'భారత్-ఈయూ వాణిజ్య ఒప్పందం ముగింపు దశకు'- కేంద్ర మంత్రులతో వరుస భేటీలు
ఈయూ నేతలతో కేంద్ర మంత్రులు జైశంకర్, పీయూశ్ గోయల్ భేటీ
Published : January 26, 2026 at 7:52 AM IST
India EU Trade Agreement : భారత్ - యూరోపియన్ యూనియన్ మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్టీఏ) చర్చలను ముగించే దశకు చేరుకుంటున్నాయని ఈయూ కమిషనర్ మారోస్ సెఫ్కోవిచ్ వెల్లడించారు. వాణిజ్య మంత్రి పీయూశ్ గోయల్తో సమావేశమైన అనంతరం ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అటు ఈయూ విదేశాంగ, భద్రతా విధానాల ప్రతినిధి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ కాజా కల్లాస్తో విదేశాంగ శాఖమంత్రి జైశంకర్ భేటీయ్యారు. ఈ భేటీలో విస్తృత అంశాలపై చర్చించినట్లు జైశంకర్ పేర్కొన్నారు. ఈ భేటీని విస్తృతమైన, ఫలప్రదమైన సంభాషణగా అభివర్ణించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. 'ఈయూ విదేశాంగ, భద్రతా విధానాల ప్రతినిధి కాజా కాల్లాస్తో విస్తృతమైన చర్చలు జరిగాయి. భారత్-ఈయూ భాగస్వామ్యంలో పెరుగుతున్న సౌలభ్యం, బలమైన ఏకాభిప్రాయాలు ప్రతిబింబించాయి. పరస్పర సంప్రదింపులను మరింత బలోపేతం చేసి, మా సహకార కార్యాచరణను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు అంగీకరించాం' అని జైశంకర్ పేర్కొన్నారు.