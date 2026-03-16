ట్రంప్కు మిత్రదేశాల షాక్- హర్మూజ్కు యుద్ధనౌకలను పంపట్లేదని వెల్లడి
పశ్చిమాసియా ప్రాంతానికి కానీ తమ యుద్ధ నౌకను పంపేది లేదని ఆస్ట్రేలియా కేబినెట్ మంత్రి కేథరిన్ కింగ్ స్పష్టం
Published : March 16, 2026 at 10:35 AM IST
Allies Shock to Donald Trump : ఏడు మిత్రదేశాలు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు షాకిచ్చాయి. ఇరాన్ పరిధిలోని హర్మూజ్ జలసంధిలో మోహరింపు కోసం యుద్ధనౌకలను పంపాలంటూ ఆయన చేసిన సూచనను పలు మిత్ర దేశాలు తిరస్కరించాయి. వీటిలో కొన్ని దేశాలు ఆచితూచి స్పందిస్తుండగా, ఇంకొన్ని దేశాలు ముక్కుసూటిగానే నో చెబుతున్నాయి. హర్మూజ్ జలసంధి వద్దకు కానీ, పశ్చిమాసియా ప్రాంతానికి కానీ తమ యుద్ధ నౌకను పంపేది లేదని ఆస్ట్రేలియా కేబినెట్ మంత్రి కేథరిన్ కింగ్ స్పష్టం చేశారు.
యుద్ధనౌకను పంపాలని కోరుతూ అమెరికా నుంచి తమకు అధికారిక విన్నపమేదీ అందలేదన్నారు. తమ వార్షిప్ను పశ్చిమాసియాకు పంపే ఆలోచనేదీ లేదని ఆమె తేల్చి చెప్పారు. అయితే హర్మూజ్ జలసంధి అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి ఎంత ముఖ్యమైందో తమకు తెలుసన్నారు. జపాన్ ప్రధానమంత్రి సనాయీ తకాయిచి కూడా పార్లమెంటు వేదికగా ఇదే విధమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. పశ్చిమాసియా సముద్ర జలాల మీదుగా రాకపోకలు సాగించే ఆయిల్ ట్యాంకర్లు, నౌకలకు భద్రత కల్పించేందుకు నౌకాదళాన్ని పంపే ఆలోచనేదీ లేదని ఆమె వెల్లడించారు.