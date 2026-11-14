భారీ ట్యాంకర్తో ఢీ- 5 అంతస్తుల షిప్ బోల్తా- ప్రయాణికులు అందరూ సేఫ్!
US Cruise Ship Incident : అమెరికాలోని మిసిసిపీ నదిపై ఐదు అంతస్తుల క్రూయిజ్ బోటును ఓ భారీ ట్యాంకర్ బలంగా ఢీకొట్టింది. బోటు నదిలో బోల్తా పడుతుండటంతో ప్రయాణికులంతా ప్రాణభయంతో నీటిలో దూకేశారు.
Published : November 14, 2026 at 7:52 PM IST
అమెరికాలోని మిసిసిపీ నదిపై త్రుటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఎనిమిది రోజుల జలవిహారాన్ని ముగించుకుని ఒడ్డున ఆగి ఉన్న ఐదు అంతస్తుల క్రూయిజ్ బోటును ఓ భారీ ట్యాంకర్ బలంగా ఢీకొట్టింది. చూస్తుండగానే క్రూయిజ్ బోటు ఆ నదిలో బోల్తా పడుతుండటంతో ప్రయాణికులంతా ప్రాణభయంతో నీటిలో దూకేశారు. టైటానిక్ సినిమాలోని భయానక దృశ్యాలను తలపించిన ఈ ప్రమాదం నుంచి 180 మంది ప్రయాణికులు, సిబ్బంది మృత్యుంజయులుగా బయటపడ్డారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
అమెరికాలోని న్యూ ఓర్లీన్స్ పోర్టు సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. విహారయాత్ర ముగించుకున్న అమెరికన్ హెరిటేజ్ అనే ఐదు అంతస్తుల క్రూయిజ్ షిప్ ప్రయాణికులను దించేందుకు పోర్టు వద్ద ఆగి ఉంది. అదే సమయంలో 520 అడుగుల పొడవైన అట్లాంటిక్ ఆస్ఫాల్ట్ అనే భారీ ట్యాంకర్ అదుపుతప్పి ఆ క్రూయిజ్ బోటును బలంగా ఢీకొట్టింది. ఆ ధాటికి విహార నౌకలోని అద్దాలు పగిలిపోగా టన్నుల కొద్దీ బరువున్న లోహపు నిర్మాణాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. ట్యాంకర్ ఢీకొట్టిన 15 నిమిషాల్లోనే క్రూయిజ్ బోటులోకి వేగంగా నీరు చేరి, ఓవైపు ఒరిగిపోయి నదిలో బోల్తా పడింది.
లైఫ్ జాకెట్లు ధరించి నదిలోకి దూకి
బోటు తిరగబడుతుండటంతో అందులోని ప్రయాణికులు, సిబ్బంది కలిపి 180 మంది భయాందోళనకు గురయ్యారు. కొందరు నీటిలో పడిపోకుండా ఉండేందుకు బాల్కనీ రెయిలింగ్లను పట్టుకుని వేలాడగా మరికొందరు లైఫ్ జాకెట్లు ధరించి నదిలోకి దూకేశారు. ఈ దృశ్యాలు టైటానిక్ విలయాన్ని తలపించాయి. వెంటనే అప్రమత్తమైన కోస్ట్ గార్డ్, పోర్టు సిబ్బంది, హార్బర్ పోలీసులు భారీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. కొట్టుకుపోతున్న ప్రయాణికులను తాళ్ల సాయంతో సమీప నౌకల్లోకి లాగి రక్షించారు. ఈ ఘటనలో 32 మంది గాయపడగా వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఇంతటి పెద్ద ప్రమాదంలో ప్రయాణికులందరూ బయటపడటం అద్భుతమేనని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో ఫోన్లు, గుర్తింపు కార్డుల వంటి కీలకమైన వస్తువులను చాలా మంది ప్రయాణికులు పోగొట్టుకున్నారు.
మరోవైపు, ఈ ఘటనపై న్యూ ఓర్లీన్స్ మేయర్ హెలెనా మోరెనో స్పందించారు. "న్యూ ఓర్లీన్స్ పోర్ట్లో లంగరు వేసి ఉన్న క్రూయిజ్ షిప్ను ఒక ట్యాంకర్ షిప్ అదుపు తప్పి ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఎవరికి ఎటువంటి ప్రమాదం జరగలేదు. అలాగే ఎవరూ గల్లంతవ్వలేదు. ఇది నిజంగా మిసిసిపీలో ఒక అద్భుతం అని చెప్పవచ్చు. గాయపడిన 32 మందిని ఆసుపత్రికి తరలించాం. అయితే వారిలో ఎవరికీ ఎటువంటి ప్రాణపాయం లేదు. గాయపడని వారిని సమీపంలోని ఒక ఆడిటోరియంకు తీసుకువచ్చారు. ప్రయాణికులంతా ఉన్నారో లేదో నిర్ధారించుకోవడానికి క్రూయిజ్ అధికారులు హాజరు పట్టికను తనిఖీ చేశారు. బాధితుల వివరాలు సేకరించే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు" అని న్యూ ఓర్లీన్స్ మేయర్ హెలెనా మోరెనో విలేకరుల సమావేశంలో చెప్పారు.
ట్యాంకర్లో స్టీరింగ్ వ్యవస్థ విఫలం కావడం వల్లే !
ఈ ఘటనలో అదృష్టవశాత్తూ మరో పెను విపత్తు తప్పింది. ఆ ట్యాంకర్ క్రూయిజ్ నౌకను కాకుండా అక్కడే ఉన్న ప్రధాన వంతెనను ఢీకొడితే పెద్ద ప్రమాదమే జరిగేదని అధికారులు వివరించారు. ఆ వంతెనపై నిత్యం 1.60 లక్షల వాహనాలు వెళతాయని తెలిపారు. ట్యాంకర్లో స్టీరింగ్ వ్యవస్థ విఫలం కావడం వల్లే ప్రమాదం జరిగినట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ భారీ ట్యాంకర్ రహదారుల నిర్మాణానికి వాడే తారును సరఫరా చేస్తుంటుంది. చైనా స్టేట్ షిప్బిల్డింగ్ కార్పొరేషన్కు చెందిన ఓ అనుబంధ సంస్థ దీన్ని నిర్వహిస్తోంది. ఈ ప్రమాదంపై స్పందించాలని కోరినప్పటికీ చైనా సంస్థ నుంచి ఎలాంటి సమాధానం రాలేదని అమెరికా అధికారులు చెబుతున్నారు.
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