'అమెరికా క్షీణిస్తున్న దేశం' అన్నది 100% కరెక్ట్- జిన్పింగ్ చెప్పింది బైడెన్ హయాం గురించే: ట్రంప్
తన హయాంలో అమెరికా మళ్లీ ప్రపంచంలోనే అగ్రగామి ఆర్థిక, సైనిక శక్తిగా ఆవిర్భవించిందన్న ట్రంప్
Trump (AP)
Published : May 15, 2026 at 8:38 AM IST
Trump On Jinping Comments : క్షీణిస్తున్న దేశం అంటూ చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్పింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ శుక్రవారం స్పందించారు. మాజీ ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ హయాంలో అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకు జరిగిన నష్టాన్ని ఉద్దేశించే జిన్పింగ్ ఈ వ్యాఖ్య చేశారని ఆయన పేర్కొన్నారు. తన హయాంలో అమెరికా మళ్లీ ప్రపంచంలోనే అగ్రగామి ఆర్థిక, సైనిక శక్తిగా ఆవిర్భవించిందని ట్రంప్ తెలిపారు. ఈమేరకు ఆయన ట్రూత్ సోషల్లో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు.