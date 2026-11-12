ఇరాన్తో యుద్ధం మేం మొదలుపెట్టలేదు- కానీ సంపూర్ణ విజయం సాధిస్తాం : ట్రంప్
Trump On Iran War : 1979 నుంచే అమెరికాపై ఇరాన్ యుద్ధం చేస్తోందని డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. ఈసారి సంపూర్ణ విజయం సాధించడమే లక్ష్యమని వ్యాఖ్యానించారు.
Published : November 12, 2026 at 6:57 AM IST
ఇరాన్తో జరుగుతున్న యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ ఘర్షణను అమెరికా ప్రారంభించలేదని, 1979 నుంచే ఇరాన్ తమ దేశంపై యుద్ధం చేస్తోందని ఆరోపించారు. తమ ప్రభుత్వం సైనికంగా ఎదురుదాడి చేసి ఇరాన్ సామర్థ్యాలను గణనీయంగా దెబ్బతీసిందని పేర్కొన్నారు. అయితే పాక్షిక విజయంతో సరిపెట్టుకోబోమని, సంపూర్ణ విజయం సాధించడమే లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. అర్లింగ్టన్ నేషనల్ సెమెట్రీలో నిర్వహించిన 2026 జాతీయ వెటరన్స్ డే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అమెరికా కోసం సేవలందించిన సైనికులకు నివాళులర్పించారు. అనంతరం ఇరాన్తో కొనసాగుతున్న పశ్చిమాసియా ఘర్షణపై మాట్లాడారు.
'1979 నుంచి ఇరాన్ అమెరికాపై పోరాటం సాగిస్తోంది. దీనిని ఎప్పుడో పరిష్కరించి ఉండాల్సింది. తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాతే ఇరాన్కు గట్టిగా బదులిచ్చాం. అమెరికా సైనిక చర్యలతో ఇరాన్ తీవ్రంగా దెబ్బతింది. అయితే 93 శాతం విజయంతో ఆగిపోకూడు. పూర్తి స్థాయిలో విజయం సాధించాలి. అమెరికా దాడుల్లో ధ్వంసమైన సామర్థ్యాలను తిరిగి నిర్మించుకోవడానికి ఇరాన్కు 25 ఏళ్లు పడుతుంది. ఇకపై ఆ దేశంపై మరిన్ని దాడులు చేయాల్సిన అవసరం రాకూడదని ఆశిస్తున్నా. యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత ఇరాన్ను పునర్నిర్మించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది' అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
అణ్వాయుధం తయారీని అడ్డుకున్నాం
ఇరాన్ అణ్వాయుధాన్ని సంపాదించకుండా అమెరికా అడ్డుకుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఈ చర్యల్లో బీ-2 బాంబర్లను ఉపయోగించినట్లు తెలిపారు. ఏడు నెలల క్రితమే ఇరాన్పై సైనిక కార్యకలాపాలు ప్రారంభించామని, అయితే కొన్ని వారాలపాటే తీవ్రస్థాయి పోరాటం జరిగిందని చెప్పారు. అయితే ఈ ఘర్షణల్లో 18 మంది అమెరికా సైనికులు ప్రాణాలుల కోల్పోయారని వెల్లడించారు. యుద్ధం త్వరలో ముగుస్తుందని చెప్పారు. అనంతరం ప్రపంచం మరింత సురక్షితంగా, ప్రశాంతంగా మారుతుందని అన్నారు.
సైనికులకు నివాళులర్పించిన ట్రంప్
వెటరన్స్ డే సందర్భంగా అర్లింగ్టన్ జాతీయ స్మశానవాటికలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ట్రంప్తోపాటు ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, వెటరన్స్ వ్యవహారాల శాఖ కార్యదర్శి డగ్ కొలిన్స్ పాల్గొన్నారు. దేశ రక్షణ కోసం వివిధ తరాల్లో సేవలందించిన అమెరికా సైనికుల త్యాగాలను ఈ సందర్భంగా స్మరించుకున్నారు.
ఇటీవల ఇరాన్ యుద్ధానికి సంబంధించి ఖతార్ ప్రధాని ప్రధానమంత్రి షేక్ మహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్రహ్మాన్ బిన్ జాసిమ్ అల్ థానీతో ట్రంప్ చర్చలు జరిపారు. ఇరాన్కు అణ్వాయుధాలు సమకూరకుండా అడ్డుకోవడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని తేల్చిచెప్పారు. అయితే సైనికపరంగా చూస్తే ఇరాన్తో యుద్ధం దాదాపు ముగిసినట్లేనని అన్నారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్ అణు సామర్థ్యాలను శాశ్వతంగా అడ్డుకునే ఒప్పందం దిశగా సానుకూల వాతావరణం ఉందన్నారు. ఒకవేళ ఒప్పందం కుదరకపోతే దాడులకు తమ సేనలు సర్వసన్నద్ధంగా ఉన్నాయని వెల్లడించారు.
ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను కలిగి ఉండకూడదనే విషయంలో ఖతార్, సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, బహ్రెయిన్, కువైట్ తదితర దేశాలు ఒకే అభిప్రాయంతో ఉన్నాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్పై ఇప్పటికే కొనసాగుతున్న నౌకాదళ దిగ్బంధనంతో పాటు ఆపరేషన్ ఐరన్ గేటు పేరుతో చేపట్టిన భూ, సముద్ర దిగ్బంధనాన్ని కొనసాగించేందుకు ఆయా దేశాలు మొగ్గు చూపుతున్నాయని తెలిపారు. పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితుతులు మారితే అమెరికా సైన్యం వెంటనే రంగంలోకి దిగేందుకు సిద్ధంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు. తమ బలగాలు పూర్తి సన్నద్ధతతో ఉన్నాయని, అవసరమైతే చర్యలు తీసుకుంటాయని హెచ్చరించారు. అయితే ప్రస్తుతం యుద్ధ తీవ్రత తగ్గే దిశగా సానుకూల పరిణామాలు కనిపిస్తున్నాయని అన్నారు. ఇరాన్ నుంచి ఎదురయ్యే ముప్పుల నుంచి ఇజ్రాయెల్తో పాటు మొత్తం పశ్చిమాసియా ప్రాంతానికి రక్షణ కల్పిస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రస్తుత సైనిక చర్యలు ముగిసే సమయానికి అమెరికా ప్రజలతో పాటు ప్రపంచ దేశాలు మరింత సురక్షితంగా ఉంటాయని హామీ ఇచ్చారు.