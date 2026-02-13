హసీనాను అప్పగించాలని భారత్ను కోరుతాం : బీఎన్పీ
బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించిన బీఎన్పీ- తారిఖ్ రహ్మాన్ నేతృత్వంలో ఏర్పాటు కానున్న ప్రభుత్వం
Published : February 13, 2026 at 7:51 PM IST
BNP Demands On Hasina Extradition : బంగ్లాదేశ్ పార్లమెంటరీ ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించిన బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ (బీఎన్పీ) శుక్రవారం కీలక ప్రకటన చేసింది. పదవీచ్యుతురాలైన మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనాను తమకు అప్పగించాలని భారత్ను కోరతామని తమ అభిప్రాయాన్ని ఉద్ఘాటించింది. హసీనా అప్పగింత విషయంలో ఇప్పటికే విదేశాంగ మంత్రి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని, తాము కూడా దాన్ని సమర్థిస్తున్నామని బీఎన్పీ ప్రతినిధి సలాహుద్దీన్ అహ్మద్ పేర్కొన్నారు. చట్టపరంగా ఆమెను బంగ్లాదేశ్కు తీసుకురావాలని, విచారణకై హసీనాను తిరిగి స్వదేశానికి పంపాలని భారత్ను కోరుతున్నామన్నారు. భారత్ సహా పొరుగు దేశాలన్నింటితో స్నేహపూర్వక సంబంధాలను బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ కోరుకుంటోందని ఆయన తెలిపారు.
విద్యార్థుల ఆందోళనలతో ప్రధాని పదవి వీడిన షేక్ హసీనా, 2024 ఆగస్టు నుంచి భారత్లోనే ఉంటున్నారు. మానవత్వానికి వ్యతిరేకంగా నేరాలకు పాల్పడ్డారనే కేసుల్లో ఢాకాలోని ఇంటర్నేషనల్ క్రైమ్స్ ట్రైబ్యునల్ ఆమెకు మరణ శిక్ష విధించింది. వేరే ఇతర కేసుల్లోనూ ఆమెకు శిక్షలు పడ్డాయి. గతంలో షేక్ హసీనాను అప్పగించాలని బంగ్లాదేశ్ చేసిన అభ్యర్థనను పరిశీలిస్తున్నట్లు భారత్ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది.