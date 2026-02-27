అఫ్గాన్- పాక్ మధ్య యుద్ధం!- పరస్పర దాడుల్లో వందకు పైగా మృతి
అఫ్గానిస్థాన్పై వైమానిక దాడులకు దిగిన పాకిస్థాన్- కాబూల్, మరో రెండు ప్రావిన్సులపై పాకిస్థాన్ వైమానిక దాడి
Published : February 27, 2026 at 7:10 AM IST
Afghanistan Pakistan War : పాకిస్థాన్-అఫ్గానిస్థాన్లు మరోసారి ఘర్షణకు దిగాయి. ఇరు దేశాలు పరస్పరం దాడులు చేసుకోవడంతో ఈసారి మృతుల సంఖ్య భారీగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 55 మంది పాకిస్థానీ సైనికులను మట్టుబెట్టినట్లు తాలిబన్లు ప్రకటించగా, 133 మంది తాలిబన్లను హతమార్చినట్లు పాక్ సైన్యం వెల్లడించింది. తమవైపు కేవలం ఇద్దరు మాత్రమే మృతిచెందారని ముగ్గురు గాయపడ్డారని పాక్ తెలిపింది. ఈ క్రమంలోనే పాకిస్థాన్ కీలక ప్రకటన చేసింది. అఫ్గాన్పై బహిరంగ యుద్ధం ప్రారంభించినట్లు పాక్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ ‘ఎక్స్’ వేదికగా పోస్టు పెట్టారు.
19 పాక్ సైనిక పోస్టులు, 2 స్థావరాలను ధ్వంసం చేసినట్లు పేర్కొన్న అఫ్గాన్
గత ఆదివారం పాక్ జరిపిన వైమానిక దాడికి ప్రతీకారంగా గురువారం రాత్రి అఫ్గాన్ తాలిబన్ దళాలు సరిహద్దులోని పాక్ మిలిటరీ స్థావరాలపై ముందుగా విరుచుకుపడ్డాయి. 4 గంటల పాటు కొనసాగించిన ఈ ఆపరేషన్లో 19 పాకిస్థానీ సైనిక పోస్టులు, 2 స్థావరాలను ధ్వంసం చేసినట్లు అఫ్గాన్ పేర్కొంది. పాకిస్థానీ సైనికుల మృతదేహాలతో పాటు కొందరు సైనికులను సజీవంగా తమ దేశంలోకి తీసుకొచ్చినట్లు ప్రకటించింది.
Zabihullah (@Zabehulah_M33), Official Twitter Account of the Spokesman of Islamic Emirate of Afghanistan, Zabihullah Mujahid, posts, " the cowardly pakistani military has carried out airstrikes in certain areas of kabul, kandahar, and paktia; fortunately, there have been no… pic.twitter.com/LIoHn7rvGK— Press Trust of India (@PTI_News) February 27, 2026
133 మంది తాలిబన్లను హతమార్చినట్లు ప్రకటించుకున్న పాక్ సైన్యం
మరోవైపు మృతులకు సంబంధించి తాలిబన్ల ప్రకటనను పాకిస్థాన్ సైన్యం తోసిపుచ్చింది. తమవైపు కేవలం ఇద్దరు మాత్రమే మృతిచెందారని ముగ్గురు గాయపడ్డారని తెలిపింది. ప్రతీకారంగా పాకిస్థాన్ సైన్యం అఫ్గానిస్థాన్ రాజధాని కాబూల్పై వైమానిక దాడులు నిర్వహించింది. తాము కాబూల్తో సహా చిత్రాల్, ఖైబర్, మొహమ్మద్, కుర్రం, బజౌర్ సెక్టార్లో వైమానిక దాడులు నిర్వహించినట్లు పాక్ సైన్యం పేర్కొంది. 133 మంది తాలిబన్లను మట్టుబెట్టామని 200 మందికి గాయాలయ్యాయని పాక్ ప్రధాని అధికార ప్రతినిధి మొషార్రఫ్ జైదీ తెలిపారు. 27 అఫ్గాన్ పోస్టులను ధ్వంసం చేయగా 9 పోస్టులను స్వాధీనం చేసుకున్నామని వివరించారు. తమ పోస్టులన్నీ సురక్షితంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
మిగిలింది బహిరంగ యుద్ధమే : పాకిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్
ఆఫ్గానిస్థాన్ తాలిబాన్ ప్రభుత్వంతో బహిరంగ యుద్ధాన్ని ప్రకటిస్తున్నట్లు పాకిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ తెలిపారు. తమ సహనం పరిమితి దాటిందని, ఇప్పుడు మిగిలింది బహిరంగ యుద్ధమేనని పేర్కొన్నారు.