ఇరాన్ ఖర్గ్ దీవిలోని అన్ని సైనిక లక్ష్యాలు ధ్వంసం: ట్రంప్
ఇరాన్ యుద్ధంపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : March 14, 2026 at 7:45 AM IST
Trump On Iran Kharg Island : పశ్చిమాసియా ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకోవడం, అలాగే ఇజ్రాయెల్ను పూర్తిగా నాశనం చేయడం ఇరాన్ లక్ష్యమని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అయితే ఆ యత్నాలు ఇప్పుడు పూర్తిగా విఫలమయ్యాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అలాగే ఇరాన్ వ్యూహాత్మక ఖర్గ్ దీవిపై దాడి చేసిట్లు తెలిపారు. ఈ దాడుల్లో ఆ దీవిలోని అన్ని సైనిక లక్ష్యాలను పూర్తిగా ధ్వంసం చేశామని ట్రంప్ అన్నారు. ఈ మేరకు తన సోషల్ మీడియా ట్రూత్లో పోస్ట్ చేశారు.
'కొన్ని క్షణాల క్రితం, నా ఆదేశాల మేరకు పశ్చిమాసియా చరిత్రలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన బాంబుదాడుల్లో ఒకటిని అమెరికా సెంటర్ల కమాండ్ నిర్వహించింది. ఇరాన్కు కీలకమైన ఖర్గ్ దీవిలోని ప్రతి సైనిక లక్ష్యాన్ని పూర్తిగా ధ్వంసం చేశాం. ఖర్గ్ దీవిలో ఉన్న చమురు మౌలిక సదుపాయాలను ఉద్దేశపూర్వకంగా దాడి చేయలేదు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధాలు అమెరికా వద్ద ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కొన్ని కారణాల వల్ల చమురు సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకోలేదు' అని ట్రంప్ రాసుకొచ్చారు.
హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకలకు రక్షణ
పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకా రవాణా అంతరాయం కలిగితే, చమురు ట్యాంకర్లకు అమెరికా సైన్యం రక్షణ కల్పించడానికి సిద్ధంగా ఉందని ట్రంప్ తెలిపారు. తన తొలి అధ్యక్ష పదవీకాలంలో అమెరికా సైన్యాన్ని అత్యంత శక్తివంతంగా మార్చామని అన్నారు. ప్రస్తుతం అది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రభావవంతమైన సైన్యంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇరాన్పై దాడులు మరింత పెంచుతామన్న ట్రంప్
ఇరాన్పై సైనిక దాడులను రాబోయే రోజుల్లో మరింత తీవ్రతరం చేస్తామని డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. ఇప్పటివరకు ఇరాన్కు చెందిన క్షిపణుల్లో దాదాపు 90 శాతం ధ్వంసం చేసినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. సైనిక చర్యలు ఊహించిన దానికంటే వేగంగా సాగుతున్నాయని ఆయన అన్నారు. ఇరాన్కు చెందిన ఎక్కువ భాగం క్షిపణి, డ్రోన్ తయారీ కేంద్రాలను అమెరికా సైన్యం లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేసినట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఎవరినీ ఇంత తీవ్రంగా దెబ్బతీయలేదని అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికా లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న దాడులను అడ్డుకునే సామర్థ్యం ఇరాన్కు లేదని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికా దాడులను నిలువరించేందుకు ఇరాన్ చేయగలిగేది ఏమీ లేదని అన్నారు.
ఇరాన్కు అణ్వాయుధాలు అనుమతి లేదన్న ట్రంప్
ఇరాన్ అణ్వాయుధాలు పొందకుండా అమెరికా అడ్డుకుంటుందని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాలు పొందితే అమెరికా, పశ్చిమాసియా, ప్రపంచ భద్రతకు ముప్పుగా మారుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ సైన్యం, ఆ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తున్నవారు ఆయుధాలు వదిలిపెట్టి లొంగిపోవాలని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. దేశంలో మిగిలిన వాటిని రక్షించుకోవాలంటే ఇదే ఉత్తమ మార్గమని వ్యాఖ్యానించారు.
ఇరాన్తో అణు చర్చలు విఫలమైన తర్వాత అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కలిసి ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ ప్రారంభించినట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ ఆపరేషన్లో భాగంగా ఇరాన్లోని పలు సైనిక లక్ష్యాలపై దాడులు కొనసాగుతున్నాయి.