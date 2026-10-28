మాదకద్రవ్యాలను తరలిస్తున్న నౌకలపై అమెరికా దాడులు- ఐదుగురు నార్కో ఉగ్రవాదులు హతం
తాజాగా డ్రగ్స్ను తీసుకువెళ్తున్న ఓ నౌకపై దాడులు జరిపినట్లు యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ తెలిపింది. దాడికి సంబంధించిన వీడియోను యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ ఎక్స్ వేదికగా పోస్టు చేసింది.
Published : October 28, 2026 at 7:19 AM IST
America Airstrike On Boat : తూర్పు పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాను అడ్డుకునేందుకు అమెరికా సైన్యం దాడులు కొనసాగిస్తోంది. తాజాగా డ్రగ్స్ను అక్రమంగా తరలిస్తున్నట్లు అనుమానిస్తున్న ఓ నౌకపై దాడి చేసినట్లు యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ వెల్లడించింది. ఈ ఘటనలో ఐదుగురు నార్కో ఉగ్రవాదులు మృతి చెందినట్లు తెలిపింది. దాడికి సంబంధించిన వీడియోను 'ఎక్స్' వేదికగా పోస్టు చేసింది.
కరేబియన్ ప్రాంతంలో మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాకు ఉపయోగించే మార్గాల్లో కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న ఓ నౌకను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు అమెరికా సదరన్ కమాండ్ తెలిపింది. ఆ నౌకకు అక్రమ డ్రగ్స్ కార్యకలాపాలతో సంబంధం ఉన్నట్లు సమాచారం తమ వద్ద ఉందని పేర్కొంది. ఈ చర్యను వేగవంతమైన దాడిగా సైన్యం అభివర్ణించింది. సముద్ర మార్గాల ద్వారా అమెరికాలోకి మాదకద్రవ్యాలు చేరకుండా అడ్డుకునేందుకు గతేడాది సెప్టెంబర్లో ప్రారంభించిన ప్రత్యేక ఆపరేషన్లో భాగంగానే ఈ చర్యలు చేపడుతున్నట్లు పేర్కొంది. అయితే, తమకు అందిన సమాచారానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను మాత్రం బయటపెట్టలేదు.
On October 27, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Eastern Pacific. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in narco-trafficking. The operation killed five narco-terrorists. @DeptofWar @SecWar— U.S. Southern Command (@Southcom) October 27, 2026
70కి పైగా దాడులు
అమెరికా ప్రభుత్వం గతేడాది సెప్టెంబర్లో సముద్ర మార్గాల ద్వారా జరుగుతున్న మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాను అడ్డుకునేందుకు ప్రత్యేక ఆపరేషన్ను ప్రారంభించింది. అప్పటి నుంచి తూర్పు పసిఫిక్, కరేబియన్ ప్రాంతాల్లో పలు దాడులు చేపట్టింది. అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, ఈ ఆపరేషన్లలో భాగంగా 70 వేర్వేరు దాడులు జరిగాయి. వాటిలో కనీసం 235 మంది మరణించినట్లు సమాచారం. ఈ దాడుల్లో మరణించిన వారిని అమెరికా ప్రభుత్వం 'నార్కో టెర్రరిస్టులు'గా పేర్కొంటోంది.
లాటిన్ అమెరికా దేశాలతో కలిసి చర్యలు
మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాను అడ్డుకునేందుకు ఇతర దేశాలతోనూ కలిసి పనిచేస్తున్నట్లు అమెరికా వెల్లడించింది. ఆగస్టులో పనామా పర్యటన సందర్భంగా అమెరికా యుద్ధ కార్యదర్శి పీట్ హెగ్సెత్ ఈ అంశంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ దేశాల భూభాగాల్లో పనిచేస్తున్న నేరపూరిత నెట్వర్క్లపై అమెరికాతో కలిసి సంయుక్త సైనిక చర్యలు చేపట్టేందుకు కొలంబియా, గ్వాటెమాల, హోండురాస్ అంగీకరించాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ ప్రకటనపై గ్వాటెమాల తర్వాత అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. అమెరికా చేసిన వాదనను ఖండించింది. దీంతో ఈ దేశాలతో సంయుక్త చర్యలకు సంబంధించి అమెరికా ప్రకటనపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. మరోవైపు, ఈక్వెడార్, అమెరికా దళాల మధ్య ఇలాంటి సంయుక్త మిషన్లు మార్చిలో ప్రారంభమయ్యాయి.
డ్రగ్స్ ముప్పును అడ్డుకోవడమే లక్ష్యం: ట్రంప్
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన దేశం ప్రాంతీయ మాదకద్రవ్యాల ముఠాలతో 'సాయుధ పోరాటం'లో ఉందని చెబుతున్నారు. అమెరికాలోకి డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణాను అడ్డుకోవడంతో పాటు, మాదకద్రవ్యాల అధిక మోతాదు కారణంగా సంభవిస్తున్న మరణాలను తగ్గించేందుకు సైనిక చర్యలు అవసరమని ఆయన సమర్థించుకున్నారు. సముద్ర మార్గాల ద్వారా అమెరికాలోకి మాదకద్రవ్యాలు చేరుతున్నాయని, వాటిని అడ్డుకోవడానికి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ట్రంప్ ప్రభుత్వం అంటోంది. ఇందులో భాగంగానే అనుమానిత నౌకలపై దాడులు చేస్తున్నట్లు చెబుతోంది.
అయితే, ఈ ఆపరేషన్లలో లక్ష్యంగా చేసుకున్న వ్యక్తులపై నిర్దిష్ట ఆరోపణలను నిరూపించే ఆధారాలను ప్రభుత్వం పరిమితంగానే వెల్లడించిందనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. దాడుల్లో మరణించిన వ్యక్తులకు సంబంధించిన వివరాలు, వారిపై ఉన్న ఆరోపణలు, వాటికి ఆధారాలపై మరింత పారదర్శకత అవసరమని విమర్శకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కాగా అమెరికా సైన్యం చేపడుతున్న ఈ దాడుల చట్టబద్ధతపై అక్కడి ప్రతిపక్ష డెమొక్రాట్లు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు. అనుమానిత నౌకలపై సైనిక చర్యలు తీసుకునే ముందు వాటికి సంబంధించిన ఆధారాలు, ఆరోపణలను స్పష్టంగా వెల్లడించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలియజేశారు.
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