2075 నాటికి పగడపు దిబ్బల వ్యవస్థలు కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం- కారణం ఏంటో తెలుసా?
వేడెక్కుతున్న సముద్రాలు, వడగాలుల కారణమని 'అంతర్జాతీయ ప్రకృతి పరిరక్షణ సంఘం' (IUCN) గురువారం చెప్పింది. 96 శాతం నిస్సార జలాల పగడపు దిబ్బల వ్యవస్థలు ఇప్పటికే తీవ్ర ప్రమాదంలో ఉన్నాయని వివరించింది.
Published : October 22, 2026 at 10:58 PM IST
Coral Reef Ecosystem Collapse : ప్రపంచంలోని దాదాపు అన్ని పగడపు దిబ్బల పర్యావరణ వ్యవస్థలు రాబోయే 50 ఏళ్లలో కుప్పకూలే ప్రమాదం ఉందని ఓ అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. ఇందుకు వేడెక్కుతున్న సముద్రాలు, వడగాలుల కారణమని 'అంతర్జాతీయ ప్రకృతి పరిరక్షణ సంఘం' (IUCN) గురువారం చెప్పింది. అల్బేనియాలో జరిగిన ఐక్యరాజ్యసమితి జీవవైవిధ్య సదస్సు సందర్భంగా దీనిని ప్రకటించింది. IUCN అంచనా ప్రకారం 96 శాతం నిస్సార జలాల పగడపు దిబ్బల వ్యవస్థలు ఇప్పటికే తీవ్ర ప్రమాదంలో ఉన్నాయని, 2075 నాటికి కనుమరుగయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
127 ఉష్ణమండల, ఉప-ఉష్ణమండల పర్యావరణ ప్రాంతాలను, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 188,362 చదరపు కిలోమీటర్ల పగడపు దిబ్బలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ అంచనాను రూపొందించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పగడపు దిబ్బల క్షీణతకు కారణమవుతున్న ఏకైక అత్యంత స్థిరమైన ముప్పుగా వాతావరణ మార్పును అధ్యయనం పేర్కొంది. ఆస్ట్రేలియాలోని గ్రేట్ బారియర్ రీఫ్, పశ్చిమ పసిఫిక్ మహాసముద్రం, ఆగ్నేయాసియాలోని కోరల్ ట్రయాంగిల్, మెసోఅమెరికన్ బారియర్ రీఫ్ సిస్టమ్, ఎర్ర సముద్రంలోని పగడపు దిబ్బలతో సహా ప్రపంచంలోని చాలా ప్రసిద్ధ పగడపు దిబ్బల వ్యవస్థలు తీవ్ర ప్రమాదంలో ఉన్నాయిని చెప్పింది.
"పగడపు దిబ్బలు కూలిపోయే ప్రమాదం పెరుగుతోంది. కానీ దీని వల్ల నిరాశ చెందకుండా ఒక మేల్కొలుపుగా భావించాలి. తీవ్రమైన బ్లీచింగ్ ఘటనల నుంచి కోలుకోవడంలో పగడపు దిబ్బలు అద్భుతమైన సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించాయి. భవిష్యత్తులో కూడా మనుగడ సాగించగల, స్థితిస్థాపకత కలిగిన పగడపు దిబ్బల సమూహాలు మిగిలి ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి వాటిని కాపాడుకునేందుకు మనం చేయగలిగినదంతా చేయాలి" అని IUCN రెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ కోరల్ రీఫ్ ఎకోసిస్టమ్స్ పరిశోధకులు మిషాల్ గుడ్కా అన్నారు.
2024 భూమిపై నమోదైన అత్యంత వేడి సంవత్సరం, ఆ వేడిలో అధిక భాగం సముద్రాల్లోకి చేరుతోంది. ధ్రువాలకు దూరంగా ఉన్న సముద్రాల సగటు వార్షిక ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత రికార్డు స్థాయిలో 20.87 డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదైంది. పెరుగుతున్న ప్రపంచ ఉద్గారాలను ఎదుర్కోవడమే కాకుండా కాలుష్యం, అధిక చేపల వేట, తీరప్రాంత అభివృద్ధిని అరికట్టడం వల్ల పగడపు దిబ్బల మనుగడకు సహాయపడతాయని నిపుణులు తెలిపారు. "సముద్ర ఆరోగ్యాన్ని సూచించే స్పష్టమైన కీలక సూచికల్లో పగడపు దిబ్బలు ఒకటి. ఏమి అవసరమో మాకు తెలుసు. భారీ స్థాయిలో ఉద్గారాలను తగ్గించడం, బలమైన రక్షణ, పునరుద్ధరణ ప్రయత్నాలు, స్థితిస్థాపక తీరప్రాంత పర్యావరణ వ్యవస్థలు అవసరం" అని IUCN డైరెక్టర్ జనరల్ గ్రెథెల్ అగ్యిలార్ తెలిపారు.
సముద్రపు ఆహారానికి, పర్యటకానికి, తరచుగా తీర కోత, తుఫానుల నుంచి రక్షణ కవచాలుగా పగడపు దిబ్బలు పనిచేస్తాయి. ఇంకా వీటిని "సముద్రపు వర్షారణ్యాలు" అని పిలుస్తుంటారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత గొప్ప జీవవైవిధ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఇవి సముద్ర జీవజాతుల్లో నాలుగింట ఒక వంతుకు, అలాగే తీరప్రాంత సమాజాలకు, వ్యాపారాలకు మద్దతునిస్తాయి. ఒక దిబ్బ కూలిపోయినప్పుడు గట్టి పగడాలు అదృశ్యమై వాటి స్థానంలో నాచు, శిధిలాలు, స్పాంజ్లు వచ్చి చేరుతాయి. ఫలితంగా ఆ దిబ్బ ఇకపై సూక్ష్మ అకశేరుకాల నుంచి గ్రూపర్ వంటి దిబ్బ చేపల వరకు అన్నింటినీ కలిగి ఉండే వైవిధ్యమైన జీవావరణ వ్యవస్థకు మద్దతు లేకుండా అయిపోతుంది.
అంతకుముందు వారం క్రితం IUCN 'నేచర్' పత్రికలో ప్రచురించిన మరో అధ్యయనంలో వాతావరణ మార్పుల కారణంగా దిబ్బలను నిర్మించే పగడపు జాతుల్లో దాదాపు 44 శాతం అంతరించిపోయే ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాయని తేలింది. ఏడాది క్రితం, ఒక సర్వేలో ప్రపంచంలోని పగడపు దిబ్బలు హానికరంగా తెల్లబడటం (బ్లీచింగ్) సముద్రంలోని 84 శాతం దిబ్బలకు విస్తరించిందని, ఇది చరిత్రలోనే అత్యంత తీవ్రమైనదని వివరించింది.
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