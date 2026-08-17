రక్షణ కంటే శాంతికే మొగ్గు- ట్రంప్ ప్రకటనపై సానుకూలంగా స్పందించిన దక్షిణ కొరియా!
ట్రంప్ ప్రకటనపై స్పందించిన దక్షిణ కొరియా- అమెరికా-ఉత్తర కొరియా స్నేహంతో కొరియా ద్వీపకల్పంలో శాంతి స్థాపనకు అవకాశం ఏర్పడుతుందని వ్యాఖ్య!
Published : August 17, 2026 at 6:22 PM IST
South Korean On Trump : దక్షిణ కొరియాతో అమెరికా నిర్వహించే వార్షిక సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలను గణనీయంగా తగ్గించాలని ట్రంప్ ఆదేశించారు. ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్తో తనకున్న వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. దీంతో అమెరికా-ఉత్తర కొరియా మధ్య మళ్లీ చర్చలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని సియోల్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది.
ట్రంప్, కిమ్ మధ్య ఉన్న స్నేహపూర్వక సంబంధం అమెరికా-ఉత్తర కొరియా మధ్య అర్థవంతమైన చర్చలకు దారితీయాలని సియోల్ అధ్యక్ష కార్యాలయం ఆకాంక్షించింది. కొరియా ద్వీపకల్పంలో శాంతి, స్థిరత్వం కోసం అవసరమైన దౌత్య ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తామని తెలిపింది. అమెరికా, దక్షిణ కొరియా సైనిక సన్నద్ధత, సంయుక్త విన్యాసాలకు సంబంధించిన అంశాలపై సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయని కూడా స్పష్టం చేసింది. హర్మూజ్లో నౌకల రాకపోకలకు స్వేచ్ఛ కల్పించే విషయంలో ఇరు దేశాల మధ్య చర్చలు జరుగుతున్నాయని వెల్లడించింది. ట్రంప్ నిర్ణయాన్ని దక్షిణ కొరియా పూర్తిగా వ్యతిరేకించకుండా, దాన్ని దౌత్యానికి అవకాశంగా చూస్తోంది.
అమెరికా- దక్షిణ కొరియా సైనిక విన్యాసాలు
అమెరికా, దక్షిణ కొరియా చేపట్టిన ఉల్చి ఫ్రీడమ్ షీల్డ్ సైనిక విన్యాసాలు సోమవారం షెడ్యూల్ ప్రకారమే ప్రారంభమయ్యాయి. మొత్తం 11 రోజుల పాటు ఈ డ్రిల్స్ జరగనున్నాయి. అయితే ట్రంప్ ఆదేశాల నేపథ్యంలో ఏయే శిక్షణ కార్యక్రమాలను తగ్గిస్తారన్నది వెంటనే స్పష్టంకాలేదు. ఈ ఏడాది దాదాపు 18 వేల మంది దక్షిణ కొరియా సైనికులు ఈ విన్యాసాల్లో పాల్గొననున్నట్లు ఆ దేశ సైన్యం గతంలో వెల్లడించింది. ఉత్తర కొరియా మాత్రం ఇలాంటి సైనిక విన్యాసాలను మొదటి నుంచీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. అమెరికా, దక్షిణ కొరియా కలిసి నిర్వహించే డ్రిల్స్ను తమపై దాడికి చేసే సన్నాహకాలుగా ప్యాంగ్యాంగ్ అభివర్ణిస్తూ వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ తాజా ప్రకటనపై సియోల్లో భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి.
సైనిక విన్యాసాలను తగ్గించాలన్న నిర్ణయాన్ని ట్రంప్ సామాజిక మాధ్యమం ద్వారా వెల్లడించారు. ఈ డ్రిల్స్ భారీగా ఖర్చుతో కూడుకున్నవని, ఉత్తర కొరియాకు తగని, శత్రుత్వపూరిత సంకేతాన్ని పంపుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. తన అధ్యక్ష పదవీకాలంలో ఉత్తర కొరియా నుంచి పెద్దగా బెదిరింపులు ఎదురుకాలేదని కూడా అన్నారు. మెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్కు సైనిక విన్యాసాలను గణనీయంగా తగ్గించాలని ఆదేశించినట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. ఇటీవల ఇరాన్కు సంబంధించిన సైనిక చర్యల్లో అమెరికాకు మద్దతు ఇవ్వాలని దక్షిణ కొరియాను కోరినప్పుడు సియోల్ నిరాకరించిందని కూడా ప్రస్తావించారు.
2019 తర్వాత మారిన కిమ్ వైఖరి
2019లో ట్రంప్, కిమ్ మధ్య శిఖరాగ్ర చర్చలు విఫలమైన తర్వాత ఉత్తర కొరియా అమెరికా, దక్షిణ కొరియాలతో దాదాపుగా చర్చలకు దూరంగా ఉంది. అదే సమయంలో అణ్వాయుధాలు, క్షిపణి కార్యక్రమాలను మరింత వేగవంతం చేసింది. అణు పదార్థాల ఉత్పత్తిని పెంచడంతో పాటు రష్యాతో సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకుంది. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో మాస్కోతో ప్యాంగ్యాంగ్ సైనిక సహకారం కూడా పెరిగింది. చైనాతోనూ సంబంధాలను మరింతగా బలోపేతం చేసుకునే దిశగా అడుగులు వేసింది.
ఉత్తర కొరియాతో సంబంధాల మెరుగుదలకు ప్రయత్నాలు
దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు లీ జే మ్యూంగ్ ఉత్తర కొరియాతో సంబంధాలను మెరుగుపర్చేందుకు ఇప్పటికే పలు చర్యలు చేపట్టారు. సరిహద్దుల్లో ఉత్తర కొరియాను ఉద్దేశించి నిర్వహిస్తున్న లౌడ్స్పీకర్ ప్రసారాలను నిలిపివేశారు. కే-పాప్ పాటలు, అంతర్జాతీయ వార్తలను ప్రసారం చేసే ఈ విధానంపై ప్యాంగ్యాంగ్ తీవ్రంగా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసేది. అలాగే ఉత్తర కొరియాలోకి బెలూన్ల ద్వారా ప్రచార కరపత్రాలను పంపే కార్యకర్తలపై కూడా ఆంక్షలు విధించారు. తాజాగా 1950-53 కొరియా యుద్ధాన్ని అధికారికంగా ముగించే దిశగా చర్చలు జరపాలని లీ ప్రతిపాదించారు. ఆ యుద్ధం కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంతో ముగిసిందే తప్ప, శాంతి ఒప్పందం మాత్రం కుదరలేదు.
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