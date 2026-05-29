హర్మూజ్‌ జలసంధిపై ఆందోళన- పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గించాలి: అజీత్‌ డోభాల్‌

మాస్కో అంతర్జాతీయ భద్రతా వేదికలో అజీత్‌ డోభాల్‌ ప్రసంగం- హర్మూజ్‌, రెడ్‌సీ మార్గాల్లో వాణిజ్య రవాణా నిరంతరంగా కొనసాగాలని సూచన- ఐక్యరాజ్యసమితిలో తక్షణ సంస్కరణలు అవసరమని వ్యాఖ్య

Published : May 29, 2026 at 7:19 AM IST

Ajit Doval Russia Visit : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉందని భారత జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజీత్‌ డోభాల్‌ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా హర్మూజ్‌ జలసంధి, రెడ్‌సీ మార్గాల్లో అంతర్జాతీయ వాణిజ్య రవాణా ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా కొనసాగడం అత్యంత కీలకమని స్పష్టం చేశారు. మాస్కోలో నిర్వహించిన తొలి అంతర్జాతీయ భద్రతా వేదికతో పాటు 14వ అంతర్జాతీయ భద్రతా అధికారుల సమావేశంలో అజీత్‌ డోభాల్‌ పాల్గొని ప్రసంగించారు.

పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ భద్రతకు తీవ్రమైన సవాళ్లు విసురుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. సముద్ర రవాణాపై పెరుగుతున్న ముప్పులు, ఇంధన మౌలిక వసతులపై దాడులు ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఎంత సున్నితంగా ఉందో చూపిస్తున్నాయని తెలిపారు. అంతర్జాతీయ జల మార్గాల్లో వాణిజ్య రవాణా సురక్షితంగా, నిరంతరాయంగా కొనసాగకపోతే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతింటుందని హెచ్చరించారు. ఉద్రిక్తతలు తగ్గించేందుకు, ప్రాంతీయ స్థిరత్వం పునరుద్ధరించేందుకు భారత్‌ నిర్మాణాత్మక సహకారం అందించడానికి సిద్ధంగా ఉందని చెప్పారు.

అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ ఇరాన్‌పై దాడులు ప్రారంభించిన తర్వాత హర్మూజ్‌ జలసంధి మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఇరాన్‌ ప్రతీకార చర్యల్లో భాగంగా హర్మూజ్‌ మార్గాన్ని ప్రభావితం చేయడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు, సహజవాయు సరఫరాలపై ప్రభావం పడింది. ఈ పరిస్థితిని ఉపయోగించుకుని అమెరికాపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలనే ప్రయత్నం జరుగుతోందన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మరోవైపు హర్మూజ్‌ మార్గం గుండా వెళ్లే వాణిజ్య నౌకలపై టోల్‌ విధించే యత్నాలు జరుగుతున్నాయని అంతర్జాతీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. దీనిపై అమెరికా తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. హర్మూజ్‌ జలసంధిలో ఎలాంటి టోల్‌ వ్యవస్థను సహించబోమని అమెరికా ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి స్కాట్‌ బెసెంట్‌ హెచ్చరించారు.

అత్యవసర సంస్కరణలు అవసరం
ఈ సందర్భంగా ఐక్యరాజ్యసమితి పనితీరుపై కూడా అజీత్‌ డోభాల్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం అనంతరం 1945లో ఏర్పాటైన అంతర్జాతీయ సంస్థలు ప్రస్తుత భద్రతా సవాళ్లను ఎదుర్కొనే స్థాయిలో లేవని అన్నారు. అందుకే ఐక్యరాజ్యసమితిలో అత్యవసర సంస్కరణలు అవసరమని స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా గ్లోబల్‌ సౌత్‌ దేశాలకు తగిన ప్రాతినిధ్యం కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల ప్రయోజనాలు, అభిప్రాయాలకు అంతర్జాతీయ వేదికల్లో సముచిత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని పేర్కొన్నారు.

ఇటీవల సైప్రస్‌ అధ్యక్షుడు నికోస్‌ క్రిస్టోడోలిడ్స్‌తో జరిగిన సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా ఇదే అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న సవాళ్లను ఎదుర్కోవాలంటే గ్లోబల్‌ సంస్థల్లో సంస్కరణలు అత్యవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఉక్రెయిన్‌, పశ్చిమాసియా సమస్యలపై భారత్‌ శాంతియుత పరిష్కారానికే మద్దతు ఇస్తుందని మోదీ తెలిపారు. మాస్కో పర్యటనలో భాగంగా అజీత్‌ డోభాల్‌ రష్యా భద్రతా మండలి కార్యదర్శి సెర్గీ షోయ్గుతో కూడా భేటీ అయ్యారు. రక్షణ, భద్రత, ఇంధన రంగం, ఆర్థిక సహకారంపై ఇరు దేశాల మధ్య కొనసాగుతున్న భాగస్వామ్యాన్ని సమీక్షించారు. త్వరలో న్యూఢిల్లీ వేదికగా జరగనున్న బ్రిక్స్‌ జాతీయ భద్రతా సలహాదారుల సమావేశంపై కూడా అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని రష్యాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం ఎక్స్‌ వేదికగా వెల్లడించింది.

ఉగ్రవాదంపై పోరాటంలో ద్వంద్వ వైఖరి ఉండకూడదని కూడా అజీత్‌ డోభాల్‌ స్పష్టం చేశారు. ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించే దేశాలకు మద్దతు ఇవ్వాలా, లేక వాటిని కఠినంగా ఎదుర్కోవాలా అన్న విషయంలో బాధ్యతాయుత దేశాలు స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఈ సందర్భంగా జమ్మూకశ్మీర్‌లోని పహల్గామ్‌లో ఏప్రిల్‌ 22న జరిగిన ఉగ్రదాడిని ఆయన ప్రస్తావించారు. పాకిస్థాన్‌కు చెందిన లష్కరే తోయిబాకు అనుబంధంగా పనిచేస్తున్న ది రెసిస్టెన్స్‌ ఫ్రంట్‌ ఈ దాడికి బాధ్యత వహించిందని గుర్తుచేశారు. మతపరంగా లక్ష్యంగా చేసుకుని జరిగిన ఈ దాడిలో 26 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని తెలిపారు. మే 26 నుంచి 29 వరకు మాస్కోలో జరిగిన ఈ అంతర్జాతీయ భద్రతా సమావేశంలో 140కు పైగా దేశాలు, అంతర్జాతీయ సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. వివిధ దేశాల భద్రతా సలహాదారులు, గూఢచార సంస్థల అధికారులు, అంతర్జాతీయ సంస్థల ప్రతినిధులు ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు.

