతిఘటించాయో వివరించారు. ఈ మేరకు ఓ టీవీ షోలో జాన్ కెర్రీ వ్యాఖ్యానించారు.
"ఇరాన్తో యుద్ధం గురించి అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షులు బరాక్ ఒబామా, జార్జ్ బుష్, జో బైడెన్ వద్ద ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు ప్రపోజల్ తెచ్చారు. అయితే ఆ ముగ్గురు అధ్యక్షులు ఇరాన్తో యుద్ధానికి నిరాకరించారు. ఆ చర్చల్లో నేను పాల్గొన్నాను. శాంతియుత మార్గం ద్వారా ఉన్న అన్ని సమస్యల పరిష్కారించుకోవాలనే ఆలోచనతో గత అధ్యక్షులు టెహ్రాన్తో యుద్ధానికి నిరాకరించారు" అని జాన్ కెర్రీ తెలిపారు.