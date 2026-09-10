ఎన్నికలు ముగిసిన వెంటనే ఇరాన్తో యుద్ధానికి ఎండ్ కార్డ్: డొనాల్డ్ ట్రంప్
ఇరాన్తో యుద్ధం ముగింపుపై ట్రంప్ కీలక ప్రకటన- మధ్యంతర ఎన్నికల తర్వాత అమెరికా ఒత్తిడిని ఇరాన్ తట్టుకోలేదని వెల్లడి
Published : September 10, 2026 at 6:53 AM IST
Trump On Iran War : అమెరికాలో త్వరలో జరగనున్న మధ్యంతర ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన వెంటనే ఇరాన్తో యుద్ధం తక్షణమే ముగిసిపోతుందని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జోస్యం చెప్పారు. టెక్సాస్లోని డల్లాస్లో జరగనున్న రిపబ్లికన్ పార్టీ సదస్సుకు బయలుదేరే ముందు వాషింగ్టన్లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై ఆయన కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితుల్లో ఇరాన్ అనుసరిస్తున్న వ్యూహాలు, అమెరికా సైనిక దళాల దాడులు, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై మాట్లాడారు.
అమెరికాలో రాజకీయ నాయకత్వ మార్పు వస్తుందనే దురాశతోనే ఇరాన్ ఇంకా యుద్ధాన్ని లాగుతోందని ట్రంప్ తీవ్రంగా ఆరోపించారు. అమెరికాలో బలహీనమైన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే, తమ అణ్వాయుధ ఆకాంక్షలను సులభంగా నెరవేర్చుకోవచ్చనే ఉద్దేశంతోనే టెహ్రాన్ ఈ ఎన్నికలను ప్రభావితం చేయడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోందని విమర్శించారు. ఇరాన్ ఇకపై ఎక్కువ కాలం ఈ భారాన్ని మోయలేదని పేర్కొన్నారు. అమెరికాలో ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగిసిన తక్షణమే ఆ దేశం ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక లొంగిపోక తప్పదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇరన్తో చర్చలు జరిపే ఆలోచన లేదు
ప్రస్తుతానికి ఇరాన్తో ఎలాంటి దౌత్యపరమైన చర్చలు జరిపే ఆలోచనలో తమ ప్రభుత్వం లేదని ట్రంప్ తేల్చిచెప్పారు. తొలుత తాను ఒక ఒప్పందానికి రావాలనుకున్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం పరిస్థితి చాలా ముందుకు వెళ్లిందని, ఇరాన్ కోలుకోలేని విధంగా బలహీనపడిందని ఆయన అన్నారు. కేవలం అణు ఒప్పందానికే పరిమితం కాకుండా, రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని కఠినమైన షరతులు తెరపైకి వస్తాయని ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చారు.
"ఈ యుద్ధం ఎన్నికల అనంతరం ముగిసిపోతుందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నా. ఎందుకంటే ఇరాన్ ఇకపై ఎక్కువ కాలం ఈ భారాన్ని లేదు. అమెరికాలో ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగిసిన తక్షణమే ఆ దేశం ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక లొంగిపోక తప్పదు. ఇరాన్ విషయంలో మేము కేవలం అణు ఒప్పందం గురించే మాత్రమే మాట్లాడటం లేదు. అంతకు మించి చాలా అంశాలు భవిష్యత్తులో చర్చలో ఉండబోతున్నాయి"
- డొనాల్డ్ ట్రంప్
రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని దాడులు
ఇరాన్కు చెందిన చమురు ట్యాంకర్లు, సముద్ర రవాణా మార్గాలపై అమెరికా బలగాలు జరిపిన దాడులపై కూడా ట్రంప్ స్పందించారు. అమెరికా నౌకాదళ యుద్ధ నౌకలపై ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ (ఐఆర్ జీసీ) వరుస క్షిపణి దాడులకు పాల్పడిన నేపథ్యంలోనే తమ సెంట్రల్ కమాండ్ ఈ ప్రతీకార దాడులు చేసినట్లు స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటివరకు ఇరాన్కు చెందిన సుమారు తొమ్మిది చమురు ట్యాంకర్లను ధ్వంసం చేశామని, రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని కఠినమైన దాడులను చూస్తారని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఓమాన్, పెర్షియన్ గల్ఫ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో జరిగిన ఈ దాడుల్లో ఇరాన్ ఆర్థిక మూలాలైన చమురు రవాణా నెట్వర్క్ తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నట్లు సెంట్రల్ కమాండ్ వెల్లడించింది.
అమెరికా బేస్పై ఇరాన్ దాడి
అమెరికా జరిపిన ఈ దాడులకు ప్రతిగా ఇరాన్ కూడా వెనక్కి తగ్గలేదు. అమెరికా చర్యలకు బదులుగా జోర్డాన్లోని అమెరికన్ బలగాలు వినియోగిస్తున్న మువఫ్ఫాక్ సల్తి ఎయిర్ బేస్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని క్షిపణి దాడులకు పాల్పడింది.
ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రధానాస్త్రంగా!
ఈ పరిణామాలన్నీ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మునుపెన్నడూ లేనివిధంగా చమురు ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుండగా, అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల వేళ ఈ యుద్ధ అంశం ప్రధాన రాజకీయ చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఎన్నికల ప్రచారంలో ఈ యుద్ధం ఒక ప్రధాన అస్త్రంగా మారుతోంది. ట్రంప్ తన రాజకీయ ప్రత్యర్థులపై విమర్శలు గుప్పిస్తూ, దేశ భద్రత, విదేశాంగ విధానంలో తనదే బలమైన నాయకత్వమని నిరూపించుకోవడానికి ఈ సంక్షోభాన్ని వినియోగించుకోవాలని చూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎన్నికల తర్వాత ఇరాన్ వ్యవహారంలో అమెరికా అనుసరించే తదుపరి విధానాలు ఎలా ఉంటాయనేది ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తోంది.
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