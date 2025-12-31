ETV Bharat / international

భారత్, పాక్ యుద్ధం- ట్రంప్ పాట అందుకున్న చైనా- ఏమందంటే?

భారత్​, పాక్ యుద్ధాన్ని అడ్డుకున్నామని అనేకసార్లు ప్రకటించిన ట్రంప్- ఇప్పుడు కూడా చైనా కూడా అదే తరహా ప్రకటన

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 31, 2025 at 7:32 AM IST

China On Indo Pak War : అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ భారత- పాకిస్థాన్‌ మధ్య యుద్ధాన్ని వాషింగ్టన్‌ అడ్డుకుందని పలుమార్లు పాడిన పాటనే పాడిన నేపథ్యంలో ఇప్పుడు చైనా కూడా అదే తరహా ప్రకటన చేసింది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో భారత్‌- పాకిస్థాన్‌ మధ్య జరిగిన సైనిక ఉద్రిక్తతలను తామే సమర్థవంతంగా మధ్యవర్తిత్వం చేసి తగ్గించామని బీజింగ్‌ పేర్కొంది. ఈ ప్రకటన అంతర్జాతీయ వర్గాల్లో, ముఖ్యంగా భారత దౌత్య వర్గాల్లో కొత్త చర్చలకు దారితీసింది.

మంగళవారం (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) అంతర్జాతీయ పరిస్థితి- చైనా విదేశాంగ విధానం అంశంపై జరిగిన సదస్సులో చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్‌ యీ మాట్లాడారు. ప్రపంచంలోని పలు వివాదాల పరిష్కారంలో చైనా కీలక పాత్ర పోషించిందని ఆయన అన్నారు. భారత్‌ పాకిస్థాన్‌ ఉద్రిక్తతలు, ఇరాన్‌ అణు సమస్య, పాలస్తీనా ఇజ్రాయెల్‌ ఘర్షణ, మయన్మార్‌ ఉత్తర ప్రాంతాల సంఘర్షణ, కాంబోడియా థాయ్‌లాండ్‌ మధ్య తాజా వివాదం వంటి అంశాల్లో చైనా మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించిందని వాంగ్‌ యీ తెలిపారు.

ఎప్పుడూ నిష్పక్షపాత, న్యాయబద్ధ వైఖరితో!
ఈ వ్యాఖ్యలను చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఎక్స్‌ వేదికగా అధికారికంగా వెల్లడించింది. "శాశ్వత శాంతి కోసం చైనా ఎప్పుడూ నిష్పక్షపాత, న్యాయబద్ధ వైఖరితో ముందుకెళ్తోంది. సమస్యల లక్షణాలకే కాదు, మూల కారణాల పరిష్కారంపైనా దృష్టి పెడుతోంది. ఇదే విధానంతో మేం అనేక హాట్‌స్పాట్‌ సమస్యల్లో మధ్యవర్తిత్వం చేశాం" అని వాంగ్‌ యీ వ్యాఖ్యానించారు.

ఈ ప్రకటనకు ప్రాధాన్యం రావడానికి కారణం- గత మే నెలలో భారత్‌- పాకిస్థాన్‌ మధ్య చోటుచేసుకున్న తీవ్ర సైనిక ఉద్రిక్తత. ఏప్రిల్‌ 22న జమ్మూకశ్మీర్‌లోని పహల్గాం లోయలో జరిగిన ఉగ్రదాడిలో 26 మంది అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ దాడికి ప్రతిగా భారత్‌ ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ చేపట్టి పాకిస్థాన్‌, పాక్‌ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లోని ఉగ్రవాద మౌలిక వసతులను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేసింది. నాలుగు రోజుల పాటు పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా కొనసాగింది.

అయితే ఈ పరిణామాల్లో మూడో పక్షం జోక్యం లేదని భారత్‌ ఎప్పటి నుంచో స్పష్టం చేస్తోంది. సైనిక స్థాయి చర్చల ద్వారానే పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చిందని న్యూదిల్లీ స్పష్టం చేసింది. భారీ నష్టం ఎదుర్కొన్న తర్వాత పాకిస్థాన్‌ డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ ఆఫ్‌ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్‌ (డీజీఎంఓ) భారత డీజీఎంఓకు ఫోన్‌ చేసి కాల్పులు నిలిపివేయాలని కోరినట్లు భారత ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. మే 10 నుంచి భూ, గగన, సముద్ర మార్గాల్లో అన్ని సైనిక చర్యలు నిలిపివేయాలని ఇరు దేశాలు అంగీకరించాయని తెలిపింది.

పాకిస్థాన్‌కు అతిపెద్ద ఆయుధ సరఫరాదారు చైనానే!
ఈ నేపథ్యంలో చైనా చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. పాకిస్థాన్‌తో చైనాకు ఉన్న సన్నిహిత రక్షణ సంబంధాలు కూడా ఈ చర్చకు కారణమవుతున్నాయి. పాకిస్థాన్‌కు అతిపెద్ద ఆయుధ సరఫరాదారు చైనానే కావడం గమనార్హం. ఇదిలా ఉండగా, నవంబర్‌లో అమెరికా చైనా ఆర్థిక, భద్రతా సమీక్ష కమిషన్‌ ఒక నివేదికను విడుదల చేసింది. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ అనంతరం చైనా ఒక డిజ్‌ఇన్ఫర్మేషన్‌ క్యాంపెయిన్‌ నడిపిందని ఆ నివేదిక ఆరోపించింది. నకిలీ సోషల్‌ మీడియా ఖాతాల ద్వారా ఏఐతో తయారుచేసిన విమాన శకలాల చిత్రాలను ప్రచారం చేసి, ఫ్రాన్స్‌ తయారీ రఫేల్‌ యుద్ధవిమానాలపై ప్రతికూల ప్రచారం చేశారని పేర్కొంది. అదే సమయంలో తమ జే–35 యుద్ధవిమానాల విక్రయాలకు ప్రోత్సాహం కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రచారం సాగిందని నివేదిక పేర్కొంది.

దౌత్యపరంగా చూస్తే, ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ మొదటి రోజే చైనా సంయమనం పాటించాలని పిలుపునిచ్చింది. అయితే భారత దాడులపై విచారం వ్యక్తం చేయడం కూడా గమనార్హం. "ఈ ఉదయం భారత్‌ చేపట్టిన సైనిక చర్య పట్ల చైనా విచారం వ్యక్తం చేస్తోంది. ప్రస్తుత పరిస్థితిపై ఆందోళనగా ఉంది" అని మే 7న చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. మొత్తంగా చూస్తే… భారత్‌ పాకిస్థాన్‌ ఉద్రిక్తతల విషయంలో చైనా చేసిన మధ్యవర్తిత్వ దావా న్యూదిల్లీ వైఖరికి విరుద్ధంగా ఉంది. ఈ అంశం రానున్న రోజుల్లో దౌత్య రంగంలో మరింత చర్చకు దారితీసే అవకాశం ఉంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

