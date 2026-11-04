అమెరికా టార్గెట్లో ఇరాన్ పికాక్స్ పర్వతం- భారత్కు అణు ముప్పు పొంచి ఉందా?
Pickaxe Mountain Attack Effect India : ఇరాన్లోని పికాక్స్ పర్వతంపై అణు దాడి చేస్తామని ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఒకవేళ ఈ దాడి జరిగితే భారత్పై ఎంత మేర ప్రభావం పడనుందో నిపుణులు వివరించారు.
Published : November 4, 2026 at 12:05 PM IST
తమతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోకపోతే ఇరాన్లోని పికాక్స్ పర్వతంపై అణ దాడి చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటన కలకలం రేపుతోంది. ఈ వ్యాఖ్యలకు ఆజ్యం పోసినట్లు ట్రంప్ విధేయుడు, ఫాక్స్ న్యూస్ మాజీ హోస్ట్ అయిన టకర్ కార్ల్సన్ సైతం ఈ అణు దాడిని అగ్రరాజ్యం పరిశీలిస్తోందని సోమవారం పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ పికాక్స్ పర్వతంపై అమెరికా అణు దాడి జరిపితే దాని వల్ల వచ్చే రేడియోధార్మిక అవశేషాల ప్రభావం ఇరాన్పైనే కాకుండా భారత్, పాకిస్థాన్ వంటి ప్రపంచంలోని మరికొన్ని దేశాలపై కూడా ఉండొచ్చని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఈ రేడియోధార్మిక అవశేషాలు వాతావరణ పరిస్థితులు, గాలుల దిశకు అనుగుణంగా భారత్లోని వాయవ్య ప్రాంతాలకు చేరే అవకాశం ఉందని రక్షణ రంగ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇరాన్లోని మధ్య ఇస్ఫాహాన్ ప్రావిన్స్లో ఉన్న పికాక్స్ పర్వతం భారత్కు సుమారు 2,500 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉందని రక్షణ రంగ నిపుణుడు సందీప్ ఉన్నిథాన్ తెలిపారు. ఆ పర్వతంపై అమెరికా దాడులు జరిపితే రేడియోధార్మిక అవశేషాల తీవ్రత అణ్వాయుధం పేలుడు శక్తి, పేలుడు స్వభావం, అప్పటి వాతావరణ పరిస్థితులు వంటి అనేక అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుందని అన్నారు. ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, ఇంత సుదూర ప్రాంతం ప్రయాణించేసరికి ఆ రేడియోధార్మికత తీవ్రత చాలా వరకు తగ్గిపోతుందని పేర్కొన్నారు. పీకాక్స్ పర్వతంపై అమెరికా అణు దాడి చేస్తే దాని నుంచి వెలువడే రేడియోధార్మిక క్లౌడ్ తూర్పు వైపునకు దూసుకొస్తే అఫ్గానిస్థాన్, పాకిస్థాన్లు ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. అప్పుడు ఉత్తర, పశ్చిమ పాకిస్థాన్లోని ప్రాంతాలకు అధిక ముప్పు ఉండే అవకాశం ఉందన్నారు.
సమీప ప్రాంతాలకే రేడియోధార్మికత ప్రభావం : సందీప్ ఉన్నిథాన్
"పికాక్స్ పర్వతంపై అమెరికా అణు దాడి చేస్తే అధిక శాతం రేడియోధార్మికత పేలుడు జరిగిన సమీప ప్రాంతానికే పరిమితం అవుతుంది. గాలుల కారణంగా కొంత రేడియోధార్మికత తూర్పు వైపుగా పాకిస్థాన్, వాయువ్య భారతదేశంలోకి ప్రయాణిస్తుంది. కానీ వీటి పరిమాణం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. రేడియోధార్మిక కణాలు ఎక్కడ నిక్షిప్తమవుతాయో ప్రభావితం చేయగల మరో కీలక అంశం వర్షం" అని సందీప్ ఉన్నిథాన్ స్పష్టం చేశారు.
'ఈ అణుదాడి వల్ల ఆ తర్వాత అమెరికాకు ముప్పే'
పికాక్స్ పర్వతంపై అణు అస్త్రాన్ని ప్రయోగించడమనేది తక్షణమే ఇరాన్కు, ఆ తర్వాత అమెరికాకు కూడా వినాశకరంగా మారుతుందని హెచ్చరించారు రిటైర్డ్ మేజర్ జనరల్ ఎస్.బి. ఆస్తానా. ఈ అణు దాడి వల్ల అనేక పర్యవసానాలు ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. రేడియోధార్మిక ప్రభావం అమెరికా మిత్రదేశాలైన పాకిస్థాన్, కువైట్, జోర్డాన్కు విస్తరిస్తుందని తెలిపారు. ఇది కీవ్పై అణ్వాయుధంతో దాడి చేసి యుద్ధాన్ని ముగించడానికి రష్యాకు అవకాశాన్ని కూడా కల్పిస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
పికాక్స్ పర్వతంపై అమెరికా ఒకవేళ అణు దాడికి పాల్పడితే, దాని నుంచి వెలువడే రేడియోధార్మిక అవశేషాలు గల్ఫ్ దేశాలు, అఫ్గానిస్థాన్, పాకిస్థాన్ అంతటా వ్యాపించే అవకాశం ఉందని జియోపొలిటికల్ నిపుణుడు మారియో నౌఫల్ అంచనా వేశారు. అలాగే తక్కువ సాంద్రతతో ఈ అవశేషాలు దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలకు కూడా చేరుకోవచ్చని స్పష్టం చేశారు. పికాక్స్ పర్వతంపై అమెరికా జరిపే ఒక ఊహాజనిత అణు దాడికి సంబంధించిన నమూనా ఆధారిత అంచనాను నౌఫల్ పంచుకున్నారు. పంజాబ్, రాజస్థాన్, జమ్ము కశ్మీర్, గుజరాత్ వంటి వాయువ్య భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలు తక్కువ సాంద్రత కలిగిన రేడియోధార్మిక అవశేషాలను స్వీకరించే అవకాశం ఉందన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్లోని పికాక్స్ పర్వతాల కింద ఉన్న రహస్య భూగర్భంలో అణు కార్యక్రమాలు తిరిగి ప్రారంభిస్తున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి. అప్పటి నుంచి పికాక్స్ పర్వతంపై అగ్రరాజ్యం అమెరికా దృష్టి సారించింది. కాగా, జాగ్రాస్ పర్వత శ్రేణిలో నతాంజ్ అణు కేంద్రానికి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో పికాక్స్ పర్వతం ఉంది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో విడుదలైన ఉపగ్రహ చిత్రాల ప్రకారం, ఈ ప్రాంతంలోని ఒక భూగర్భ సముదాయాన్ని ఇరాన్ పటిష్ఠం చేసింది. అందులో 330కి పైగా అడుగుల లోతులో యురేనియం నిల్వలను భద్రపరిచింది. ప్రస్తుతం ఈ పర్వతాల కింద అణు శిథిలాలను, యురేనియం నిల్వలను మాత్రమే ఇరాన్ ఉంచిందని మీడియా కథనాలు వెలువడ్డాయి.
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