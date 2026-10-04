అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ విమానాలే లక్ష్యంగా దాడులకు అల్ ఖైదా పిలుపు- యుద్ధం ఇంకా ముగియలేదని ప్రకటన
ఫ్లైదుబాయ్ విమానం కూల్చివేత కుట్రను ప్రశంసించిన ఉగ్ర సంస్థ- ఘటనపై ముమ్మరంగా సాగుతున్న యూఏఈ, ఇజ్రాయెల్ దర్యాప్తు
Published : October 4, 2026 at 1:21 PM IST
Al Qaeda Hails Flydubai Attack : అంతర్జాతీయంగా మరోసారి ఉగ్రవాద అలజడి రేగుతోంది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్కు చెందిన ప్రయాణికుల విమానాలే లక్ష్యంగా దాడులకు తెగబడాలంటూ అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద సంస్థ 'అల్ ఖైదా' పిలుపునిచ్చింది. ఇటీవల దుబాయ్ నుంచి టెల్ అవీవ్కు వెళ్తున్న 'ఫ్లైదుబాయ్' విమానంలో కో-పైలట్ జరిపిన భయానక దాడిని ప్రశంసిస్తూ అల్ ఖైదా మద్దతుదారులు ఒక పత్రికను విడుదల చేశారు. సెప్టెంబర్ 11 నాటి దాడులను గుర్తు చేస్తూ అమెరికా అనే చెడు సామ్రాజ్యం అంతమయ్యే రోజు దగ్గరలోనే ఉందని స్పష్టం చేశారు. అమెరికన్లు, ఇజ్రాయెలీలు ప్రయాణించే విమానాలు ఇప్పటికీ ఆకాశంలో తిరుగుతున్నాయని, వాటిని 9/11 తరహాలోనే లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చని అల్ ఖైదా మద్దతుదారులు నడుపుతున్న 'అల్-బయాన్' అనే వారపత్రిక పేర్కొంది. "యుద్ధం ఇంకా ముగియలేదు. ఇజ్రాయెల్, అమెరికన్లు, ఇస్లాంకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న ఇతర అవిశ్వాసులందరినీ మోసుకెళ్తున్న విమానాలు ఇప్పటికీ ఆకాశంలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 11, 30 తేదీల్లో జరిగినట్లుగా వాటిని లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చు." అని అరబిక్లోని వ్యాసం పేర్కొంది. ఈ కథనాన్ని టెలిగ్రామ్ ఛానెళ్ల ద్వారా ప్రచారం చేసినప్పటికీ, కొద్దిసేపటికే తొలగించారు.