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యెమెన్‌లో మార్కెట్‌పై వైమానిక దాడి- 20 మంది మృతి

Houthi Saudi Arabia Air Attacks : యెమెన్‌లోని ఒక మార్కెట్‌పై శుక్రవారం వైమానిక దాడి జరిగింది. ఈ ఘనటలో కనీసం 20 మంది మరణించారని హూతీ తిరుగుబాటుదారుల ప్రతినిధి ఒకరు తెలిపారు.

Houthi Saudi Arabia Air Attacks
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Screengrab-Ansar Allah Media Office/AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 6, 2026 at 9:39 PM IST

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యెమెన్‌లోని ఒక మార్కెట్‌పై శుక్రవారం వైమానిక దాడి జరిగింది. ఈ ఘనటలో కనీసం 20 మంది మరణించారని హూతీ తిరుగుబాటుదారుల ప్రతినిధి ఒకరు తెలిపారు. హూతీలకు, సౌదీ అరేబియా మధ్య జరిగిన అత్యంత భయంకరమైన దాడుల్లో ఇది ఒకటిగా నిలిచింది. తైజ్ ప్రావిన్స్‌లోని అల్-వజియా ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరిగిందని స్థానిక మీడియా పేర్కొంది. ఈ దాడుల్లో మరో 15 మందికిపైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారని తెలిపింది. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ దాడులకు సౌదీ అరేబియానే కారణమని హూతీ తిరుగుబాటు వర్గం ఆరోపించింది.

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HOUTHI SAUDI ARABIA AIR ATTACKS
HOUTHI ATTACKS
SAUDI ARABIA AIR ATTACKS

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