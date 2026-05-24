నేటి తరం యాక్టర్లకు ఐశ్వర్యా రాయ్ సంచలన సలహా- అంతా నకిలీ ప్రపంచం- కామెంట్స్ వెనుక అసలు ఉద్దేశం ఇదే!
కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ వేదికగా ఐశ్వర్యా రాయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు- యువ నటీనటులకు కెరీర్పై దిశానిర్దేశం చేసిన మాజీ ప్రపంచ సుందరి- సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఐశ్వర్య లేటెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ
Published : May 24, 2026 at 2:03 PM IST
Cannes Festival Aishwarya Rai 2026 : ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ 2026 వేడుకలు ఫ్రాన్స్లో ఎంతో గ్రాండ్గా ముగిశాయి. ప్రతి ఏడాది లాగే ఈసారి కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ సెలబ్రిటీలు రెడ్ కార్పెట్పై సందడి చేశారు. అయితే భారతీయ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూసిన స్టార్ హీరోయిన్ ఐశ్వర్యారాయ్ ఎంట్రీ కాస్త ఆలస్యంగా జరగడంతో రకరకాల చర్చలు నడిచాయి. చివరకు శనివారం జరిగిన ముగింపు వేడుకల్లో ఆమె తన గ్లామర్తో అందరినీ కట్టిపడేశారు. కేవలం రెడ్ కార్పెట్ వాక్తోనే సరిపెట్టకుండా, అక్కడ ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేటి తరం నటీనటులపై ఆమె చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. అసలు ఐశ్వర్యా రాయ్ బచ్చన్ అంతలా ఎమోషనల్ అవ్వడానికి గల కారణాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రోజూ ఒక కొత్త రోజే!
కేన్స్ వేదికగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఐశ్వర్యా రాయ్కు నేటి తరం యువ నటీనటులకు ఎలాంటి సలహా ఇస్తారు అనే ప్రశ్న ఎదురైంది. దానికి ఆమె నవ్వుతూ ఒక సమాధానం చెప్పారు. "ఒక ఆర్టిస్ట్గా నేను ఇప్పటికీ ప్రతి రోజును ఒక కొత్త రోజు లాగే భావిస్తాను. సృజనాత్మకమైన ఈ ప్రపంచంలో మనల్ని మనం వెతుక్కునే ఒక నిరంతర ప్రయాణం ఇది. అలాంటిది మైక్ పట్టుకుని ఎవరికో సలహాలు ఇచ్చే అంత గొప్ప స్థానంలో నేను ఉన్నానని అనుకోవడం లేదు. ప్రేక్షకులు నాపై చూపిస్తున్న ప్రేమకు, ఆదరాభిమానాలకు నేను ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతురాలినే, కానీ ప్రతి ఒక్కరి ప్రయాణం వ్యక్తిగతమైనది" అని ఐశ్వర్య పేర్కొన్నారు.
నేటి ప్రపంచంలో అంతా నకిలీ- ఐశ్వర్య తీవ్ర అసంతృప్తి
ప్రస్తుత సినిమా రంగంలో జరుగుతున్న కొన్ని పరిణామాలపై ఐశ్వర్యా రాయ్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. నేటి డిజిటల్ యుగంలో ప్రతి ఒక్కటి కృత్రిమంగా తయారవుతోందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో మనం ఊహించలేం. ప్రతి విషయాన్ని ప్లాన్ చేసి నకిలీగా క్రియేట్ చేయడానికే ఎక్కువ మంది ఇష్టపడుతున్నారు. ఇక్కడ ఏది తప్పు, ఏది రైట్ అనేది లేదు. అంతా మనల్ని మనం తెలుసుకునే లోపే జరిగిపోతోంది. యువ నటులు ఇటువంటి నకిలీ హడావిడిని చూసి పక్కదారి పట్టకూడదు" అని ఐశ్వర్య హితవు పలికారు.
ఆ మ్యాజిక్ను మిస్ అవుతున్నారు
కృత్రిమంగా సృష్టించే ఈ వాతావరణం వల్ల యువ నటులు ఎంతో కోల్పోతున్నారని ఐశ్వర్య అభిప్రాయపడ్డారు. "ఈ నకిలీ ప్రపంచం వల్ల కళలో ఉండాల్సిన అసలైన మ్యాజిక్, సంతోషం, కొత్త విషయాలను అన్వేషించే తత్వం కనుమరుగవుతున్నాయి. మొదట మీరు జీవితాన్ని పూర్తిగా ఫీల్ అవ్వాలి, ఆ ఎక్స్ పీరియన్స్ను మీ నటనలోకి తీసుకురావాలి. అప్పుడే అది నిజమైన ఆర్ట్ అవుతుంది. మీ కెరీర్లో ఎప్పుడూ మీకు మీరే బెస్ట్ ఫ్రెండ్గా ఉండాలి, మీ నిర్ణయాలపై మీకు నమ్మకం ఉండాలి" అని ఐశ్వర్య యువతకు గట్టిగా అడ్వైజ్ చేశారు.
ఒక స్టూడెంట్లాగే ఉండాలి
సినిమా రంగంలోకి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరు ఎప్పుడూ ఒక విద్యార్థి లాగే ఉండాలి అని ఐశ్వర్యా రాయ్ సూచించారు. జీవితంలో వచ్చే ప్రతి అనుభవం మనల్ని మరింత మెరుగుపరుస్తుంది అని, కాబట్టి కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి ఎల్లప్పుడూ ఆసక్తి చూపించాలి అని ఆమె చెప్పారు. "సొంత అనుభవాలే మిమ్మల్ని ఒక మంచి నటుడిగా తీర్చిదిద్దుతాయి. వాటన్నింటినీ స్వీకరిస్తూ మీ ప్రయాణాన్ని మీరు సాగించాలి. మిగిలినవన్నీ దానంతట అవే సర్దుకుంటాయి" అని ఐశ్వర్య చాలా సింపుల్గా వివరించారు. ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఆమెతో పాటు తన కుమార్తె ఆరాధ్య బచ్చన్ కూడా రెడ్ కలర్ గౌన్లో ఫోటోగ్రాఫర్లకు పోజులు ఇవ్వడం విశేషం.
లూసియాన్ వీడియో వివాదం
ఐశ్వర్యా రాయ్ ఈసారి కేన్స్ ఫెస్టివల్కు రావడంపై మొదట్లో చాలా రకాల గాసిప్స్ పుట్టుకొచ్చాయి. మే 10న లూసియాన్ పారిస్ సంస్థ విడుదల చేసిన ఒక ప్రమోషనల్ వీడియోలో అలియా భట్, వియోలా డేవిస్, హెలెన్ మిర్రెన్ వంటి స్టార్స్ కనిపించారు. కానీ అందులో ఐశ్వర్య లేకపోవడంతో ఫ్యాన్స్ కంగారు పడ్డారు. సోషల్ మీడియాలో ఐశ్వర్య ఎక్కడ అంటూ బ్రాండ్ మేనేజ్మెంట్ను నెటిజన్లు ప్రశ్నించారు. దానికి సదరు బ్రాండ్ స్పందిస్తూ, "ఏడాది తర్వాత ఏడాది, కేన్స్ తర్వాత కేన్స్. ఆమె ఎప్పుడూ వేడుకను మిస్ అవ్వదు" అని క్లారిటీ ఇచ్చింది. అన్నట్లుగానే ఆమె చివర్లో వచ్చి అందరినీ అలరించారు.
