ఆల్​ ఈజ్ నాట్ వెల్ - ఉగ్రవాదంపై ఐరాస, పాక్ తీరుపై జైశంకర్​ విమర్శలు

బాధితులను, ఉగ్రవాదులను సమానంగా చూడడం ఏమిటి? యూఎన్, పాక్ తీరుపై జై శంకర్ మండిపాటు- పహల్గాం దాడికి పాల్పడిన ఉగ్రవాద సంస్థను పాక్ రక్షించడంపై ఆగ్రహం!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 24, 2025 at 9:13 PM IST

Jaishankar Criticises UN And Pak : పహల్గాం దాడికి పాల్పడిన ఉగ్రవాద సంస్థను రక్షించడానికి​ ఐరాస భద్రతా మండలిలో పాకిస్థాన్​ చేసిన ప్రయత్నాలను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. అత్యవసర సంస్కరణలు లేకపోవడం వల్ల ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి పూర్తిగా స్తంభించిపోయిందని వ్యాఖ్యానించింది.

ఐక్యరాజ్యసమితి 80వ వార్షికోత్సవంలో పాల్గొన్న భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్​.జైశంకర్​ ఆ సంస్థ పనితీరుపై మండిపడ్డారు. ప్రపంచ వ్యూహం పేరుతో బాధితులను, ఉగ్రవాదులను సమానంగా చూడడం ఏంటని ప్రశ్నించారు. ముఖ్యంగా ఉగ్రవాదులను పెంచి పోషిస్తున్న పాకిస్థాన్​ను, ఉగ్రబాధిత దేశమైన భారత్​ను సమానంగా చూడడం సరికాదని స్పష్టం చేశారు. ఐక్యరాజ్యసమితి (యూఎన్​) 80వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో జైశంకర్ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఆల్ ఈజ్ నాట్ వెల్​
"ప్రస్తుతం పరిస్థితులు ఏమీ బాగా లేవు. ఆల్​ ఈజ్ నాట్ వెల్​. ఎందుకంటే ఐరాసలో పోలరైజేషన్ పెరిగిపోయింది. స్పష్టంగా చెప్పాలంటే యూఎన్​ స్తంభించిపోయింది. అందుకే ఐరాసను పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేయాల్సి ఉంది. అర్థవంతమైన సంస్కరణలు చేయాల్సి ఉంది. ఇదే ఇప్పుడు ప్రపంచం ముందు ఉన్న అతిపెద్ద సవాల్​" అని జైశంకర్ అన్నారు.

విశ్వనీయత పోయింది!
'ప్రస్తుతం ఐరాస భద్రతా మండలికి అధ్యక్ష స్థానంలో ఉన్న దేశం (పాకిస్థాన్​) పహల్గాంలో అనాగరికంగా ఉగ్రదాడికి పాల్పడిన సంస్థను బహిరంగంగా రక్షించే ప్రయత్నం చేశారు. ఇలాంటప్పుడు మరి ఐరాస విశ్వసనీయత ఇంకేముంటుంది?' అని జైశంకర్ ప్రశ్నించారు. జైశంకర్ నేరుగా పాకిస్థాన్ పేరు ఎత్తనప్పటికీ, ఆయన ఎవరి ఉద్దేశించి చెప్పారో స్పష్టంగా తెలుస్తూనే ఉంది.

"స్వయంగా తామే ఈ దాడి చేశామని ఉగ్రవాద సంస్థ ప్రకటించింది. అయినప్పటికీ ఆ టెర్రరిస్టు గ్రూపుపై ఆంక్షలు విధించకుండా పాక్ రక్షించింది. అలాంటప్పుడు ఐరాస భద్రతా మండలిని, దానిలోని (పాక్​) సభ్యుల నిజాయితీని ఎలా నమ్మగలం" అని జైశంకర్ దుయ్యబట్టారు.

ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
లష్కరే తోయిబా(Let)కు చెందిన అనుబంధ సంస్థయే 'ది రెసిస్టెన్స్​ ఫ్రంట్' (టీఆర్​ఎఫ్​)​. ఇదే పహల్గాం ఉగ్రదాడి చేసింది తామేనని ప్రకటించుకుంది. దీనితో జూలైలో ఐరాస భద్రతా మండలి నివేదికలో టీఆర్​ఎఫ్ ఉగ్రసంస్థను చేర్చారు. అయితే పాకిస్థాన్ సదరు నివేదిక నుంచి టీఆర్​ఎఫ్ పేరును తొలగించడానికి ప్రయత్నించిందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలోనే భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్​ ఐరాసపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. యూఎన్​ అత్యవసర సమస్యలను పరిష్కరించడంలో విఫలమైందని పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ శాంతి, భద్రతల నిర్వహణ కనుక పట్టుతప్పితే, సామాజిక-ఆర్థిక పురోగతి తీవ్రంగా దెబ్బతింటుందని ఆయన అన్నారు.

ఐరాస భద్రతా మండలి
ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్ యూఎన్​ భద్రతా మండలి సభ్యదేశంగా ఉంది. జూలై నెలలో అది ఈ అత్యున్నత ప్రపంచ సంస్థకు అధ్యక్షత వహించింది. వాస్తవానికి ఈ కౌన్సిల్​లో 15 మంది సభ్యలు ఉంటారు. వీరిలో చైనా, ఫ్రాన్స్​, రష్యా, యూకే, యూఎస్​కు చెందిన ఐదుగురు శాశ్వత సభ్యులు ఉంటారు. మిగతా 10 దేశాలు ఐరాస జనరల్ అసెంబ్లీ ద్వారా రెండేళ్ల కాలానికి ఎన్నుకోబడతాయి. ఈ సభ అధ్యక్ష పదవిని ప్రతి సభ్యుడు ఒక నెలపాటు నిర్వహిస్తారు. సరిగ్గా పాక్ అధ్యక్ష స్థానంలో ఉన్న సమయంలో దాని నిజస్వరూపాన్ని బయటపెట్టింది. పహల్గాంలో హిందూ పురుషులే లక్ష్యంగా దాడి చేసిన టీఆర్​ఎఫ్ ఉగ్రవాద సంస్థను రక్షించింది.

