అహ్మద్ వాహిది VS బాగేర్ గాలిబఫ్- అమెరికాతో చర్చలపై ఇరాన్ నాయకత్వంలో తీవ్ర విభేదాలు?
ఇరాన్ నాయకత్వంలో పెరిగిన గ్యాప్?- అమెరికాతో చర్చలపై అగ్ర నేతల్లో కుదరని ఏకాభిప్రాయం- చర్చలకు వ్యతిరేకంగా అతివాద ఐఆర్జీసీ-సుప్రీం లీడర్తో టచ్లో కేవలం ఐఆర్జీసీ చీఫ్- మితవాద గాలిబఫ్, అరాగ్చీ పదవులకు ఎసరు?
Published : April 21, 2026 at 11:11 AM IST
Ahmad Vahidi Vs Bagher Ghalibaf : అమెరికాతో రెండో విడత శాంతిచర్చల్లో పాల్గొనాలా? వద్దా? అనే దానిపై ఇరాన్ నాయకత్వంలోని వివిధ వర్గాల మధ్య తీవ్ర విభేదాలు ఏర్పడినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విషయంపై అక్కడి ప్రభుత్వం, సైనిక విభాగాల్లో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నట్లు సమాచారం. అమెరికాలోని వాషింగ్టన్ డీసీ కేంద్రంగా పనిచేసే రక్షణ రంగ అధ్యయన సంస్థ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ వార్ (ఐఎస్డబ్ల్యూ - ISW) ఈమేరకు తాజా విశ్లేషణను విడుదల చేసింది.
దీని ప్రకారం, అమెరికాతో రెండో విడత చర్చలను అతివాద ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ - IRGC)కు చీఫ్గా వ్యవహరిస్తున్న అహ్మద్ వాహిది వ్యతిరేకిస్తున్నారు. అమెరికా డిమాండ్లు ఇరాన్ సార్వభౌమత్వానికి భంగం కలిగించేలా ఉన్నాయని ఆయన వాదిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో పలువురు ఇరాన్ పార్లమెంటు సభ్యుల మద్దతూ అహ్మద్ వాహిదికి లభిస్తోంది.
ఇరాన్ నాయకత్వంలో పెరిగిన గ్యాప్?
ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ మహ్మద్ బాగేర్ గాలిబఫ్ సహా ప్రభుత్వంలోని మితవాద నేతలంతా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడుకోవడానికి అమెరికాతో చర్చలు జరిపి ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు. దీనిపై అతివాద ఐఆర్జీసీ, మితవాద బాగేర్ గాలిబఫ్ బృందం మధ్య అంతర్గత చర్చలు జరుగుతున్నాయని ఐఎస్డబ్ల్యూ పేర్కొంది. అందుకే పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్లో అమెరికాతో రెండోవిడత చర్చల్లో పాల్గొనే విషయంలో ఇరాన్ జాప్యం చేస్తుండొచ్చని అంచనా వేసింది. ఈ పరిణామాలను బట్టి చర్చలు, సైనిక వ్యవహారాలతో ముడిపడిన నిర్ణయాలను తీసుకునే విషయంలో ఇరాన్ నాయకత్వ స్థానాల్లో ఉన్నవారి మధ్య గ్యాప్ పెరిగిందని ఐఎస్డబ్ల్యూ విశ్లేషించింది.
సుప్రీం లీడర్ను కలిసే ఏకైక వ్యక్తి ఎఫెక్ట్
ఏప్రిల్ 19న ప్రచురితమైన ఓ ఇజ్రాయెలీ మీడియా కథనం ప్రకారం, ప్రస్తుతం ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా ఖమేనీని నేరుగా కలిసే అవకాశమున్న ఏకైక వ్యక్తి ఐఆర్జీసీ చీఫ్ అహ్మద్ వాహిది. ముజ్తబా ఖమేనీ తీసుకునే అన్ని కీలక నిర్ణయాలను ప్రభుత్వంలోని నేతలు, అధికారులకు చేరవేసే పనిని అహ్మద్ వాహిదీయే చేస్తున్నారు. సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా ఖమేనీతో ఉన్న ఈ సాన్నిహిత్యం వల్ల ఇరాన్ సైనిక, దౌత్యపరమైన నిర్ణయాలను ఆయన ప్రభావితం చేయగలుగుతున్నారు.
గాలిబఫ్, అరాగ్చీ పదవులకు ఎసరు?
ఇరాన్ మాజీ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ జీవించి ఉండగా ఆయన్ను అందరు నేతలు, అధికారులు కలుస్తుండేవారు. అన్ని వ్యవహారాలపై తమతమ సలహాలు, సూచనలు ఇస్తుండేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. ఇరాన్ నాయకత్వ స్థానాల్లోని మిగతా నేతలు, అధికారులు ప్రస్తుతం నేరుగా సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా ఖమేనీని కలిసే ఛాన్స్ లేకుండాపోయింది. దీంతో ముజ్తబా ఖమేనీతో టచ్లో ఉన్న ఐఆర్జీసీ చీఫ్ అహ్మద్ వాహిది చెప్పిందే ప్రభుత్వ ఆదేశంగా మారుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లోనూ అమెరికాతో చర్చలు జరపాలని ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ మహ్మద్ బాఘెర్ ఘాలిబాఫ్ వాదిస్తున్నారు. దీనిపై ఐఆర్జీసీ చీఫ్తో డిస్కస్ చేస్తున్నారు. వాస్తవానికి ఇరాన్లో తన హోదాను కాపాడుకోవడానికి, విశ్వసనీయతను నిలుపుకోవడానికే గాలిబఫ్ ఇవన్నీ చేస్తుండొచ్చని ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ వార్ (ఐఎస్డబ్ల్యూ) విశ్లేషించింది. ఒకవేళ దేశంపై ఐఆర్జీసీకి పట్టు మరింత పెరిగితే తన స్పీకర్ పదవికి, విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ పదవికి ఎసరు వస్తుందనే ఆందోళన బాగేర్ గాలిబఫ్లో ఏర్పడి ఉండొచ్చని అంచనా వేసింది.
ఇరాన్ అతివాదులపై గాలిబఫ్ విమర్శనాస్త్రాలు
అమెరికాతో చర్చలను వ్యతిరేకిస్తున్న పలువురు ఇరాన్ నేతలపైనా తాజాగా గాలిబఫ్ తీవ్ర పదజాలంతో విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ నేపథ్యంలో గాలిబఫ్ను ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ పదవి నుంచి తొలగించే దిశగా ఐఆర్జీసీ పావులు కదిపే అవకాశాలూ ఉన్నాయనే ప్రచారం జరుగుతోంది. అదే జరిగితే ఇరాన్ దౌత్య వ్యవహారాలపై ఐఆర్జీసీ చీఫ్ అహ్మద్ వాహిదీకి పట్టు మరింత పెరుగుతుంది. ఇలా జరగకూడదని కోరుకుంటున్న బాగేర్ గాలిబఫ్, వ్యూహాత్మకంగానే ఇరాన్లోని ఇతర మితవాదులతో కలిసి ముందుకు సాగుతున్నారని ఐఎస్డబ్ల్యూ పేర్కొంది.
చర్చల మార్గాన్ని సరెండర్కు వేదికగా మార్చే యత్నం : గాలిబఫ్
అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్పై ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ బాగేర్ గాలిబఫ్ విమర్శలతో విరుచుకుపడ్డారు. ఓ వైపు ఓడరేవుల ముట్టడి, మరోవైపు అర్థం లేని షరతులతో ఇరాన్పై ఒత్తిడిని పెంచేందుకు ట్రంప్ యత్నిస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. అమెరికా ఆఫర్ను స్వీకరించకుంటే ఇరాన్పై బాంబులు వేస్తామని ట్రంప్ చేస్తున్న హెచ్చరికలనూ బాగేర్ గాలిబఫ్ తప్పుపట్టారు. ఇలాంటి ఒత్తిడిలో అమెరికాతో తాము చర్చలు జరపలేమన్నారు. చర్చల మార్గాన్ని సరెండర్కు వేదికగా మార్చేందుకు అమెరికా యత్నిస్తోందని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే యుద్ధ క్షేత్రంలో కొత్తతరహా పావులను కదిపేందుకు ఇరాన్ సైతం సిద్ధపడుతుందని బాగేర్ గాలిబఫ్ హెచ్చరించారు. తద్వారా సైనిక ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరుగుతాయన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ఒక ట్వీట్ చేశారు.
హర్మూజ్పై అధికారిక నియంత్రణ - ఇరాన్ పార్లమెంటు కసరత్తు
ఇజ్రాయెల్కు చెందిన నౌకలు హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా రాకపోకలు సాగించకుండా నిషేధించే బిల్లును రూపొందించాలనే యోచనతో ఇరాన్ పార్లమెంటు ఉన్నట్లు ఐఎస్డబ్ల్యూ తెలిపింది. ఈ బిల్లును ఆమోదించడం ద్వారా హర్మూజ్పై ఇరాన్కు అధికారిక నియంత్రణను సాధించాలని ఇరాన్ పార్లమెంటు భావిస్తోందని పేర్కొంది. ఈ ప్రతిపాదిత బిల్లు ప్రకారం ఇరాన్ శత్రు దేశాల నౌకలు హర్మూజ్ మీదుగా ప్రయాణించడానికి ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ నుంచి అనుమతిని పొందాల్సి ఉంటుంది ఇరాన్కు నష్టం కలిగించిన దేశాలు, దేశానికి నష్టపరిహారాన్ని చెల్లించే వరకు హర్మూజ్ మీదుగా ప్రయాణించే అవకాశాన్ని ఇవ్వరు.
తౌస్కా నౌకను బేషరతుగా విడుదల చేయాలి : ఇరాన్
ఐఎస్డబ్ల్యూ ప్రకారం, రాబోయే కొన్ని రోజుల్లోనే పాకిస్థాన్లోని ఇస్లామాబాద్ వేదికగా అమెరికా, ఇరాన్ చర్చలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఏప్రిల్ 13న ఇరాన్ ఓడరేవుల ముట్టడిని అమెరికా నౌకాదళం మొదలు పెట్టింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు దాదాపు 27 నౌకలను దారి మార్చుకునేలా అమెరికా నౌకాదళం ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఈ ముట్టడిని ఉల్లంఘించడానికి యత్నించిన ఇరాన్కు చెందిన రెండు నౌకలను వెనక్కి తిరిగి వెళ్లిపోయేలా అమెరికా ఆర్మీ బలవంతం చేసింది.
తాజాగా ఏప్రిల్ 19న ఇరాన్ జెండా కలిగిన తౌస్కా అనే కంటైనర్ నౌకపై అమెరికా నౌకాదళం దాడి చేసి, దాన్ని సీజ్ చేసింది. దీనికి సంబంధించిన ఒక వీడియోను సైతం రిలీజ్ చేసింది. ఈ చర్య ద్వారా అమెరికా కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించిందని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ఆరోపించింది. వెంటనే తౌస్కా నౌకను, దానిలోని సిబ్బంది, నావికులు, వారి కుటుంబాలను బేషరతుగా విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. అమెరికా ఇలాంటి కవ్వింపు చర్యలను కొనసాగిస్తే పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో అస్థిరత ఏర్పడుతుందని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. తదుపరిగా జరిగే పర్యవసానాలకు అమెరికాయే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.
అణ్వాయుధాలే ప్రధాన అజెండా- డీల్ కుదరకపోతే పరిణామాలు తీవ్రం: ట్రంప్
