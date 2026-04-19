యూఎస్-ఇరాన్ మధ్య రెండో రౌండ్ చర్చలు!- ట్రంప్ వచ్చే అవకాశం!- పాక్లో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు!
సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, తుర్కియేల్లో పర్యటించిన పాక్ ప్రధాన్ షరీఫ్- ఇరాన్ను శాంతి ఒప్పందానికి ఒప్పించేందుకు రంగంలోకి దిగిన అసిమ్ మునీర్
Published : April 19, 2026 at 1:32 PM IST
Pak Security For US Iran Talks : అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య రెండో రౌండ్ చర్చలు గురించి ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడనప్పటికీ, పాకిస్థాన్ మాత్రం విదేశీ ప్రతినిధుల కోసం కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. వాస్తవానికి ఇరాన్, యూఎస్ మధ్య పాక్ వేదికగా ఏప్రిల్ 11, 12 తేదీల్లో ప్రత్యక్ష చర్చలు జరిగాయి. కానీ ఆ చర్చలు ఇరుదేశాల మధ్య ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరకుండానే ముగిశాయి. దీంతో ఇస్లామాబాద్లో ఆ రెండు దేశాల మధ్య మరో రౌండ్ చర్చలు జరిపించేందుకు పాక్ తనదైన రీతిలో దౌత్య ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేస్తోంది. ఇందుకోసం పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, తుర్కియేలలో పర్యటించారు. మరోవైపు పాక్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఫోర్సోస్ ఫీల్డ్ మార్షల్ ఆసిమ్ మునీర్ 3 రోజుల పాటు ఇరాన్లో పర్యటించారు.
భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు
యూఎస్, ఇరాన్ మధ్య ఇంకా రెండో రౌండ్ చర్చల గురించి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడనప్పటికీ, పాక్ మాత్రం భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. రాజధాని ఇస్లామాబాద్లో ముందస్తు భద్రతా ప్రోటోకాల్స్ను అమలు చేస్తున్నారు. అంతేకాదు రాజధానికి ఆనుకొని ఉన్న రావల్పిండి నగరమంతటా 10వేల మందికి పైగా పోలీసులను, 600కు పైగా చెక్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేసినట్లు 'ఎక్స్ప్రెస్ ట్రిబ్యూన్' అనే పత్రిక పేర్కొంది. అంతేకాదు ఆదివారం అర్ధరాత్రి నుంచి నూర్ ఖాన్ ఎయిర్బేస్, ఇస్లామాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం చుట్టుపక్కల ఉన్న పలు సున్నితమైన ప్రాంతాలను దిగ్బంధం చేయనున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. నూర్ ఖాన్ ఎయిర్బేస్ రావల్పిండిలో ఉండగా, ఇస్లామాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం పంజాబ్లోని అటక్ జిల్లా పరిధిలోకి వస్తుంది. అందువల్ల ప్రయాణికులు ఇస్లామాబాద్ చేరుకోవాలంటే రావల్పిండి జిల్లా గుండా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఇరాన్తో జరిగే శాంతి ఒప్పందంపై సంతకం చేసేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పాకిస్థాన్కు వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. అందుకే ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అధికారులు రావల్పిండిలో ఇంత కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
భారీ ఆంక్షలు
ఇక విదేశీ ప్రతినిధుల విమానాలకు ఎలాంటి ముప్పు కలగకుండా, రావల్పిండిలో డ్రోన్స్, పావురాలను ఎగరవేయడం, గాలిలోకి కాల్పులు జరపడం వంటి చర్యలపై పూర్తిగా నిషేధం విధించారు. ముఖ్యంగా నూర్ఖాన్ ఎయిర్బేస్, ఇస్లామాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ పరిసరాల్లో రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించినట్లు పోలీసు అధికారులు ధ్రువీకరించారు. అంతేకాదు భద్రత పర్యవేక్షణలో భాగంగా భవనాల పైకప్పులపై కూడా పోలీసులను మోహరించనున్నామని చెప్పారు.
న్యూటౌన్, సాధిఖాబాద్, చక్లాలా పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలోనూ ప్రత్యేక భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతాల్లోని రెస్టారెంట్లు తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు మూసివేయాలని అధికారులు ఆదేశించారు. వీటితోపాటు విదేశీ ప్రతినిధులు వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రాంతాల్లోని పార్కులు, బ్యూటీ పార్లర్లు, మార్కెట్లు, స్నూకర్ క్లబ్బులు, ఫిట్నెస్ సెంటర్లు, పాన్ షాపులు, కియోస్కులు, సెలూన్లు, బ్యాంకులు, బేకరీలను కూడా మూసివేయాలని నిర్ణయించారు. అయితే ప్రజా రవాణా, గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్టు నిలిపివేతపై ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. విదేశీ ప్రతినిధులు రాకపోకల దృష్ట్యా ఈ అసాధారణ భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఓ పోలీసు ప్రతినిధి తెలిపారు. రావల్పిండి సిటీ పోలీసు ఆఫీసర్ సయ్యద్ ఖాలిద్ మహమూద్ హందానీ అధ్యక్షతన జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో ఈ పకడ్బందీ భద్రత ఏర్పాట్లు గురించి ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయని సదరు అధికారి చెప్పారు.
బాలబాలికలనూ వదల్లేదు!
ఇక రావల్పిండిలోని బాల, బాలికల హాస్టళ్లను కూడా మూసివేస్తున్నట్లు పలు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇస్లామాబాద్లోని సున్నితమైన మార్గాల్లో కూడా భద్రతను హై అలర్ట్లో ఉంచారు. ఆ మార్గాల్లో ఉన్న భవనాల యజమానుల నుంచి భద్రత ధ్రువీకరణ పత్రాలను తీసుకునే ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. ఈ మార్గాల్లో పార్కింగ్పై పూర్తిగా నిషేధం విధించనున్నారు. ఇతర ప్రాంతీయుల ప్రవేశాన్ని అనుమతించరు. హోటళ్లు, గెస్ట్హౌస్లు తమ అతిథుల పూర్తి రికార్డులను ఉంచుకోవాలని, రోజువారీ నివేదికలను సంబంధిత పోలీసు స్టేషన్లో సమర్పించాలని సూచించారు. మరోవైపు భవనాల పైకప్పులు, బాల్కనీలు, కిటికీల నుంచి చూడడం, వాటిపై తిరగడం లాంటి వాటిని కూడా పరిమితం చేశారు. ఆజ్ఞల ఉల్లంఘన జరిగితే భవన యజమానిదే పూర్తి బాధ్యత అని స్పష్టం చేశారు. అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలు కనిపిస్తే వెంటనే తమకు తెలియజేయాలని పౌరులకు సూచించారు. ఇదంతా సరే కానీ, ఇప్పటి వరకు యూఎస్, ఇరాన్ మధ్య రెండో రౌండ్ చర్చల గురించి ఎలాంటి స్పష్టత లేదు. వాస్తవానికి అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఉన్న కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఏప్రిల్ 22తో ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉందని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఈ వార్తలను అధికారిక వర్గాలు తోసిపుచ్చాయి.
అమెరికాకు ఇజ్రాయెల్ అత్యంత నమ్మకమైన దేశం: ట్రంప్
పోర్టులపై దిగ్బంధనం ఎత్తివేసి వరకు హర్మూజ్ మూసివేత: ఇరాన్ హెచ్చరిక