కుప్పకూలిన ప్రైవేట్ జెట్- విమానంలో ఉన్న 9 మంది మృతి
Plane Crash In US : ఫ్లోరిడాలో విమాన ప్రమాదం జరిగింది. నివాసాల మధ్య ప్రైవేట్ జెట్ కుప్పకూలింది. అందులో ఉన్న ప్రయాణికులు అంతా మృతి చెందారు.
Published : November 2, 2026 at 6:47 AM IST
అమెరికాలో ఘోర విమాన ప్రమాదం జరిగింది. దక్షిణ ఫ్లోరిడాలోని ఓ నివాస ప్రాంతంలో ప్రైవేట్ జెట్ కుప్పకూలి అందులో ప్రయాణిస్తున్న తొమ్మిది మంది దుర్మరణం చెందారు. టెక్సాస్లోని ఆస్టిన్-బెర్గ్స్ట్రోమ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి బహామాస్ వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఆకాశం నుంచి నిలువునా కిందకు దూసుకొచ్చిన విమానం మిలిటరీ ట్రైల్, టెన్త్ అవెన్యూ నార్త్ ప్రాంతంలో ఉండే రోడ్డుపై పడి పేలిపోయింది. ప్రమాద సమాచారంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు ఆ ప్రాంతంలో రాకపోకలు నిలిపివేసి, సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ప్రమాదం కారణంగా ఆ ప్రాంతంలో సుమారు రెండు గంటల పాటు విద్యుత్ సరఫరా కూడా నిలిచిపోయింది. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై నేషనల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సేఫ్టీ బోర్డ్, ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అధికారులు సంయుక్తంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు